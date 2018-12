La ciencia en función del derecho

El Tribunal Provincial Popular (TPP) de Pinar del Río, desarrolló la XIV Jornada Científica “Justicia y Derecho”, un espacio de interés para debatir y aprende sobre la labor desarrollada en la gestión de la calidad del servicio público en las sedes judiciales.

Participaron cerca de 80 interesados en el tema, entre ellos jueces de los tribunales municipales y el provincial, profesores y estudiantes de la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saiz Montes de Oca” (UPR), la Fiscalía Militar, entre otros invitados.

El trabajo sesionó en tres comisiones que agruparon 21 ponencias sobre temáticas penales, civiles y de cuestiones generales, los cuales corroboraron el alto nivel de conocimiento de los presentadores.

El evento contó con la presencia del Doctor en Ciencias Yuri Pérez Martínez, profesor de la Carrera de Derecho de la Universidad de La Habana, quien estuvo a cargo de la conferencia inaugural.

Pérez Martínez, hizo referencia entre diversas cuestiones, a los valores, sobre los cuales expresó que “deben ser entendidos como una significación social, como un signo positivo que tiene un carácter histórico determinado, expresado bajo circunstancias concretas.

“El valor no se pierde, -dijo-, es o no es, cuando se dice que el valor no esta es porque las significaciones concuerdan en que, en determinada sociedad, no se le atribuye un signo positivo a cierto fenómeno de la realidad”.

El especialista señaló además que “el derecho tiene que regular aquellos valores que sean mayoritarios, porque son los que, desde el punto de vista democrático, no deben discutirse, aun cuando suscite inconformidad en los que son minoría, pues la democracia es un espacio que genera conflictos tanto en Cuba como en cualquier lugar del mundo”.

Al concluir la intervención, el Presidente del TPP entregó a Pérez Martínez un trofeo como recuerdo por la estancia en Vueltabajo y su contribución a la realización de la Jornada Científica.

Amenizó el encuentro la interpretación de los temas Cabalgando con Fidel y Flor Pálida por la estudiante violinista Sajaris Cruz Darias, perteneciente a la Escuela Vocacional de Arte.

El evento provincial constituye la antesala a la cita nacional que tendrá lugar los próximos días 12 y 13 de diciembre en el Hotel Habana Libre de la capital.

También estuvieron presentes en el Taller Liosbel Márquez García, Presidente del TPP, Yordy Baragaño Martín, Presidente de la Unión de Juristas, Bárbara Tamara Águila Díaz, Subdirectora Provincial de Bufetes Colectivos; Alie Pérez Veliz, Jefe de la Carrera de Derecho de la UPR, Norayda González Nuñez, funcionaria del PCC provincial, Iván Aslay Suarez Brunet, Presidente del Tribunal Militar de Región Pinar del Río, entre otros miembros del Consejo de Gobierno del TPP.