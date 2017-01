Buró Provincial del Partido, llama a ejercer mejor control sobre el combustible

Es importante el control diario de combustible

EL Buró Provincial del Partido llamó nuevamente a todas sus organizaciones de base y a las direcciones administrativas y sindicales de la provincia a ejercer un mayor control sobre el uso de los portadores energéticos, muy en especial con el combustible.

En su última reunión ordinaria, el organismo partidista acordó iniciar un proceso de discusión en los centros de mayor consumo de combustible, en el que deben participar de manera activa todos los cuadros administrativos, dirigentes del Partido, la UJC, sindicatos y los propios colectivos obreros.



Señaló que quedan importantes reservas que dependen del ahorro y el correcto uso de los hidrocarburos, para lo cual se precisa una mejor organización y planificación del trabajo.



La política de sanciones con la militancia no se ha utilizado correctamente. Innumerables han sido las irregularidades e insuficiencias detectadas sobre el uso de los portadores energéticos, mientras, la cifra de medidas disciplinarias no se corresponde con la realidad, sobre todo en los municipios de Pinar del Río, Viñales y Sandino.



Se conoció que el resultado de los controles realizados por la Oficina Nacional de Uso Racional de Energía demuestra que el 62 por ciento de las entidades evaluadas tienen calificación deficiente en el uso de la energía eléctrica, por su parte, en el empleo del combustible el 41 por ciento alcanzó igual calificativo.



El Buró destacó el ritmo de desarrollo de las nuevas fuentes de energía en la economía pinareña, con un mayor impacto en el uso de la energía solar con la terminación hasta la fecha de dos parques fotovoltaicos con capacidad para generar 4,3 mega Watt\hora.



En este sentido, también funcionan 614 paneles instalados de forma aislada en otros programas. Además, se continua con el montaje de 1 122 módulos en las viviendas no electrificadas y ya suman 359 calentadores solares en explotación.



Finalmente se reconoció estabilidad en el funcionamiento del Consejo Energético Provincial; sin embargo, se llamó a lograr similar gestión en los consejos a nivel de municipios.