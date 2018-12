Reorganizan acceso al “Abel Santamaría” en Pinar del Río

Hospital general docente Abel Santamaría de Pinar del Río / Foto: Carlos Bauta

La dirección del hospital general docente Abel Santamaría ruega la contribución de los pinareños en aras de restablecer la organización de los servicios y el cumplimiento de su reglamento interno.

Por tal motivo se pide la comprensión por las medidas adoptadas que seguro contribuirán a mejores servicios y mayor calidad, al establecerse el acceso y el horario de visita tanto al bloque Quirúrgico como para el Materno Infantil de la manera siguiente:

Pase de acompañante: para las salas abiertas de 12:00 m. a 8:00 a.m.; de las terapias de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. y de 8:00 p.m. a 6:00 a.m., y quemados de 8:00 p.m. a 6:00 a.m.

Cambio de acompañantes: de las salas abiertas de 7:00 a.m. a 8:00 a.m., de 12:00 m. a 1:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. por la puerta que da acceso al interior del hospital por el alojamiento hospitalario.

Se establece el pase de visitante por la puerta de entrada de los trabajadores, tanto para los que son propios del sistema u otras personas que requieran entrar al interior del hospital, siendo previamente comunicado al departamento que visitará.

Horarios de visitas: salas del Bloque Materno Infantil de lunes a viernes: 5:00 p.m. a 6:00 p.m., los sábados de dos a tres de la tarde y los domingos de dos a cuatro; las salas del Clínico Quirúrgico: martes y jueves de 5:00 p.m. a 6:00 p.m., sábados de dos a tres de la tarde y domingos de dos a cuatro; y sala de quemados, todos los días de cinco a seis de la tarde, a través de los cristales.

Los familiares de los pacientes que están en la unidad de parto y cesárea permanecerán en el alojamiento hospitalario y ahí se les brindará la información por vía telefónica.

Los de los pacientes que se operan de forma ambulatoria permanecerán en el área de consulta externa, tercer piso, frente al área de entrada a los salones donde recibirán la información personalmente por el médico cuando termina la operación.

Los familiares de los que se operan y están ingresados, estará uno en la sala y el resto en el alojamiento hospitalario. La información se brinda por el médico personalmente cuando termine la operación al familiar que está en la sala.

Los pacientes egresados saldrán por la puerta de cuerpo de guardia del Bloque Materno Infantil.

La entrada y salida de todos los acompañantes de las terapias y salas abiertas serán por la puerta de Microbiología.