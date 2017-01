El pinareño que vive en la casa que habitó Martí

La vetusta casona en la calle Manifestación no. 13

Escrito por: Mónica Brizuela Chirino y Ramón Brizuela Roque

En la calle Manifestación número 13 –principal– entre Alfonso y Calle de la Virgen, –con la salvedad de que en España no hay tradición de entrecalles– los vecinos de Zaragoza, dejaron hace tiempo de pasar ajenos ante la vetusta mansión, histórica para nosotros e interesante para ellos, porque hace 144 años allí vivió un joven llamado José Martí Pérez, que terminaba sus estudios de Filosofía y Letras en la desaparecida Universidad local.

Para que la gente girara su mirada y buscara una placa indicativa pasaron muchos años, a pesar de que 1984 un empresario español, amigo de Cuba, –que nadie sabe su nombre– la había colocado sin penas ni glorias y con un texto muy sintetizado.



Hoy una tarja, lustrada y sistemáticamente atendida, con el memorable verso: “Para Aragón, en España, tengo yo en mi corazón, un lugar todo Aragón, franco, fiero, fiel sin saña” y explicativa de quien fue José Martí, la colocó un atrevido vueltabajero, del que damos santo y seña.



El hombre o la casa



¿Quién es la noticia? Diríamos que ambos, porque en reposo, olvidada, por mucha historia que encierren sus muros, de nada vale, y el valor añadido es que por puro azar es la morada de Agustín Montano Luis, ferviente martiano, artista y más que todo pinareño.

Ahí él tiene su hogar, donde reposa cotidianamente su esqueleto de menguadas dimensiones, pero con el espíritu de una locomotora de vapor para decir verdades cada día, para hacer que la cultura cubana prenda allí, tan lejos y tan digna.



Con sus 152 metros cuadrados, estuvo dividida en nueve cuartos, con un baño y un trastero, como habitual casa para renta a estudiantes, entre los que Martí ocupó una habitación entre 1873 y 1874.



Ahora Agustín, que no deja de ser noticia, expone:



“Para mí fue impactante llegar a ese lugar, en esa época yo trabaja en México... y Javier Rebollo, un empresario español, facilitó que conociera en La Habana a su hermano Don José Luis, dueño de una galería de arte, quien me propuso visitar lugares que poseían o rentaban en busca de mi futuro asentamiento en tierra ibérica.

“Como decía, me ofrecieron visitar distintos lugares en la ciudad y un día me vi frente a esa tarja –la de 1984– y al saber que Martí había vivido allí, escogí quedarme en ella, trasladamos todos los cuadros y obras de arte, y utilizamos solo dos habitaciones para mi estancia, de manera tal que el 28 de enero del 2007, con la anuencia de sus propietarios, se hizo la primera actividad de homenaje al Héroe Nacional en la casa”.

El rincón martiano que crece con su esfuerzoCon mucha dedicación recopiló material, hizo su rincón martiano y ahora, las fechas más significativas de la vida del Apóstol son recordadas, no con recogimiento, sino con apoteosis de cena criolla cubana y degustando los platos que él mismo cuece: cerdo asado, congrí, yuca hervida con mojo y postres nativos. Otras cenas igualmente se celebran con propósitos de reunir fondos para la manutención del local.



“Yo nací en la misma ciudad de Pinar del Río, en una inmensa casa de madera machihembrada, de la calle Alfredo Porta, en el seno de una familia muy humilde con ascendencia española, allí transcurrió mi infancia.



“El primer trabajo que tuve en mi vida fue de maestro, comencé en el plan de monitores que se preparaban para los cursos emergentes, porque había recibido varios premios en la asignatura de Geografía, bajo el amparo de Luis Garcés, que era el inspector de geografía y de la desaparecida Inocencia Naranjo, con el auspicio de Esther Portela que era mi maestra. Di clases hasta el año 1974 aproximadamente.



“Ese año paso como técnico docente del Poder Local y después al Poder Popular como jefe de Capacitación y Cuadros en la Sección de Construcción y Mantenimiento Civil, ya de ahí apruebo una convocatoria y me traslado al grupo Caballito Blanco como actor del grupo.

“En el grupo trabajé y asistí a los cursos de formación de actores y directores de teatro para niños hasta el año 1979 que fui a cumplir misión internacionalista a Angola. Regresé en 1980 por un accidente muy grande, me incorporé en el ´81 y un año después me trasladé a La Habana y comencé en el ´Ismaelillo´, como administrador y jefe de escena. Fui movilizado nuevamente por las FAR y presté servicios en la Casa de oficiales 2810, de la unidad 1011. Me desmovilicé en el ´85 y volví, pero a ocupar una plaza de actor en el teatro Anaquillé.



Los días en que pintaba Los robles blancos y el cartel de la inauguración“En el 90 comencé en colaboración artística con México, primero en Yucatán y después en Ciudad México, con resultados que me dieron la posibilidad de llegar a director artístico de la casa fuerte del indio Fernández, en la que permanecí hasta el 2006, pues después de mi viaje a España en el 2000 mantenía relaciones de trabajo en ambos lugares”.



En octubre último fue escogido como artista cubano distinguido para declamar los poemas en la celebración central del Día de la Hispanidad y de la Virgen del Pilar, que es la actividad más grande que se realiza en la ciudad y actuó con la Asociación cultural Clave y Bongó en la ofrenda de flores a la Virgen, lo que le valió una felicitación de la cónsul por su declamación de las piezas cubanas Para Aragón en España, de José Martí; Balada de los dos abuelos, de Nicolás Guillén, y Jota del emigrante, de su autoría y dedicada a Zaragoza.



Este mensajero de la cultura, un desenvuelto conversador y contador de historias, no ha perdido sus raíces y mantiene un estrecho vínculo con instituciones cubanas como la Sociedad Cultural José Martí a nivel nacional y en Pinar del Río, a las que les ha aportado diversas copias facsímiles de documentos martianos, incluidos los planos de la vivienda y otros relacionados con los estudios del Maestro.



Quizás exponiendo todos sus premios podríamos resumir su andar, a veces silencioso y otras no, pero lo imposibilita el cúmulo de homenajes recibidos allende las fronteras, como de la actual Universidad de Zaragoza o en su propia tierra, como los premios Macandal, Juan Candela, sus libros de poesía –publicados en el exterior, pero en reposo en el país– el reconocimiento de la Sociedad Cultural José Martí, firmado por Armando Hart, como también el Cómplice de la Virtud, otorgado por su homóloga en Pinar del Río, pero saber que coincidentemente este viernes recibe la Utilidad de la Virtud, como máximo galardón a los continuadores de la obra martiana, nos hizo pensar que el mejor homenaje que le puede rendir la cultura cubana es él mismo, que se formó con sus lecciones, aunque algunas clases magistrales las haya dado fuera.



Realmente es difícil encasillarlo en un género, decimos que este vueltabajero es poeta, escritor, actor, director y artista de la plástica, porque con su pincel, en rasgo primitivo plasmó en la casa de España su mural Los robles blancos, que posteriormente replicó en la casona de la Asociación en Pinar del Río, con alegorías a los 12 hombres con que Céspedes continúo la guerra, simbólico número que coincidió en Fidel para continuar la acción, después del primer revés y además, en el momento de la pintura era imposible que faltaran los Cinco héroes, entonces cautivos en los Estados Unidos.