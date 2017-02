“El deseo de investigar no nace, se hace”

Laidiana Torres Rodríguez recien graduada de la carrera de Derecho / Foto: Magda Iris Chirolde López

Los nervios que se sienten al realizar la primera investigación no se olvidan. El miedo de que algo pueda salir mal, de no ser lo suficientemente capaz para llevarla a feliz término. La inseguridad de si se está o no haciendo lo correcto, de acertar con el enfoque, la propuesta, la metodología, de alcanzar los resultados esperados. Todo ello sin contar con la etapa final del proceso, o sea estar de pie frente a un tribunal que evaluará sin miramientos todo el trabajo.

Aquellos que recientemente pasaron por un período de culminación de estudios en la educación superior conocen el sentimiento, pues es para muchos el primer y verdadero encuentro, cara a cara, con la realización de un proceso investigativo en toda su magnitud.



Aunque para Laidiana Torres Rodríguez y Rosalia Otaño del Valle, recién graduadas de las carreras de Derecho y Estudios Socioculturales, respectivamente, el camino comenzó desde su tercer año en la universidad.



Ambas también presentaron sus estudios en el Fórum Provincial de Ciencia y Técnica realizado a inicios de este curso escolar. La primera obtuvo el premio de Relevante con “Los delitos de trata y tráfico de personas, asociados a la migración. Fundamentos para su adecuada regulación jurídica en el Código Penal Cubano” y a la segunda su “Estudio de caso sobre la feminización de la pobreza en el Reparto Popular Hermanos Barcón perteneciente a la ciudad de Pinar del Río”, le valió la condición de Mención.



Otro elemento en común para estas dos amantes de la investigación, es que iniciaron sus trabajos desde el tercer año de la carrera.



“Comencé a estudiar el tema en mi tercer año, cuando recibí la asignatura de Derecho Penal Especial, que estudia todos los delitos del Código Penal y sus regulaciones. La profesora que me impartió la asignatura fue mi tutora, con ella fui avanzando, y al finalizar tercer año tenía parte del trabajo adelantado, en cuarto lo presenté como trabajo de curso. Fue una investigación que se fue enriqueciendo con el tiempo, en la medida en que fui presentándolo en los diferentes eventos”, así cuenta Laidiana.



Rosalia Otaño del Vallerecien graduada de la carrera de Estudios Socioculturales / Foto: Susana Rodríguez OrtegaPor su parte Rosalia comenta que también la inició a partir de una de las asignaturas que recibió, “además los estudios de género siempre me han llamado la atención”.



Las dos jóvenes llevaron a la práctica lo que se espera de todo estudiante universitario pero que desafortunadamente muy pocas veces se logra: incentivar el deseo de investigar desde el inicio de la carrera y no esperar al quinto año para aprender a hacerlo con el ejercicio de tesis. Cuestión por la cual muchos tienen que sortear innumerables obstáculos, al ser “vírgenes” en lo que a investigaciones se refiere.



Otra característica afín entre Laidiana y Rosalia es la manera de pensar en relación con el tema. Consideran que existen muy pocos grupos de estudiantes interesados por la investigación, y defienden la necesidad de estimular en ellos el deseo por indagar, escudriñar, examinar.



Para Laidiana, “investigar le crea muchas habilidades al estudiante, amén de la profesión que vaya a ejercer en un futuro. Lo ayuda a razonar, a pensar, les despierta la curiosidad de siempre querer saber un poquito más, y eso los va preparando como profesional. Lo ayuda a no conformarse con el contenido básico que reciben en las clases, sino que ellos mismos se autogestionen determinados conocimientos. Además les facilita el proceso docente educativo, pues aquel que esté acostumbrado a investigar le es mucho más fácil enfrentarse a los diferentes trabajos de curso, ya tiene un camino avanzado pues tiene creada la base sobre cómo dirigir una investigación. Siempre acompañándose de un tutor, de una persona con más experiencia para que lo guíe en el camino”.



“La universidad tiene como objetivo graduar profesionales comprometidos con la sociedad, y una manera de hacerlo es mediante las investigaciones”, explica Rosalia. “En el caso particular de mi carrera, una vez graduados no podemos llegamos a ninguna comunidad a dar un mal diagnóstico, siempre debe existir un estudio previo, una constatación de que existe el problema y a partir de ahí pensar en las posibles soluciones. Es por ello fundamental nuestra formación como buenos investigadores. No obstante, el deseo por investigar no nace con el estudiante, tiene que ser el profesor el que le enseñe por qué es importante, para qué sirve, y a partir de ahí se van creando el amor por la investigación”.



Amor más que afianzado en estas dos pinareñas, quienes aseguran mantener viva la chispa encendida para cualquier investigación que esté por venir. Y es que una vez que te haces investigador, mueres siendo investigador.