La casita del árbol

Fotos: Yurina Piñeiro Jiménez.

Gabriela es una niña muy afortunada. Con solo 4 años de edad ya tiene su propia casita. Pero no es una casita cualquiera, no, se trata de una ubicada justo en un árbol.

Parece más propia de una película que de la vida real. Está a unos cuatro o cinco metros de altura y se llega a ella mediante una escalera con barandas. Toda de madera. Por techo tiene un naylon. De una sola habitación, pero alcanza para resguardar los tesoros de la pequeña.

“Mi casita tiene un cuarto, una cocinita, un lavadero. Aquí yo juego con mi primita Jenifer o con Jose. Hacemos café, dormimos a los niños, lavamos la ropa…” me explica Gabriela mientras me muestra con orgullo su casita.

¿Una casita en un árbol, idea de quién?

Con total sinceridad el papá de Gabriela reconoce que la idea no fue de él.

“Un día el pastor de nuestra iglesia me comentó acerca de hacerle una casita a sus hijos en un árbol para que jugaran, qué cómo podía hacerla. Yo le dije que me parecía muy bien y le enseñé la forma en que lograría construirla.

“Aquello se me quedó dando vueltas en la cabeza. Cuando llegué a mi casa pensé que, efectivamente, eso era algo que le iba a permitir a los niños entretenerse y vi la mata esa, con las características que tenía, dije: ahí mismo la voy a hacer”.

“No recuerdo con exactitud, pero creo que también ellas habían visto eso en un jueguito en la computadora o en el celular, en el que a medida que pasaban de nivel, la casita de la ardillita en el árbol iba cogiendo forma”.

Cuenta este padre que cuando les dijo a sus hijas que le haría una en el árbol, a ellas les fascinó la idea.

Más allá de hacer realidad sueños, otras motivaciones

Con sus palabras, para nada rebuscadas, Yosniel, -que como padre hace honor a su apellido Gallardo-, deja entre ver motivaciones propias de una paternidad responsable.

“La imaginación es algo que al muchacho le hace mucha falta, eso para los niños es importante. Pero mi mayor motivación fue tratar de buscar la manera de que mis hijas hicieran algo conmigo.

“Y así fue. Por supuesto, a mi me tocaba el trabajo duro, pero ellas me alcanzaban los retazos de costaneras, me aguantaban las tablas para que yo martillara o las picara…Así pasamos dos o tres faenas”.

Mientras me explica cómo la construyeron, el rostro de este padre se ilumina y deja escapar en voz alta un pensamiento: “No usé la casita del árbol para enseñarles nada en específico, sino para disfrutar con ellas”.

Alegría también para otros niños

Luego de la agradable experiencia que tuvo con sus hijas y la casita del árbol, Yosniel construyó una similar para los niños que asisten a la iglesia donde él trabaja como pastor.

“Me di cuenta que todos los niños del barrio que pasaban por la casa les llamaba la atención aquello y querían retozar allí. Oye, se llenaba de muchachos. Entonces pensé en darle esa alegría a otros niños del barrio y la hice.

“Ahora ya ellos tienen una, que a veces también funciona como tienda de artículos infantiles, donde tienen derecho a comprar, en dependencia de los puntos que se ganen en las clases, por obediencia, disciplina y otros valores que les enseñamos”.

Una obra de infinito amor

Hay quienes llegan a casa de Misleidys y Yosniel y sólo se maravillan de la casita del árbol porque no es algo habitual. Sin embargo, otros contemplan la obra de infinito amor ante la que están.

Más que una estructura, la casita del árbol es el intento de un papá para que sus hijos jueguen sanamente a la sombra y el sol no les haga daño, la inventiva de un padre campesino ante la falta de un parque de diversiones en su comunidad, una forma de decir: estoy aquí para ti, no importan las miles de tareas que tengo por hacer, tú eres mi prioridad.

Gabriela es muy afortunada por el gran padre que tiene. Al hablar de ese lugarcito, Yosniel asegura: “algo que mis hijas van a recordar siempre con mucha alegría y cariño. Incluso, cuando sean mujeres y ya esa casita no exista, me imagino que van a decir: cuando yo era niña, yo tenía una casita en casa de mi papá, en un árbol”.