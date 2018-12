Pinar del Río listo para iniciar el servicio de internet en el móvil

Hoy comienza el servicio de internet en los móviles en todo el país, y la dirección de Etecsa en Pinar del Río asegura que la provincia está lista y cuenta con la infraestructura necesaria para dar tecnología 3G y absorber todo el tráfico que se genere en la red.

“Para el inicio del servicio hoy seis de diciembre hemos creado una infraestructura que cuenta con 34 radio bases de tercera generación (3G), las cuales van a soportar el tráfico que en este primer momento generarán nuestros clientes”, declaró en rueda de prensa Enrique Reyes Pérez, jefe de del departamento de Servicios Móviles de la Dirección Provincial de Etecsa en Pinar del Río.

Etecsa comercializará cuatro paquetes para la navegación en internet, los cuales tendrán una vigencia de 30 días y un bono adicional de 300 MB para la navegación nacional.

Las 34 radio bases irradian la tecnología 3G a 36 localidades del territorio. Cada municipio cuenta con al menos una en este primer momento; Viñales dispone de cinco y el municipio cabecera de 17, con lo cual toda la ciudad de Pinar del Río y sus zonas aledañas hasta los kilómetros 5 de las carreteras a Viñales, Luis Lazo, La Coloma y San Juan aproximadamente, y el reparto La Conchita dispondrán del acceso a la 3G.

“Como bien se ha explicado, se hará de forma ordenada y progresiva, para evitar que esa primera ola o impacto sea de todos los clientes sobre la red, como nos sucedió en las pruebas. Es por eso que se hará en tres días sucesivos, seis, siete y ocho. Todos los usuarios tendrán la posibilidad de disfrutar del servicio”, acotó Reyes Pérez.

Implementación del servicio de acuerdo con los rangos de numeración. / Tomado de Cubadebate

Como requisitos para acceder están disponer de un teléfono que tenga la tecnología 3G y trabaje sobre la banda de los 900 MHz; la persona debe tener al menos una conexión de datos en el periodo hasta el 27 de noviembre. El cliente recibirá una notificación para hacerle saber que ya se provisionó su acceso y puede proceder a la compra del paquete o utilizar la tarifa por consumo.

Los usuarios que no tuvieron ninguna conexión, una vez finalizado el proceso el día ocho, si tienen interés, podrán realizar su primera conexión, para lo cual deberán configurar el APN Nauta y activar los datos desde una cobertura 3G y a partir de ahí provisionarse para que utilicen también el servicio de internet en el móvil.

Es válido aclarar que si no se recibe el mensaje de notificación podrá ser por: tener el teléfono apagado o fuera del área de cobertura, estar bloqueado, no ser localizado durante el tiempo de vigencia e intentos de envío o fallos de algún proceso. En ese caso se recomienda contactar a los números 118 o 52642266 para que les brinden la información necesaria.

“Aun cuando ya podemos ofertar el servicio de internet en el móvil, que era algo muy esperado por la población, esa no es la meta final. El proceso inversionista no se detiene, con lo cual la Empresa está enfocada en continuar la expansión de la segunda generación (2G), es decir, llegar a localidades que todavía no tienen cobertura celular”, acotó Enrique Reyes.

“Además, estamos enfocados en aumentar y dar un mejor servicio en función de lo que los clientes perciben en su terminal y llegar a otras localidades con radio bases de 3G. Asimismo, vamos a monitorear cómo es el comportamiento dentro de los lugares donde ya existe cobertura, por si en un momento determinado hay algún tipo de congestión o problema en el acceso, para así darle solución”.