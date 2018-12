Transformación con participación popular en Pinar del Río

Foto: Pedro Paredes Hernández

El próximo 27 de diciembre, a las siete de la mañana, en el consejo popular Cuba Libre en Pinar del Río se celebrará el acto por el aniversario 60 del triunfo de la Revolución. Esa comunidad gesta las condiciones para ser una digna sede.

Donde hoy se levanta el consejo popular Cuba Libre comenzó a formarse un asentamiento poblacional en la década del ´50 del pasado siglo. Casas de yagua y tabla fueron las construcciones que levantaron, sin redes hidráulicas, albañales o eléctricas; la insalubridad y proliferación de actividades ilícitas dieron lugar a que se le conociera como El Rancho, denominación que llevaba implícita un toque despectivo hacia la zona.

Como en todo el país, el primero de enero de 1959 marcó un cambio en ese entorno y hasta un cambio de nombre al reparto: Cuba Libre. Así, en la medida que pasaban los años, aparecieron edificios multifamiliares, centros de producción que constituyeron fuente de empleo, las viviendas mejoraron y se insertaron los servicios indispensables, entre ellos escuelas y consultorios del médico de la familia.

Pero los problemas actuales en ese lugar son comunes a otros mucho más céntricos: dificultades con el abasto de agua, proliferación de salideros y vertederos, deterioro de los viales, indisciplinas sociales… en fin, un lugar más, donde la crisis económica combinada con factores subjetivos deja ver su huella.

DEL PAPEL A LAS CALLES

La reanimación del ahora consejo popular Cuba Libre, con participación popular, es un proyecto que lleva tiempo concebido y de forma muy discreta se daban pasos en tal sentido, con la socialización del mismo, la convocatoria a las administraciones radicadas en la demarcación, la realización de trabajos voluntarios, entre otras acciones.

Estaba previsto dentro del plan para el último trimestre del año la ejecución de obras que requieren de recursos y financiamiento como el asfaltado de algunas calles, pintura de viviendas y edificios, mantenimiento a la red hidráulica y de albañales.

Según explica Rafaela Puerto Corbea (Chelín), presidenta del Consejo Popular, primero era preciso que los vecinos eliminaran los salideros en las instalaciones dentro y fuera de sus domicilios, para que posteriormente Acueducto pudiera trabajar en los sistemas de distribución.

Reconoce que hubo una respuesta positiva de la población y gracias a ello han eliminado significativas fuentes de escape del precioso líquido, aunque los ciclos de abasto de agua y la inestabilidad en los mismos genera inconformidad entre los habitantes que ascienden a 12 381 en la zona.

La creación de parques de estar, infantiles y un biosaludable; la disponibilidad de conexión wifi y el mantenimiento constructivo a los consultorios médicos, son algunas de las transformaciones que benefician a todos.

Y aunque la mayoría atribuyen a Chelín el mérito, lo cierto es que no habría podido lograrlo sola. Ella reconoce que sus electores “son gente buena, a veces les falta motivación, pero hay un gran nivel de respuesta y participación”.

COCINERAS VOLUNTARIAS

Ana Gladys Díaz Hernández y María Dolores Montpelier Pacheco son costureras, vecinas, amas de casa. Ambas cuando arribaron las brigadas de pintores se ofrecieron de manera voluntaria para elaborarles los alimentos en sus casas.

“Ellos llegaron medio desorientados, preguntando, entonces les dijimos que estábamos para ayudar. Traen el arroz y la carne, nosotros les ponemos los frijoles y cualquier otra cosa, les servimos en platos plásticos aquí mismo, nos dicen madrina y están muy contentos”, narran.

Estas mujeres, como otros vecinos, han participado en chapea, recogida de basura, pintura de áreas comunes y limpieza de los alrededores, dando prueba de ingenio: donde falta una brocha la sustituyen con un pedazo de esponja, los machetes se multiplican porque hay varias manos para tomarlos y cuando un brazo se cansa otro prosigue la faena.

Es cierto que necesitaban recursos, pero también motivación, porque sanear un patio, no demanda más que voluntad del dueño para hacerlo y conciencia de que acumular desechos es un foco de contaminación.

Los problemas no han desaparecido de un día para otro. Por ejemplo, las indisciplinas sociales asociadas a los propietarios de caballos persisten, pese al constante enfrentamiento; así como el vertimiento de basura, que refieren han sorprendido incluso a conductores de vehículos estatales que la depositan en los microvertederos de la zona.

Pero algo hay cierto, y es que hoy son muchos más los que creen que una transformación del entorno es posible, quienes abogan por cuidar y mantener la higiene. Y ofrecen argumentos: “Para vivir mejor”, “que dejen de llamarnos marginales”, “estar más saludables”…

UN POCO DE TODOS

Chelín destaca la colaboración de todos y el acompañamiento de las distintas organizaciones que actúan en las 10 circunscripciones comprendidas dentro del Consejo Popular, que cuenta con 14 zonas de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y 10 bloques de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Además, en la demarcación poseen 10 agrupaciones de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) y radican 82 entidades administrativas incluidos los consultorios y bodegas, tres de subordinación nacional y cinco provinciales, todas insertadas al trabajo comunitario integrado, implicadas en la solución de los problemas.

Recalca que a pesar de que requirió insistencia para que los trabajos voluntarios de los segundos domingos de cada mes tuvieran eficacia, hoy es una meta lograda y que cada circunscripción es apadrinada por una entidad.

Para ella el mayor impacto es la reanimación de los 10 consultorios del médico de la familia, y aunque algunos todavía no concluyen las labores constructivas, avanzan y estarán terminados en saludo al aniversario 60 del triunfo de la Revolución.

Igualmente reconoce que la contribución de Vivienda y Construcción Civil con la pintura, después de 17 años sin que se realizara ninguna acción de este tipo en los edificios, es uno de los elementos que los vecinos destacan como muy positivo.

A la par señala que, pese a la carencia de recursos, la labor ejecutada por Acueducto en supresión de salideros y mejoramiento del alcantarillado es fruto de un esfuerzo extraordinario.

“YA ES OTRA COSA”

Ismania Álvarez Ramos, también reside en el “Cuba Libre”. Se acerca a nuestro equipo porque ella quiere dar su opinión y resaltar que ahora “ya es otra cosa, y que eso ha sido gracias a la delegada”. Le preguntamos si no había contribuido y dijo que sí, “con la limpieza y chapea”, especificó. ¿Entonces no lo hicieron entre todos?, le cuestionamos y responde: “Pero lo logramos por ella”. Y no es la única, que le concede el mérito, incluso, los pequeños del barrio le atribuyen que “está más bonito” y esperan ansiosos por “el acto grande que van a hacer”.

Ana dice que para ellos es un orgullo celebrar el aniversario 60 del triunfo de la Revolución y es que lo de antes y lo hecho ahora es fruto de la obra de Fidel Castro, “¿si no, cómo yo, una madre soltera, iba a tener un hijo médico geriatra y otra miembro de las fuerzas del Ministerio del Interior?”.

Esas con las razones que convocan al pueblo, y es cierto que a veces falta el agua, hay dificultades con el transporte o la solución a determinada carencia se prolonga en el tiempo, pero los agradecidos van hacia la luz, y desde ahí deshacen sombras. Por estos días el consejo popular Cuba Libre es un permanente albor.