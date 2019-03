Mirada científica y ambiental desde el turismo

La delegación provincial del Ministerio del Turismo (MINTUR) en la provincia evaluó el desarrollo del sector como una estrategia de la Tarea Vida, en el marco de la reunión del polo científico productivo de Pinar del Río.

Las premisas del plan de desarrollo turístico quedaron expuesta en el encuentro, a partir de las cuales Vueltabajo pretende alcanzar la eficiencia económica en todas las actividades turísticas; lograr una gestión con calidad y competitividad, enfocada en el cliente; adecuar la misión comercial a la vocación naturalista del territorio; lograr la integración de la actividad en función del desarrollo territorial sostenible y fomentar las ofertas turísticas a partir de iniciativas de desarrollo local.

Según José Antonio Aguilera Hernández, delegado del MINTUR en la provincia “la situación turística ha de desarrollarse sobre bases sostenibles, a partir de las potencialidades naturales, históricas y culturales que brinden un servicio de alta profesionalidad, mientras que se consolida a partir de la convergencia de la actividad turística privada y estatal y el desarrollo de iniciativas locales”.

En tal sentido, Jesús Alberto Gorgoy Lugo, Director del Centro de Gestión Estratégica del Desarrollo Local (GEDEl) dijo que es pertinente ver al turismo como parte del cierre de un ciclo productivo en cada municipio, para lo cual hay que lograr que los programas de desarrollo del sector se inserten dentro del diseño de implementación y monitoreo de la estrategia a escala local.

“También hay que fomentar productos que pueden ser explotados por instituciones locales, a partir de las potencialidades distintivas de cada municipio, ejemplo de ello es el turismo de naturaleza, para ello hay que mantener la alianza con acciones concretas en cada territorio entre el sector del turismo y los esfuerzos realizados en los territorios”, acotó Gorgoy Lugo.

UNA TAREA IMPORTANTE

El plan de estado “Tarea Vida”, desarrollado por cada una de las instalaciones turísticas, representa un accionar importante en el enfrentamiento al cambio climático que desarrolla Cuba para el logro de un turismo sostenible; en este sentido Aguilera Hernández señaló que los trabajos incluyen diversas medidas de adaptación y mitigación, entre ellas “la capacitación como una de las vías para elevar la percepción de riesgo de los profesionales del turismo, la preparación y conocimiento sobre la elaboración y el seguimiento e importancia del plan.

“Para materializar este plan, se requiere de la formación de una conciencia para el cambio, prepararse técnica y políticamente para asumirlo con la convicción de su necesidad.

“Otro factor es la capacidad organizativa y planificada para emprenderlo con el objetivo de lograr una actuación eficaz que incluye la necesidad de anticipación, identificar vulnerabilidades, evaluar los riesgos, analizar y comprender los peligros a que nos enfrentamos e insertar los resultados en los procesos de panificación de la economía”, expresó el delegado.

Respecto a la implementación de dicho plan, se han acometido diferentes actividades, entre las que figura el montaje de la planta de Tratamiento de Residuales (PTR) en Cayo Levisa, en donde se demolió completamente el restaurante y la cocina que estaba sobre la duna y se repararon las pasarelas, quedando pendiente para este año la eliminación de los escombros de las construcciones, controlar el crecimiento de la casuarina y terminar el montaje de la planta desalinizadora.

PROYECCIONES

Para el 2019, la delegación del MINTUR tiene como primera prioridad las reparaciones capitales e inversiones para la recuperación y modernización de las instalaciones existentes por su alto grado de deterioro, sin obviar que se requiere de la ejecución de nuevas inversiones para cubrir espacios de demanda no satisfecha en los diferentes productos que existen en el territorio.

“Por su parte, la Empresa de Campismo Popular inició un grupo de acciones asociadas al apoyo de los servicios de sus instalaciones, como es la PTR del campismo Los Portales; además la terminación de la Planta de Tratamiento de Laguna Grande, iniciar la construcción de la misma en Boca de Galafre y la reparación capital de 66 cabañas en esta misma instalación” informó Aguilera Hernández.

Yuri Triana Velázquez, Delegada del CITMA en Pinar del Río considera que “tenemos que estudiar muy bien el producto que vamos a hacer, que sea más completo, tener en cuenta no solo los valores naturales, sino también histórico, patrimoniales, porque el turismo que viene hasta acá no es el que va a otras provincias, el nuestro está interesado en nuestro tabaco, en el arte rupestre de Guanahacabibes, en los sitios arqueológicos que tenemos y eso no lo estamos explotando en la totalidad, por eso hay que diseñar, ver los costos y trabajar por prioridades.

“Tenemos el potencial humano, pero estamos trabajando por separado, cada cual en su producto, la función del polo es que nos integremos para aportar más a la provincia en el desarrollo que queremos”.