Sobrepasan 27 000 trabajadores por cuenta propia en Pinar del Río

Foto: Ramón Brizuela Roque.

Las fórmulas no estatales de producción y servicios se afianzan en la provincia Pinar del Río y el año comenzó con 27 053 vueltabajeros legalizados en las diferentes modalidades.

Un intercambio del Consejo de Administración Provincial con el Partido pormenorizó en detalles, funcionamiento, fortalezas y debilidades, con un denominador en común que son los beneficios para la población.

Miosotis Alonso Prieto, directora provincial de Trabajo, en su informe al CAP que 25 476 están asociados a sus diferentes formas, los demás 1 452 se vinculan la Unidad Estatal de Tráfico y 125 a la Empresa de Seguro Nacional.

Los servicios más significativos tienen que ver con alimentos, trabajador contratado, arrendadores de viviendas, servicios domésticos y albañiles.

Un avance notable ha sido que la población lo haya acertado como verdaderos prestadores de servicios y no como agentes dañinos a la sociedad, no obstante, depende de ellos por su comportamiento, aplicación de los precios, amabilidad y calidad para que los asimilen aún más favorablemente.

Los órganos de relación de la administración estatal deben ayudar cada vez más en la capacitación y exigir en la misma magnitud por los servicios que prestan.

Igualmente los controladores de la sociedad tienen que ser muy objetivos en las investigaciones y sanciones, como lo hace una mayoría, aunque queda mucho por hacer en cuanto a la honestidad en la entrega de los vendedores, los productos que se pesan y sus precios, que en algunos casos resultan leoninos.

El trabajo por cuenta propia no es coyuntural, sino parte del sistema nacional que significa empleo, remuneración adecuada y contribución al fisco. Ahora comenzaron nuevas legalizaciones y es seguro que en el futuro se ensayarán con otras, pero deberán primar el respeto de quienes se incorporan.

En territorios se regula la entrega de algunas licencias, pero no es un retroceso, sino que no están las condiciones creadas o las solicitudes superan las necesidades reales, o no se corresponden con las posibilidades de materias primas o utilización de los medios.