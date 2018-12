La tarequera de Cándano

Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Más de medio siglo sobre el mismo cimiento, años enteros en busca de hacer bien lo de siempre, piezas de hierro adaptadas a convivir entre mezclas de igual proporción, pero nunca a las mismas manos.

Son pedazos de metal anclados en el corazón de La Alameda, de cuando la carretera era estrecha, erigidos para fabricar un elemento esencial de las construcciones: el piso.

Dentro de aquellos muros nacieron tal vez los suelos de nuestras casas o del centro de trabajo y hoy la fábrica de mosaicos Julio Antonio Mella, perteneciente al Complejo de Hormigón de la Empresa de Materiales de la Construcción (EMC) de Pinar del Río, burla a las tempestades y a las arrugas para exhibir talento y responsabilidad, pero también sacrificio y sufrimiento.

A RITMO DE MOSAICO

“Trabajan a la antigua –dice Redento Cándano Valdés, administrador durante casi 30 años del lugar–, los equipos están obsoletos, diría que los obreros son verdaderos artistas, pues el trabajo es completamente artesanal, el producto termina con el sello propio de su artista”.

Apenas con los primeros rayos del alba las viejas máquinas echan a andar hasta las tres de la tarde, momento en el que el cansancio del cuerpo de los operarios los obliga a reposar hasta la próxima jornada.

Asegura que “los equipos rústicos y los moldes en malas condiciones no son problemas para ser buenos mosaístas, la condición obligatoria es saber bailar, el que es estático no lo consigue, Orlando Sánchez es excepcional, él tiene música”. Entonces es cuando me detengo y observo cada paso de la creación de las losas.

Y efectivamente, el sonar del equipo que amplifica las canciones preferidas sobresale por encima del ruido habitual y ya es parte de lo cotidiano, al compás Orlando baila, son movimientos perfectos, son ritmos intencionados los que hace para conseguir el piso mejor hecho. No hay intervalo ni error entre cada capa de arena sílice y cemento, con las de polvo de mármol y arena artificial.

Me dice este obrero que “cada cual coge su paso, yo trabajé con los viejos de aquí, fueron ellos quienes me enseñaron este arte, tiene que gustarte para lograr la belleza de la artesanía, porque el pago no gratifica”.

Mientras unos son artistas, otros parecen equipos en sí: el veterano Gregorio Ramos es de esos hombres tan rápidos, que le gana a su propia máquina, condición que lo hizo Vanguardia Nacional durante 12 años consecutivos. De los de más experiencia parece que Osvaldo Pereda aprendió: con apenas 22 años es uno de los más aventajados, a pesar de ser el más joven de los 30 que laboran para conseguir un piso que responda a las mejores características.

Por su parte, Ramón Rodríguez no pretende abandonar sus andanzas, primero como mosaísta y después como mecánico. A él le gusta traspasar aquellos muros y enfrentarse a los inventos, a las innovaciones para echar andar lo que parecía hecho trizas. Y es que él también es el maestro, el encargado de instruir a los nuevos para que puedan enfrentarse a una buena danza. Les enseña desde proporciones cúbicas, hasta cómo mojar el producto con el líquido compresor o a entongar después de 24 horas para dejarlas en reposo durante 17 días, los necesarios para salir a la venta.

LAS GRIETAS DEL MOSAICO

Pero el arte resguardado entre 30x30 centímetros cuadrados se aplaca por motivos ajenos al de un gran administrador, a las razones de unos artefactos primitivos que quieren continuar a pesar de la edad o el objetivo de crear con encantos de los mosaístas.

Cándano explica que hay muchos factores que determinan en el cumplimiento del plan de producción. La principal razón es la fluctuación de la fuerza de trabajo, asociada en lo fundamental al salario que no se corresponde con lo duro de la labor y a la alta norma que se les exige.

El mayor destino de la producción de la fábrica es el Ministerio de Comercio Interior (Mincin), o sea, a la venta a la población, el cual pone al servicio del pueblo este producto a un valor de tres y cuatro pesos la losa, en dependencia del pigmento, mientras que al obrero se le paga apenas ocho centavos por cada una.

También es de conocimiento popular que una fábrica particular de producción local paga a sus obreros un peso por cada ejemplar, situación que conlleva a sacar nuestras propias conclusiones.

De un plan de 4 000 metros de piso para este año, la fábrica ya rebasa el 60 por ciento, aspecto considerado de positivo, pues llegar al 65 es la meta estipulada por la EMC para cumplir.

A pesar de todo, la “fabriquita” de Cándano siempre ha sido muy cumplidora. Para lograrlo supo dar el ejemplo, no como danzarín pero sí desde el respeto, la honradez, el desafío, el compromiso y el deber. Fueron 29 años de andar diariamente en su bicicleta para llegar hasta este tramo de La Alameda. Reconozcámosle entonces el trabajo de este hombre que, sin darse cuenta, se le fue la vida dentro de su querida “tarequera”.