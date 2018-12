Desafío quirúrgico en hospital de Pinar del Río

Juan Carlos Llanes Puentes y Alejandro González Cabrera. / Fotos: Francisco Valdés Alonso

Como demostración de la calidad de la medicina cubana y en especial la de Pinar del Río, dos jóvenes especialistas en Ortopedia y Traumatología, Juan Carlos Llanes Puentes y Alejandro González Cabrera, realizaron una triple cirugía intramedular a una paciente en el mismo acto quirúrgico.

Por primera vez en la provincia se realiza este tipo de proceder en fracturas diafisiarias de fémur derecho, tibia derecha e izquierda y de la pelvis estable al mismo tiempo. Los estudios sobre el tema demuestran que en un 37,5 por ciento estas lesiones ocurren debido a accidentes de tránsito.

Rocío de Amor Díaz Linares.

La operada, la sanjuanera Rocío de Amor Díaz Linares, de 18 años, asistía con amigos a una fiesta en el cabaré El Criollo, sin saber que esa noche del pasado 31 de octubre estaría a punto de perder su vida.

EL ACCIDENTE

“A una amiga se le queda el carné y no podía entrar, por lo que junto a un amigo fuimos a la universidad a buscarlo. De regreso en el reparto Carlos Manuel un auto nos impacta por mi pie izquierdo, salgo proyectada por encima del carro, caigo en la calle y me doy un golpe en la cabeza que me deja inconsciente.

“En la ambulancia que me recogen me reaniman para averiguar mis datos personales y los familiares y por mi edad me ingresan en el pediátrico Pepe Portilla donde recibo tratamiento en cuidados intensivos primero y después progresivos, con mucho amor y profesionalidad de las pediatras María Isabel y Andreita y de todas las enfermeras.

“Ahora en mi casa, meditando lo que me pasó, con todas las atenciones que tuve en ambos hospitales que me trataron, así como por el médico y enfermera de la familia, me doy cuenta qué hubiera sido de mí en otro país donde la medicina es carísima: seguramente no hubiera hecho el cuento.

“Además, ese accidente ocurrió dos semanas antes de presentar mi tesis de graduación en la especialidad de Técnico Medio en Planificación Física. Te podrás imaginar el esfuerzo que tuve que realizar para no perder esa oportunidad y decirme ‘si los médicos me salvaron la vida cómo no voy a salir airosa también en esta situación’.

“Agradezco el apoyo que me brindó la dirección del instituto Pedro Téllez en la convalecencia con visitas al hospital y a mi casa en la preparación para el examen; a profesoras como Miriam Hernández e Inés Suárez; y a la dirección de Planificación Física en la provincia. Me trajeron una foto con todos los graduados, me dieron deseos de llorar porque no pude estar, pero voy a ganar la batalla y seguir adelante”.

LA OPERACIÓN

Por la complejidad de la operación prevista y los recursos que se necesitaban, los doctores Llanes Puentes y González Cabrera realizaron la manipulación en el hospital Abel Santamaría Cuadrado.

Para este redactor, la posibilidad de que Juan Carlos vive en San Juan y Martínez permitió conocer de primera mano los detalles que en este trabajo se narran.

“Esperamos el tiempo necesario para que Rocío se encontrara en condiciones físicas de recibir la operación. Se hizo lo más rápido posible atendiendo a que no surgieran en el acto quirúrgico complicaciones tan peligrosas como el sangrado. Como dato curioso se refiere en la literatura que solo la fractura de fémur puede sangrar hasta dos litros de sangre dentro del muslo.

“Esta operación triple duró aproximadamente dos horas, gracias al esfuerzo y la concentración de todo el equipo participante. El abordaje quirúrgico y preparación del caso fue muy bueno, porque en un proceso como este hay que cambiar el paño quirúrgico, lo que agrega tiempo al proceder.

“Es la primera vez que en Pinar del Río se realiza una triple cirugía de tipo clavo intramedular (tipo Künstcher) en el mismo paciente y en el mismo acto quirúrgico. La fractura de fémur fue operada de forma abierta y la de ambas tibias de forma cerrada.

“El costo de un solo intramedular en un país del tercer mundo puede estar entre 30 000 o 40 000 dólares, imagínate esta que fue triple solo la parte quirúrgica, sin contar los costos del seguimiento y la rehabilitación. Rocío estará algunos meses esperando la consolidación de sus fracturas y dos meses rehabilitándose y sin duda volverá a su vida normal”.

