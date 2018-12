El selecto club de Omar, el intranquilo

Omar Pozo, profesor de inglés de la escuela de idioma Andrés Bello de la provincia de Pinar del Río. / Foto: María Isabel Perdigón

Pertenecer al selecto club del teacher Omar no es tan difícil como podría pensarse. Basta con que seas buena gente y con que te interese seriamente el inglés, no importa cuánto sepas del idioma.

El local de reunión es un aula deslucida de la escuela primaria Pablo de la Torriente Bravo. Allí enseña él, cada noche, con arrebato.

A veces el calor te mata dentro de aquel lugar, a veces el cansancio acumulado de todo un día de trabajo te hace cuestionarte si asistir o no; pero sacas fuerzas con tal de no perderte una clase de calidad, de esas que algunos maestros reservan para el día de la visita, como si el resto de los días no importaran.

Cuando un alumno le sale mal en las pruebas, Omar entra en trance y pelea como si el mundo se fuera a acabar. Luego suaviza el rostro y comienza a relatar, divertido, anécdotas picarescas de su juventud. Nos habla de las muchachas que conquistó en la glorieta del parque de su Consolación natal, de la música que compone en sus ratos de ocio, de la comida picante de Jamaica, donde trabajó par de años con estudiantes violentos de dos metros de altura, que al principio pateaban las sillas y lo intimidaban con sus armas ocultas entre las ropas y después terminaron queriéndolo mucho.

Su secreto estriba, quizá, en la fe que deposita en sus alumnos y en el entusiasmo con que asume su oficio. Como todo el que da amor, recibe amor de vuelta; lo mismo en la parada del ómnibus, que en la cola del banco, en una cafetería, o en el salón de operaciones; donde, una doctora que lo conoce, le habla en inglés al oído, para tranquilizarlo.

Yo no podía menos que dedicarle estas líneas en su día a mi maestro, y decirle de paso las palabras que mejor he aprendido de él: thank you so much.