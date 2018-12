Se prepara la Agricultura en Pinar del Río para ofertas de fin de año

A pesar de los atrasos que presentó la campaña de frío, ya se aprecia una mejoría en los surtidos, sobre todo en aquellos productos como las hortalizas.

Ortelio Rodríguez Perugorría, subdelegado de la Delegación Provincial de la Agricultura, enfatizó en que la campaña al cierre de noviembre ya ascendía al 80 por ciento, lo cual debe contribuir a garantizar parte de los alimentos de fin de año.

Al respecto dijo que no debe haber mayores dificultades para la feria, pues cultivos como el tomate presentan una situación favorable.

Para esta fecha habrá disponibilidad de pepino, boniato y en menos cantidad de pimiento. En el caso de la cebolla explicó que los sembradíos muestran muy buenas condiciones, pero estarán a punto de cosecha para enero.

Precisó que, aunque la realidad es que no se dispone de suficientes comestibles para abastecer hoy los mercados como aspira y merece la población, la intención ha sido fortalecer, sobre todo, los fines de semana, “aunque ya comienza a cosecharse para surtir también el resto de los días”.

Destacó que de conjunto con el Partido y el Gobierno se hace una revisión periódica a todos los mercados. “Eso en fin de año se debe reforzar y ya se está trabajando en la feria, que tendrá lugar el día 29, para la que vamos a solicitar de forma dirigida lo que debe traer cada territorio”, puntualizó.

“Sabemos los volúmenes de tomate que tenemos y dónde hay que concentrarlos, y así con cada uno de los productos. Eso obedece a una estrategia de protección. De igual forma sucede con los cárnicos. Para el fin de año se espera una estabilidad de aquellas ofertas que tenemos hoy en la provincia y las que no disponemos hay que buscarlas en otros territorios, como hemos hecho hasta ahora”, expresó.

Agregó que la carne de puerco se rige por un balance nacional y se pudo incrementar su oferta en el último trimestre porque hubo una producción excesiva.

“Para el próximo año igual hay un balance, incluso vamos a arrancar con problemas, porque no contamos con todo el alimento para los animales”.

Al respecto, Mario Jesús Gómez Marrero, subdelegado de la Delegación Provincial de la Agricultura para atender la ganadería, enfatizó en que el plan de producción de carne de cerdo se cumple al 105 por ciento con 12 965.9 toneladas, unas 579 por encima de lo planificado.

Argumentó el subdelegado que habrá una disminución de la oferta en los próximos meses: “Para el primer trimestre no vamos a tener los ritmos de producción de la actualidad. Hoy se entregan entre 70 y 80 toneladas de carne de cerdo diarias, lo cual se debe también a la capacidad industrial que tiene la Cárnica para poder sacrificarlos.

“Aunque se tiene el plan de 2019, aún no se ha desglosado por meses, pero debe producirse una reducción en la oferta en unas 20 o 30 toneladas. Eso depende del plan que se proponga y de que los animales lleguen a término para poderlos entregar”, explicó Gómez Marrero.

Añadió que hay disponibilidad en las precebas según lo contratado. No obstante, muchos de los animales que estaban previstos para enero se han entregado por adelantado.

“Hoy estamos cumpliendo con los compromisos. Se ha incrementado la oferta en la última etapa porque ha habido una decisión de sacrificar aquellos que mayor talla tienen y hubo, además, un corrimiento en el ciclo de entrega de carne.

“Ante la demanda de la población para fin de año, se mantienen los surtidos todos los días, quizás no a la hora puntual, pero llegan. La carne de cerdo que se destina para la población a través de Comercio y Acopio está protegida”.

Aseguró el directivo que se cree no existan problemas en la estabilidad de la carne en lo que resta de mes y hasta el fin de año y los sistemas de refrigeración también están garantizados: “Puede que no esté en todos los lugares, pero en los mercados que están estipulados no debe faltar”.