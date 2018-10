FERIA AGROPECUARIA EN PINAR DEL RÍO: No, pero sí

Foto: Januar Valdés Barrios

Contrario a lo que se ha hecho habitual, mañana sábado no habrá feria agropecuaria en Pinar del Río, pero eso no significa que los pinareños no tengan opciones propias de este tipo de evento.

Desde hoy se están comercializando en diversos mercados agropecuarios de la ciudad capital –como El Caballo Blanco, La Línea, repartos 10 de Octubre, Cuba Libre y Hermanos Cruz– un número importante de gallinas.

Lo anterior lo informó Rubén Ramos Moreno, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial que atiende la distribución, quien además hizo saber que todas las pescaderías recibirán mañana productos de la pesca, mientras las carnicerías serán reforzadas con carne de cerdo.

Lo mismo sucederá con los mercados Ideal que tendrán diversidad de producciones y la agricultura con sus estructuras llegará a cada placita, en tanto la Forestal tendrá su espacio en el recién remodelado mercado La Línea.