Hoy de fiesta la Prensa Cubana

Colectivo de Guerrillero festeja su aniversario. / Foto: Yolanda Molina.

Cada 14 de marzo se celebra el Día de la Prensa Cubana, esta vez en el aniversario 127 de la fundación del periódico Patria por José Martí, y sigue siendo el derrotero del país, convocatoria obligada para los hombres y mujeres que hacen de la imagen y la palabra sus instrumentos de trabajo.

No importa el soporte, si eres de los que decidió que esta profesión no es solo una manera de ganarse la vida, sino la forma misma de enfrentarla, entonces formas parte de un equipo que renuncia a horas de sueño para que la inmediatez no perezca, no tienes horarios fijos, prefieres todos los días un escenario distinto, conoces a miles de personas, te vuelves su voz y un pedazo de ellos, se va contigo, algunos dejan huellas imborrables, otros solo temporales.

Hay quienes creen que tenemos la solución a sus problemas en nuestras manos y a veces basta con hacernos eco para despertar sensibilidades y abrir caminos, otras la realidad nos supera con creces y no basta, entonces, sobre nosotros cae el peso del cuestionamiento popular.

Una máxima que se aplica al gremio con frecuencia: los abogados encierran sus errores, los médicos los entierran y nosotros los publicamos; ese riesgo nos convierte en practicantes de deportes extremos, aunque la mayoría pase horas sentado frente a un ordenador y tenga al sedentarismo como a un familiar cercano.

Es esta, profesión de servicio público, nos debemos a los intereses y necesidades de nuestros lectores, oyentes o televidentes, y últimamente esas líneas se borran desde el ciberespacio donde se articulan los distintos formatos en aras de complementar la información y también competimos en ese escenario con la ciudadanía, pues el acceso a las tecnologías convierte a cualquier individuo en reportero de una primicia.

Tenemos el reto del perfeccionamiento constante de la labor diaria, y esta jornada de la prensa no es otra cosa que un acicate para ponerle más vigor y ser herederos de la sabiduría martiana que hizo del periodismo un arma de lucha.

El colectivo de Guerrillero tiene además la motivación de que celebramos este año nuestro aniversario 60, convocados a un eterno rejuvenecimiento de los modos y maneras en que atestiguamos la realidad. Felicidades a todos los trabajadores de la Prensa Cubana, en especial a los pinareños y a usted, sí, a quien dota de utilidad lo que hacemos y nos ofrece su acompañamiento. Gracias.