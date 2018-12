Viviendas y abastecimiento agroalimentario, prioridades de Pinar del Río en 2019

Fotos: Ramón Brizuela Roque.

El Consejo de la Administración Provincial del Poder Popular, en su última sesión del año, evaluó con sentido crítico el cumplimiento del Plan y Presupuesto de 2018 y la propuesta del próximo, que deberá tener en sus principales prioridades la construcción y reparación de viviendas muy por encima de lo que habitualmente se ha hecho y abastecimientos agroalimentarios en cantidades como merecen los pinareños.

Ambas cosas se pueden alcanzar con la conjunción de las fuerzas productivas -distantes de las actualidades potenciales vueltabajeras-, con el mejor aprovechamiento de todos los recursos, una disciplina laboral que apoye los planes y programas y, de manera muy especial, con la entrega de sus cuadros de manera inteligente y consagrada cerca del pueblo.

Las viviendas son verdaderamente un reto, a veces podrán faltar momentáneamente los recursos, pero la voluntad política del país es brindar todo el apoyo. Entonces corresponderá a los pinareños volcarse a las obras y que cada revolucionario se convierta en un constructor, sin excluir a ningún organismo.

El año que finaliza verdaderamente fue muy duro, pero se puede informar que todas las comunidades del territorio cuentan con sus sistemas de bombeo y si en algún sitio no funcionan, no es por el equipo, sino por problemas de pozo u otras razones.

La conductora que enlazó al hospital Abel Santamaría y otras instalaciones de Salud en su área recibió el aporte de un millón de dólares del Minsap y se continuará en el beneficio de las zonas hospitalarias de la carretera a Viñales (Psiquiátrico y Hogar de Anciano) más lugares de interés social.

Las comunicaciones están de pláceme. La dirección del país en la última Asamblea Nacional reconoció la labor de Etecsa vueltabajera como una de las mejores en inversiones; el resultado final fue crecimientos en telefonía fija, móvil y en el desarrollo de internet por Nauta Hogar, sistema wifi y tercera generación en terminales móviles.

La Salud no tuvo miedo a las limitaciones financieras y materiales y remozó 122 consultorios de familia, terminó importantes obras de los hospitales Abel Santamaría, León Cuervo Rubio y pediátrico Pepe Portilla y continuará con el mismo ímpetu el año venidero las terminaciones y nuevos inicios.

Es importante aclarar que muchos de los avances fueron por el aporte del uno por ciento de la contribución, que se extiendo a otras obras incluidas las de educación y la cultura.

El sistema mercantil de la provincia cuenta con un sistema de trabajo sostenible, que puede medirse de formas diversas, por ejemplo con la incorporación de 84 productos en los mercados Ideal, que todavía no cubren las necesidades al ciento por ciento, pero llegan a una parte de la población.

Lamentablemente hay una insatisfacción y se explicó en el Consejo: la economía no permitirá en el 2019 construir la tan deseada torre de iluminación del estadio Capitán San Luis, que espera hace 11 años, pero debe entenderse que otras necesidades la han opacado, como millares de hogares perdidos por los ciclones y aún faltan muchos; millares de casa de curar tabaco, centenares de escuelas, inmuebles para la salud y no obstante las autoridades seguirán en su lucha hasta que pueda edificarse, porque incluso el costo es tan alto que no lo puede cubrir ni el aporte del uno por ciento de la contribución.

En cuanto a la respuesta a los planteamientos de la población, el gobierno local llegará a final del año con el 95 por ciento solucionado y no cejará en el empeño de, paso a paso, dar respuestas más efectivas.

El debate fue profundo, principalmente en cuanto a cortar el desvió de combustibles y a elevar la contribución al fisco, persuadir a los morosos y aplicar medidas con quienes las lleven.

Ernesto Barreto Castillo, presidente del CAP, y Regla María Ferrer, vicepresidenta del Órgano de la Administración, condujeron el debate y precisaron cada respuesta en todo caso que lo requería.

En la agenda estuvo también la evaluación de los siete objetivos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que en esencia están contenidos de manera sobresaliente en los asuntos discutidos y que serán vistos nuevamente en la asamblea provincial.

De manera elocuente Eduardo García Martínez, integrante del Buró Provincial del Partido, se refirió a la importancia de la labor de los cuadros, que en primer lugar tienen que estar muy apegados a los reclamos de la población y ser capaces de ofrecer cada respuesta o solución.

Reconoció igualmente – en nombre explícito del Buró- como el CAP en un año tan difícil supo sortear la situación, encontrar las soluciones, paliar problemas y terminar un año que permita a su pueblo esperar el aniversario 60 de la Revolución con la esperanza de que con el esfuerzo de todos se puede alcanzar un mejor futuro y reconoció al pueblo pinareño y la CAP por su conducción de manera ejemplar.