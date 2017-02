Cáncer una mala herencia

Aclaración necesaria: No importan fechas para abordar en los medios de prensa un tema tan delicado como el cáncer. Por tanto sirva este material como un acercamiento a la realidad de la temática en Pinar del Río.

Hoy es un día de fortaleza, de preparación y a la vez de resignación, pero no de desesperanza, aunque esté dedicada la jornada a nivel mundial, a la lucha contra el cáncer.



Aunque Pinar del Río experimento una disminución de las muertes por cáncer en el 2016 comparado con 2015, no significa que las cosas anden bien, si se tiene en cuenta que los tumores malignos representan la segunda causa de muerte en Cuba.



La Vice dirección provincial de Asistencia Médica en un documento facilitado, expone que el pasado año murieron 1 013 pinareños, lo que equivale a 135 menos que en el año precedente y que el MINSAP asegura al territorio todo los procederes necesario para el enfrentamiento a la enfermedad.



El Ministerio de Salud desarrolla importantes acciones encaminadas a elevar el estado de salud de la población – revelan en su documento-; se implementaron un grupo de transformaciones necesarias que permitan reorganizar, compactar y regionalizar de forma asistida los servicios de salud.



En la provincia se regionalizaron los servicios de atención al paciente oncológico con la implementación de la proyección comunitaria de la especialidad en los 11 municipios, lo que proporciona realizar un conjunto acciones de prevención, control y seguimiento de los pacientes que sean tributarios de realizar las mismas en su área de salud de atención primaria y se evita el molesto traslado a la Capital provincial.



Se reorganizó la atención del paciente oncológico en el Hospital “III Congreso” el cual pasó administrativamente a formar parte del Hospital General Abel Santamaría con la finalidad de fomentar el desarrollo científico e investigativo de la institución, accesibilidad a los medios diagnósticos de alta tecnología, elevar la participación en las consultas especializadas de diagnósticos y tratamiento que pasaron a brindarse en esa institución, se mejora la infraestructura logística por la asignación priorizada de recursos.



Actualmente en el centro III Congreso se brinda servicio de laboratorio clínico, imagenología ,indicación, tratamiento y seguimiento de la quimioterapia ambulatoria y con ingreso, la hospitalización para la aplicación de radioterapia , gracias a ambicioso plan de formación y se ha logrado tener hoy en día 16 especialistas oncólogos ,los cuales laboran como clínicos y radioterapeutas según su dedicación y entrenamiento.



Actualmente se encuentran funcionando 16 ensayos clínicos en diferentes etapas investigativas, el sitio de control de los mismos por parte de un equipo de investigadores principales se dirige desde el centro III Congreso y ya se está implementando el desarrollo en todas las áreas de salud del territorio del ensayo clínico predictor CIMAvax EGF para células no pequeñas de pulmón, el cual por los estudios realizados a nivel de país ha logrado una supervivencia de más de 10 años en pacientes con cáncer de pulmón.



Se realizó la re facturación del equipo de Cobalto, para la radioterapia del cáncer, que incluyó además los locales, ambientación, climatización para el confort de los pacientes, así mismo se incorporó además la instalación de un equipo de terapia superficial el cual ya está en fase de los permisos para comenzar la explotación, todo ello con vista a garantizar la funcionabilidad de estos tratamientos.



La cobertura en el territorio incluye a la parte oriental de la cercana provincia de Artemisa –colindante con La Habana- , se prevé en los próximos años la asignación de un equipo de Braquiterapia, la cual actualmente se realiza en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. En este año está prevista una tomografía de 16 cortes en el centro III Congreso para el diagnóstico y seguimiento del paciente oncológico y para la planificación de la radioterapia y en los planes de desarrollo hasta el 2020 se prevén avances de la medicina nuclear en la provincia para lo cual ya se han establecido los locales y algunas preparaciones técnicas y se realiza a nivel nacional el entrenamiento de los recursos humanos en esa tecnologías.



El estado cubano desarrolla enormes esfuerzos para garantizar todas esas tecnologías de punta, sumamente costosas a nivel mundial, los medicamentos para quimioterapia de primera línea que cuestan miles de dólares, por ejemplo un tratamiento de quimioterapia para un paciente de cáncer cérvico uterino esta alrededor de los 33 000 dólares, y en el país existe un programa desde el año 1968 para proteger a la mujer con la prueba citológica (Papanicolaou).



En cada municipio se dispone de pruebas diagnósticas para la detección del cáncer de protesta y de colon, están disponibles el antígeno prostático y prueba de sangre oculta para toda persona mayor de 50 años a través de los laboratorios del SUMA enclavados en los policlínicos.



Pinar del Río cuenta con un servicio de Oncopediatría, reconocido a nivel nacional entre los nueve del país, completamente remozado y con condiciones óptimas de aislamiento , con un equipo médico altamente preparado y entrenado en el seguimiento del niño oncológico, las proyecciones en este año es aumentar el número de niños a seguir desde esta institución, ya que muchos de ellos por el tipo de patología y localización es necesario su evaluación en la Habana así como una serie de tratamientos a seguir en los mismos.



El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo; en 2012 se diagnosticaron unos 14 millones de nuevos casos y 8,2 millones de muertes relacionadas con el cáncer.



Según el anuario estadístico de salud 2015 la segunda causa de muertes en Cuba corresponde a los tumores malignos, por tipo de cáncer la más elevada corresponde a los tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón, seguida de la tasa de mortalidad por tumores malignos del intestino, excepto el recto, y de otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos.



En hombres y mujeres, la tasa de mortalidad más elevada, corresponde al tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón; en los hombres le sigue, en orden decreciente, el tumor maligno de próstata, el de intestino, excepto el recto, el de laringe, el de esófago y el de vías urinarias, y en las mujeres, el de mama, de intestino, excepto el recto, y el de otras partes del útero y las no especificadas, todos con tasas superiores a 11 por cada 100 000 habitantes. Persiste la sobre mortalidad masculina por tumores malignos, a excepción de las localizaciones de intestino excepto el recto, y recto, porción recto sigmoidea y ano.



En la incidencia del cáncer las tasas más elevadas corresponden a piel en ambos sexos, en hombres próstata, tráquea –bronquios y pulmón, cavidad bucal, colon y en la mujeres mama, bronquios y pulmón, cuello uterino y colon.



Con motivo del Día contra el cáncer en la provincia se desarrollan una serie de actividades con vistas a promover la salud en toda la población, evitar los factores de riesgos que precipitan la aparición del cáncer, a mejorar su calidad de vida y a lograr la supervivencia con el tratamiento oportuno.



En todos los municipios se han desarrollado actividades de promoción de salud en los consultorios, centros de trabajo y de estudios con el objetivo de que se conozca por parte de la población los factores de riesgos del cáncer: Tabaquismo, dietas insanas con exceso de grasas, exposición inadecuada al sol, radiaciones, contaminares, inactividad física y muchos más todos ellos modificables con cambios en los estilos de vida. Así mismo se ha trabajo en la actualización de murales con propaganda encaminada a destacar las pruebas diagnósticas a realizarse por, parte de la población para contribuir a la detección en etapas tempranas de la enfermedad.



Asimismo el grupo de dermatología desarrolla la pesquisa activa de los pacientes con cáncer de piel a través del diagnóstico del llamado día “lunar” donde se le explica al enfermo que tratamiento debe aplicarse.