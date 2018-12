Y comenzamos de nuevo

Los últimos días del 2018 llegaron en un abrir y cerrar de ojos. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo, y con él, la vida. Las hojas del almanaque fueron desprendiéndose una a una, como si fueran las de un árbol en otoño. Y la última, el 31 de diciembre, ya está tocando nuestra puerta para cederle paso al primero de 365 días que traerá el 2019.

Este es un momento para mirar atrás, a lo ya vivido, y reflexionar. Pensar en lo que hicimos o en lo que no; en las personas nuevas que llegaron a nuestras vidas o en aquellas de las cuales tuvimos que despedirnos para siempre; en los sueños que se hicieron realidad y los que aún no dejan de serlo; en quiénes nos hemos convertido, las huellas que hemos dejado a nuestro paso, los buenos recuerdos y los malos. Es un ciclo que se repite cada lustro, pero no por ello pasa de moda ni dejamos de disfrutarlo.

Este es un tiempo maravilloso. Si me preguntan, mi tiempo favorito, porque en él no hay lugar para rencores, peleas, problemas. Más allá de cualquier preocupación que, por supuesto, no desaparece por arte de magia, las personas encuentran razones para sonreír, miran lo bonito de la vida, se dicen por qué no y salen a intentarlo, se llenan de valor para hacer aquello que tanto desean, perdonan, ponen el amor hacia sus seres queridos por encima de todo lo demás, las familias se unen; y no hay nada más tierno que ver reunidos alrededor de una mesa o acurrucados en el sofá, a aquellos que se aman, riendo al recordar momentos jocosos, rememorando las historias de cuando niños, analizando de qué ancestro heredamos este lunar o aquella forma de caminar o hablar, sintiéndose melancólicos al pensar en quienes quedaron en el camino, amándose y deseándose las mejores cosas para el año que está por venir; siendo una verdadera familia.

El 2018 está dando su último respiro, nos dice adiós para pasar a formar parte de los tiempos pasados. Es una especie de muerte, pero no una dolorosa, más bien nostálgica y bella; y es que en el breve instante en que se desvanezca, el 2019 nacerá, glorioso y lleno de vida.

Y tendremos por delante otro año, con nuevos retos, momentos, nuevas historias por vivir, nuevas metas a alcanzar y propósitos por los cuales luchar, personas nuevas que llegarán para llenarnos de alegría; y también vendrán obstáculos, situaciones que nos disgustarán o nos harán perder la fe en nosotros mismos, tristezas...y es que de eso va la vida, la mía, la tuya, la de todos.

Vivimos una montaña rusa que hoy nos lleva a las nubes y mañana nos lanza desde lo más alto y sin paracaídas. Pero lo importante es la actitud con que decidimos asumirla, cómo enfrentamos las malas circunstancias que nos ponen en el camino, de qué color elegimos ver la vida y la huella que dejamos a nuestro paso. Lo importante es nunca temer a seguir montando esa montaña una y otra vez, disfrutando al máximo cada segundo del viaje.

Así que cuando el reloj marque las 12 de la noche de este 31 de diciembre, agradece por todo lo que tienes y llénate de valor para enfrentar lo que está por venir, deséale lo mejor a tus seres queridos y a ti mismo, recibe al nuevo año con una sonrisa en los labios y los brazos abiertos. De seguro te esperarán momentos inolvidables...