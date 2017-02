Con la brocha de la seriedad

Esta brigada, integrada en su mayoría por jóvenes, tiene el trabajo como baluarte, como un modo digno de ganarse la vida.

Pintar, lo que se dice pintar de verdad, “con brocha gorda”, parece un oficio fácil, pero no, suele ser complicado y lleva muchos “poquitos”, para que las edificaciones queden bien lindas.

Hace solo unos días la sede de Guerrillero, en Colón 12, en la ciudad pinareña luce otros colores. La imagen cambió, tanto el interior como el exterior de la instalación, ahora predomina el rojo.



Todos pasan y miran. Nuestro centro, al estilo de otras construcciones de la provincia rejuvenece, gracias al afán de la brigada de pintura de la Empresa Provincial de Aseguramiento y Servicios a la Salud, un colectivo integrado casi todo por jóvenes muy conocedores del oficio.



Adelkys Carmona Medina, el segundo jefe de la brigada, nos informó que se compone por 24 trabajadores, ahora divididos en dos partes, una de las cuales está por estos días laborando en La Palma.



Los muchachos, como él los llama, son de Pinar del Río y Herraduras y cuentan con transporte (una guagua y un camión), que los traslada desde la Empresa hacia las obras.



“Los trabajadores están contentos, tenemos la pintura de calidad, las brochas, los rodillos, escaleras, andamios, bambas, y todo lo que necesitamos para hacer una faena meritoria.



“Nos esforzamos, pero vemos los resultados, en el mes de diciembre pasado, por ejemplo, aportamos a la Empresa más de 345 000 pesos, lo normal es que hagamos 150 o 160 000, en ocasiones más, aunque hay veces que por cuestiones de lluvia y otras causas, la producción cae un poco.



“Antes de realizar la actividad nuestra, siempre la especialista estudia la obra y determina los materiales y el precio”.



CON DOS JÓVENES



Juan Antonio Amador Rodríguez tiene 31 años, de ellos cuatro en esta brigada.



“Este quehacer ayuda al embellecimiento de la ciudad, es un oficio que me gusta realizar, porque le da vida a las empresas, a los hospitales, policlínicos y otras instalaciones. Disfruto mirar lo que hago cuando termino y que las personas halaguen nuestro quehacer”.



En el mes de diciembre su salario fue de más de 4 000 pesos. “Ganamos según lo que hacemos, casi siempre oscila entre los 2 000 pesos”, dice Juan Antonio, y presto se determina a continuar la labor; todavía quedan algunas paredes que faltan por pintar.



Conversamos también con Herminio Brito Blanco, quien argumentó que cuentan con todas las condiciones, y eso es favorable.

“Tenemos overoles, botas, nasobucos, o sea, que nos garantizan todos los medios para protegernos.



“Casi siempre almorzamos donde mismo ejecutamos, de no ser así, tenemos un transporte que nos lleva a la Empresa y el menú es bueno”.



Vemos a Herminio subido en las escaleras, pintando en la parte de arriba de las paredes, rápido, diestro, eficiente... como él, todos los demás operan con una sincronía admirable. Hay habilidad, maña y técnica en los muchachos de la brigada.



“La tarea a veces se torna dura, –nos dice el joven–, pintamos a 10, 15 o 20 metros de alturas en ocasiones.



“En cada esquina de la ciudad, en los municipios, incluso en otras provincias, hay un pedacito de nosotros, y lo que más apreciamos es que nos reconocen el trabajo, como fue en la Dirección Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución en La Habana y en Los Palacios, y otros más”.



Así concluye sus palabras, no sin antes decir unos versos, porque también le gusta la poesía.



RESULTADOS Y NÚMEROS



“Si podemos llamarlo así, la brigada es la locomotora de esta Empresa, la que más aporta”, afirmó Rolando Rodríguez Alfonso, director de la entidad.



“Cumplieron el plan de 2 184 000 pesos. Es un colectivo, que con independencia de que su ámbito laboral es toda la provincia y fuera de ella, trabaja con intermitencia a veces por la falta de materias primas: el primer trimestre del 2016 no fue bueno, pero supieron reponerse y llegar a lo previsto en el año.



Rolando se refirió a la disciplina, aplicación y seriedad con que se desempeña el colectivo, además enfatizó en que seis de ellos están especializados en la tarea de las alturas.



“Por ejemplo, los tanques de la Universidad de Medicina, el de la Vocacional, la Fábrica de Cervezas y otros los han pintado nuestros muchachos. Para eso cuentan con normas de salud y seguridad del trabajo, que a las dos horas tienen que bajar, tomarles los signos vitales y descansar. Un tanque de esos lo terminan en un día, lleva 86 galones de pintura.



“Ellos pintan los 12 plantas y el estadio Capitán San Luis, además construcciones grandes como la escuela provincial del Partido, la Casa de protocolo, la fábrica de la Conchita, el instituto nacional de Ciencias Agrícolas en San José y las villas de las FAR. Ellos están motivados, porque si producen ganan y bastante.



“Por lo que ingresan a la Empresa hay que garantizar la materia prima, a veces me he ido hasta La Habana a gestionarla y traerla”. precisó el directivo.



Priorizan las obras de Salud Pública y hacen contratos con otras entidades. Hoy tienen en sus manos buenas ofertas de la ciudad como el Palacio de los Matrimonios y el de Computación, entre otros.



En el mural de la Empresa hay un diploma que les otorgaron en el consejo popular capitán San Luis, por lograr de manera eficiente y entusiasta que el edificio 159 y áreas aledañas al estadio exhibieran colores y logotipos alegóricos al equipo de béisbol de la provincia en la 55 Serie nacional. Este no es el único reconocimiento, seguro hay muchos más, porque las personas agradecen y valoran a los que trabajan bien.