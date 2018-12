La hija de Carmelina y Guillermo es Profesora Emérita

Ivis Hildelisa Valverde Bravo. / Foto: Ramón Brizuela Roque

Hace mucho, cuando aquella muchacha correteaba por la ancha acera al costado de la Catedral, nadie imaginaría cuál sería su futuro. Ahora, escrutando el tiempo hacia atrás, acomodados en una oficina de la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, hilvanamos la historia de la hija de Carmelina, la maestra, y Guillermo, el sastre.

Es la misma que el matrimonio prácticamente la llevó hasta el magisterio; contada por ella es una historia que viaja de lo personal a lo familiar, de la profesionalidad al éxito, y que periodísticamente nos esforzamos por atraparla en el menor espacio posible.

ASÍ CUENTA LA HISTORIA

“Estaba en la Universidad de La Habana, era el segundo año de la carrera de Química; pedí licencia por matrimonio, porque a los cuatro meses salí embarazada: eso fue hace 51 años.

“Ya en Pinar del Río me llamaron de la Dirección Municipal de Educación, porque hacían falta profesores en la enseñanza Media; luego de los trámites me vi en la secundaria básica Santiago Rodríguez, de San Luis, impartiendo Matemática; después pasé a la Tomás Orlando Díaz, en la ciudad… y progresivamente llegué a ser jefa de cátedra en un Preuniversitario.

“En el año 1981 la doctora Carmen Serrano, entonces decana de la Facultad de Ciencias Médicas, pidió mi contribución, pues en 1982 se iniciaría el internado de Ciencias Básicas en la provincia”.

LA MAGIA DE SU MUNDO

En estos 36 años sucedieron muchas cosas, por ejemplo su otorgamiento del título de Profesora Emérita, firmado por el presidente Miguel Díaz-Canel, pero quizás sea mejor mostrar una pincelada de quien es Ivis Hildelisa Valverde Bravo, la mayor de tres hermanos: Williams, conocido músico y director de conciertos (fallecido), y Oliver, el más joven, que actualmente vive en La Habana.

Es de una familia tradicional pinareña: su padre estudiaba Farmacia en la Universidad de La Habana, pero la inquietud juvenil buscaba una solución económica holgada y rápida… lo que lo alejó de las aulas, quizás para beneficio del buen vestir masculino, porque Guillermo Valverde se convirtió en uno de los más afamados sastres de Pinar del Río y durante muchos años administró la sastrería de la avenida Martí hasta su jubilación.

Su mamá, Carmelina Bravo Martínez, fue dedicada maestra de Primaria muchísimos años en Puerta de Golpe y después en la escuela 11, cerca del cementerio.

Ahora, rememorando el pasado, Ivis expone la razón de su preferencia por el magisterio: “No solo por mi mamá, es que yo me desenvolví en ese medio, mis tías también lo fueron y otras primas de mi mamá, que como eran mayores yo les decía tías, como Almidia Álvarez –ahora con 90 años y que dedicó su vida al magisterio– y su hija la doctora Lázara Mayra, profesora y compañera de nuestro departamento en la Universidad Médica”.

SUS PASIONES

“Mis dos pasiones son la enseñanza y mi familia. Te hablo de la segunda porque influyó mucho en la primera. A mi esposo Juan C. Amarán Pastor le llaman Johnny y es muy conocido en la Banda Provincial de Conciertos; tenemos la dicha de dos hijos y cinco nietos. Mis dos hijos son médicos: el mayor Juan Eduardo, especialista de segundo grado y jefe del Servicio en el hospital León Cuervo Rubio; el otro es Jorge Ernesto, ginecobstetra del policlínico Turcios Lima, y el tesoro familiar los nietos: Claudia Lorena –la mayor–, Jorge Edson, Lauren Jenis, Pablo René y Ernesto Alejandro.

“Aquí siempre he sido profesora y en un momento determinado por necesidad pasé al departamento de Posgrado que estaba ubicado en la Dirección Provincial de Salud, dirigido por el doctor Andrés Marín, pero lo reubican para aquí y me solicitan como metodóloga; esa tarea la cumplí durante 16 años. Marín me aportaba mucho en la parte científica y yo le devolvía la metodológica.

“Fui también fundadora de la carrera de Enfermería –siempre en mi especialidad de Pedagogía–, aunque procedía de la Química y eso me ayudó para dar clases de noveno grado a trabajadores del centro. Igualmente impartí la asignatura de Salud Pública, –propia de los estudiantes de Medicina– , era la época en que dirigía ese departamento el doctor Teobaldo Triana, que todavía recordamos como decano. Como complemento de mi currículo se me sumaron las clases de Ética en Medicina, al abrirse la Licenciatura de Enfermería y después en Psicología.

“En el 2002 me dieron la condición de Profesora Consultante y en el 2004, el doctor Alexis Rodríguez, decano, me pidió asumir la jefatura del grupo de profesores consultantes.

“El consultante es una categoría especial, que son los colegas que arriban a la edad de jubilación, independiente de si se acojan o no; debes tener más de 30 años en la Educación Superior y reunir otra serie de requisitos, dicho de otra forma, poseer un currículo enriquecido. Desde esa fecha hasta hoy me he ocupado de eso. Comenzamos con cinco: los doctores Rafael García Portela, Marcos Antonio Montano, Tomás Rodríguez López y la profesora Walli Paraño Montero, ahora suman más de 40”.

UNA MUJER REALIZADA Y AGRADECIDA

Una persona así no es dada a exhibir sus condecoraciones, sus méritos están en los resultados, pero no podemos soslayar las medallas de la Alfabetización, la Pepito Tey, Por la Educación Cubana… y otras muchas en forma de sellos, certificados y otros pergaminos.

Para obtener la condición de Profesor Emérito empieza un proceso con el rector de su universidad y su consejo de dirección, que la pone a consideración del Ministro de Salud y este, a su vez, la somete al Ministro de Educación Superior, al final se valida con la rúbrica del Presidente del Consejo de Estado. En su caso, el dos de julio bajó la aprobación y la acción se concretó al cierre de la jornada Camilo-Che.

“Sí, es verdad, me siento muy orgullosa de mi familia, de los padres que tuve, mi esposo, mis hijos, mis hermanos, nietos y demás allegados. Mis hijos me han permitido comprobar que la educación inculcada en la cuna los llevó a donde están. La otra pasión es haberme formado en este sistema que me permitió ser profesora y máster, avances en lo que mucho tuvieron que ver mis compañeros, el claustro y los propios estudiantes, algunos de los cuales ahora son mis colegas.

“Especialmente reconozco a los decanos y rectores de la Universidad Médica por su gran apoyo; a profesionales de otros centros como la “Hermanos Saíz” e instituciones pinareñas que me permitan expresar hoy: ¡Me siento realizada en lo personal, familiar y profesional”.