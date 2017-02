¿Reverdecerá Playuela?

Por las características de los suelos, el consejo popular Playuela es considerado el polo productivo del municipio Viñales, pero la mayoría de las áreas agrícolas están a merced del clima, carecen de riego, y los cultivos secanos no ofrecen los mismos rendimientos.

Con la intención de revertir este panorama, la Empresa Agropecuaria Integral Viñales, impulsa un programa de recuperación de una infraestructura que fue creada en los años 80 del pasado siglo y hoy está en desuso.

RESTOS DE LA VOLUNTAD HIDRÁULICA



Cualquier pinareño ha escuchado hablar de la voluntad hidráulica, programa que, auspiciado por Fidel, propició la construcción de embalses y otras estructuras destinadas a garantizar disponibilidad de agua y maneras eficientes de emplearla.



La micro presa Corral Falso fue una de las obras realizadas, con capacidad para 1, 6 millones de metros cúbicos de agua y desde el inicio destinada a impulsar la producción tabacalera y de cultivos varios en la zona.

La recuperación del canal ya es un hecho, para dotarlo de total funcionalidad faltan piezas y aditamentos de las compuertas. / Foto: Pedro Paredes



Gracias a ello, en Playuela cuentan con una infraestructura que se extiende a lo largo de cinco kilómetros y comprende un motor para el bombeo desde un punto, en el que luego por gravedad y compuertas se regula el paso hacia lagunas y asegura el agua a más de 1 000 hectáreas.



Por más de 20 años ha estado inutilizado, actualmente intentan revitalizar su funcionamiento. Jorge Félix Gort Delgado, director general de la Empresa Agropecuaria Viñales, explicó que entre la limpia de marabú y reacondicionamiento de los canales la inversión supera los 50 000 pesos, el financiamiento lo realizan de manera conjunta la entidad que él dirige y las cooperativas enclavadas allí.



Además, mediante el programa que impulsa la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y el Ministerio de la Agricultura para electrificar posiciones de riego, también se han ejecutado otros 15 000 CUC que permitirán un uso más eficiente de esta agua.

Este es el motor que estuvo inicialmente aquí y que fue recuperado como parte de la revitalización del sistema de riego. / Foto: Pedro Paredes

Ya están encargados o en construcción algunas de las piezas y aditamentos que faltan en las compuertas, así como el motor listo para las primeras pruebas de bombeo.



Entre las prioridades figura realizar un estudio que facilite el diagnóstico de necesidades y potencialidades, para poder encaminar el resto de los trabajos en la dirección correcta y que la recuperación de dicha infraestructura se revierta en resultados productivos.



EN LA BASE...



Juan José Hernández, presidente de la cooperativa de créditos y servicios (CCS) José Martí, asegura que todos los socios están muy contentos con estas labores, que a ellos los que les hace falta es agua y aunque directamente los 268 no recibirán el beneficio de la inversión, mejorará los resultados integrales.



Si en esta propia campaña ponen en funcionamiento el sistema incrementarán las áreas de tabaco, hay semilleros y voluntad, él cree que no solo duplicar, sino hasta triplicar los rendimientos es posible en las áreas que reciban riego, y lo dice, a partir de los resultados que tienen campesinos cuyos campos ya cuentan con estos sistemas, a partir de la electrificación de algunas posiciones.



Sabino Miranda Blanco, es uno de ellos. Él y su primo José Manuel Miranda Rodríguez trabajan las tierras de las que son propietarios de manera conjunta, se han especializado en producción de frutas, no duda en ponderar el impacto de la disponibilidad de agua en sus campos, la humanización de las faenas, la posibilidad de hacer un mejor aprovechamiento de cada jornada y hasta el beneficio para la familia.



Una de las ventajas asociadas es poder incrementar las áreas de cultivos potenciados, a la par del crecimiento en los rendimientos llega también el de los ingresos económicos, de forma individual para los socios y unida para la cooperativa.



MÁS QUE CULTIVOS



Playuela es también una zona ganadera, y la falta de agua afecta la producción de leche, actividad que también debe mostrar una progresión a partir de mejorar la disponibilidad, en la comunidad cuentan con un punto de acopio equipado con un tanque frío, el día de nuestra visita solo 46 litros habían sido recolectados. Y es que la porción norte de la provincia está sufriendo un período seco, cuyo impacto ya se hace sentir.



La recuperación de este sistema se integra a un plan de reanimación integral diseñado desde el Consejo de la Administración Municipal (CAM) y que busca solucionar muchas de las problemáticas envejecidas en esas comunidades.



Como parte del programa de acciones se incluye la reparación de escuelas, paradas de ómnibus, la creación de condiciones para que el ómnibus que hace el último viaje a la intrincada zona de Bejuquera, pernocte allí, y de hecho se extiende el recorrido de la ruta en unos dos kilómetros, favoreciendo a varios pobladores.



Mantenimiento a los círculos sociales, bodegas, consultorios médicos, salas de televisión, áreas verdes y de uso común también se incluyen, así como las escogidas. Sobre estas últimas, Zoraida García Román, jefa de brigada de la V-14-0, espera que favorezca la incorporación de las mujeres al trabajo, pues hoy tienen déficit de fuerza laboral, a pesar de los esfuerzos realizados a través de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y demás organizaciones.



Es allí donde realizan el mayor acopio de tabaco en el municipio y deben desplazarlo hacia otras unidades porque no satisfacen la demanda de beneficio. Su establecimiento tiene dificultades con el techo, las puertas y el mobiliario, la solución a las mismas está prevista para el primer semestre del año.



García Román confía en que ese cambio incite a otras féminas a sumarse, argumenta que eso ayudaría al bienestar de ellas y sus familias, pues los actuales sistemas de pagos resultan beneficiosos.



EL TODO



Noel Sánchez Rodríguez, es el presidente del consejo popular Playuela, el cual abarca una superficie de 88 kilómetros cuadrados, cuenta con nueve circunscripciones y siete asentamientos poblacionales, en los cuales hay 3328 habitantes.



Comenta que el abasto de agua y el transporte son los problemas que generan mayor número de insatisfacción entre los residentes, al mejorar el riego agrícola esto repercute también en las viviendas, como es habitual en las zonas rurales.



La eliminación de zonas de bajo voltaje, la instalación de paneles solares en sitios no electrificados, se integran al mejoramiento constructivo de la infraestructura en la localidad y cuenta con que todo ello, incidirá positivamente en el estado de ánimo de la población.

En las plantaciones de Sabino y José Manuel, es palpable el beneficio del riego. / Foto: Pedro Paredes



Por demás, al constituir la agricultura la principal fuente de empleo, si se crean las condiciones para consolidar Playuela como polo productivo, también impactará en las economías familiares y por ende en la calidad de vida, no solo de los habitantes de la comunidad, sino de todo el municipio.