Inauguran en Pinar del Río XXVIII Feria Internacional del Libro

Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro.

En horas del mediodía de hoy fue inaugurada en Pinar del Río la XXVIII Feria Internacional del Libro, dedicada al narrador, crítico, editor y profesor Eduardo Heras León y a la República Argelina Democrática y Popular.

Este año los vueltabajeros rinden homenaje al aniversario 30 del Centro Hermanos Loynaz, 60 de la biblioteca Ramón González Coro y al escritor Pedro Juan Gutiérrez, referencia del realismo sucio en la Isla.

Los lectores pinareños podrán disfrutar de más de 50 títulos producidos por las editoriales Loynaz y Cauce y de alrededor de 300 novedades literarias.

La gala de apertura tuvo lugar en el teatro José Jacinto Milanés y contó con la presencia de Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura y Eduardo Heras León, Premio Nacional de Literatura (2014) y director del centro de formación literaria Onelio Jorge Cardoso. Este último dijo a la prensa:

“Hacía unos cuantos años que no venía a Pinar y me ha sorprendido el cambio tremendo que ha dado la ciudad. Por otra parte, he tenido muchos alumnos de esta tierra que actualmente son magníficos escritores, por lo que he puesto mi granito de arena en el desarrollo de la cultura pinareña. Me siento satisfecho y feliz de estar aquí hoy y de haber visto este espectáculo hermoso que nos han regalado”.

Según declaraciones de Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro, este año se exhiben a nivel nacional 4 000 títulos y cuatro millones de ejemplares.

“Se está haciendo un gran esfuerzo para brindarle a la familia cubana lo mejor. Ese movimiento autoral, los editores y promotores en contacto directo con el público, protagonizan un evento para recordar a partir de la esencia cultural de la nación”, expresó.

La Feria sesionará hasta el domingo 10 de marzo.