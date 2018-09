“Lo mejor de Pinar es su pueblo”

Durante su recorrido por Pinar del Río, Díaz-Canel compartió con los vueltabajeros, quienes lo recibieron con una cálida bienvenida. / Foto: Radio Rebelde

De la forma desenfadada que acostumbran a expresar las emociones, los pinareños patentizaron su afecto y respaldo al presidente de la República de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, en la que fue su primera visita al territorio desde que asumiera el cargo. Le acompañó una nutrida representación del Consejo de Ministros.

La franqueza del diálogo en los distintos escenarios resultó motivadora y un acicate para continuar impulsando el quehacer de los vueltabajeros en busca de la prosperidad.

Al realizar las conclusiones, el Presidente destacó que, aunque algunos puntos no fueron abordados en el análisis, sí está previsto el chequeo y seguimiento a los mismos.

Guerrillero pone a disposición de sus lectores una síntesis de las valoraciones realizadas.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros visitó varios lugares de importancia en la provincia. / Foto: Radio Rebelde

SALUD Y EDUCACIÓN

Al referirse al hospital clínico quirúrgico docente Abel Santamaría Cuadrado, Roberto Morales Ojeda, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros señaló: “Lo que se ha hecho entre el 2017 y 2018 es insuficiente”.

Precisó que es necesario un análisis integrado y mayor esfuerzo en los servicios primarios de Salud, pues más del 90 por ciento de los casos que llegan al cuerpo de guardia competen a esa instancia. “Ello incide en la organización, el cuidado, la limpieza, incluso en la propia atención a los pacientes”, acotó.

Hizo énfasis en la urgencia de encaminar los programas de enfrentamiento al mosquito Aedes aegypti, y hacerlo allí, donde hay más focos.

Sobre este aspecto, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, dijo que la tasa de incidencia ha venido agudizándose y existe una reiteración de manzanas positivas de un 71 por ciento. Esto habla de serios problemas en la calidad del abordaje antivectorial, en los vinculados al saneamiento en áreas de riesgo y en la participación popular. “Ello requiere acciones obligadas para evitar que esta provincia se enfrente a una epidemia de envergadura, si tenemos en cuenta que nos encontramos en estos momentos en el periodo más difícil, por el ciclo biológico del mosquito que tiende a incrementar en los meses venideros hasta noviembre”, afirmó.

La importancia de hacer los mantenimientos constructivos a los centros concebidos en los planes hasta dejarlos en buen estado fue recalcada por Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, quien dijo, además, que el éxodo de profesores afecta fundamentalmente a los municipios de Pinar del Río y Viñales. A la vez reconoció las estrategias de estimulación y atención dirigidas a los maestros que se implementan e instó a incrementar las mismas.

Declaró que en el municipio de La Palma dialogó con padres preocupados por la base material de estudio de sus hijos. “En los almacenes hay bienes y recursos que no se han distribuido y no hay razón para ello”, aseguró.

Díaz-Canel transmitió inquietudes recogidas por él en intercambio con pobladores, para soluciones puntuales a estos problemas.

Otros temas abordados estuvieron relacionados con la red hidráulica del “Abel Santamaría”, las condiciones desfavorables de la residencia estudiantil de la Facultad de Ciencias Médicas y el reordenamiento de los servicios de Salud, ya que la provincia fue pionera en la experiencia.

ACUEDUCTO Y PLANIFICACIÓN FÍSICA

Inés María Chapman Waugh, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, ponderó el plan de desarrollo integral en implementación en Sandino, así como la necesidad de ejecutar un trasvase en esa zona que mejore la disponibilidad de agua para la agricultura, el polo turístico en fomento y mitigue el proceso de salinización de los suelos.

Del municipio de Viñales resaltó que hoy son 28 000 los habitantes y recibe como promedio 5 000 turistas diarios, lo que requiere una actualización de la demanda de abasto de agua, pues el crecimiento estructural no tiene respaldo en la infraestructura existente.

Comunicó el reclamo de los trabajadores no estatales en cuanto a la creación de un mercado mayorista, aunque admitió que todavía el país no está en condiciones de satisfacer esa demanda.

Con respecto a este territorio, el general de división Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto de Planificación Física, dijo que trabajan coordinadamente en función de eliminar las ilegalidades urbanísticas. Llamó a que las entidades estatales constituyan un referente en tal sentido, pues es difícil recabar la participación de los ciudadanos si las entidades violan lo establecido.

El mandatario cubano recalcó que es inadmisible que el Estado cometa violaciones y que la condición de Paisaje Cultural de la Humanidad, que ostenta Viñales, hay que conservarla.

Chapman Waugh aseguró que la inestabilidad en el cuerpo de inspectores en Planificación Física constituye hoy un problema y que el mayor número de quejas de la población están vinculadas a las demoras en los trámites, situación que se presenta a nivel de país y que estudian las soluciones.

También abordó el tema del abasto de agua, los cambios de cuadros realizados en Recursos Hidráulicos y Acueducto. Subrayó que a pesar de las acciones que están en ejecución y el plan de medidas hay que seguir trabajando con el factor humano que interviene en los procesos de operación para el suministro del preciado líquido.

Señaló que algunas de las dificultades existentes transitan por la realización de inversiones, pero no hay crédito externo para Pinar del Río. No obstante, hay que continuar rehabilitando las redes existentes, ya que los mayores inconvenientes son de conducción. Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, dijo que de las seis provincias que quedan sin financiamiento la segunda en complejidad es esta: “Aquí hay agua y condiciones para aminorar los ciclos. Queda mucho trabajo en el orden de los cuadros y en las operaciones. Ha habido un crecimiento que no ha estado acompañado por las redes”.

El Jefe de Estado se interesó no solo por el abasto sino por la calidad del agua. A ello agregó: “Tiene que mejorar la situación. Ya llegamos con agua hasta el hospital Abel Santamaría, pero dentro del hospital no hay”.

AGRICULTURA, COMERCIO y ALIMENTARIA

Ulises Rosales del Toro, vicepresidente del Consejo de Ministros, quien visitó varios centros relacionados con la agricultura y la ganadería, exhortó a potenciar la producción ovino-caprina y garantizar las plantas proteicas para alimento animal.

Señaló los incumplimientos de la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios en cuanto a producción de arroz, el bajo rendimiento que obtuvieron por hectárea, así como atrasos en la siembra para la presente campaña.

En tanto Cubaquivir mereció señalamientos por la indisciplina tecnológica y como elemento positivo está el programa de atención al hombre que tiene la pecuaria Camilo Cienfuegos.

El sector de Comercio fue reconocido por los resultados estables, la reanimación constructiva a las instalaciones, la inclusión de nuevos servicios y el aporte a la circulación mercantil, destacando que este último indicador no solo representa ingresos sino prestaciones recibidas por la población.

No obstante, Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, hizo algunas recomendaciones como la creación de platos distintivos para cada unidad de la gastronomía, incluir el cobro por tarjetas magnéticas en las unidades que lo permitan y cumplir con la política de mantenimiento a los locales.

Uno de los planteamientos recogidos durante su visita fue el de las personas beneficiadas por el Sistema de Atención a la Familia (SAF) que solicitan poder llevarse consigo la comida en el horario del almuerzo. Para su aprobación habrá que revisar las resoluciones vigentes al respecto, además de las asignaciones previstas en el plan de productos de aseo que no satisfacen la demanda.

Refirió la necesidad de crear un espacio para la comercialización de inventarios ociosos, a cargo de Almacenes Universales, y la implementación de estrategias coordinadas a nivel nacional y local para dar respuesta a la rotura de equipos de refrigeración.

En el caso de la producción de alimentos, Iris Quiñones Rojas, ministra de la Industria Alimentaria (Minal), aseveró que aquí están creadas las condiciones para desarrollar el sector. Destacó que existen productos distintivos a nivel nacional, aunque persisten las inconformidades con la cantidad y diversidad de las mismas.

Sugirió mejorar la integración de las entidades subordinadas al Minal y otras que también realizan procesamiento de alimentos, para aprovechar mejor el potencial existente y señaló que uno de los aspectos a revertir es el aseguramiento de recursos a nivel nacional.

El mandatario orientó dar seguimiento puntual a la fábrica La Conchita y su proceso inversionista.

Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, precisó la importancia de ampliar las exportaciones en una provincia que antes era capaz de colocar en los mercados internacionales una amplia gama de productos, tal y como señaló el Presidente.

“El país requiere ampliar sus ingresos por concepto de exportaciones. Otros dos aspectos relevantes son la sustitución de importaciones y que en el sector productivo las inversiones sean capaces de pagarse con su rendimiento”, aclaró Gil Fernández.

En la reunión se indicó a los directivos de la provincia priorizar los objetivos productivos para el empleo de la contribución territorial –de la que restan unos 14 000 000 de pesos– y revisar el crecimiento del subsidio de la canasta básica normada en los últimos tiempos.

VIVIENDA Y TRANSPORTE

Las capacidades instaladas para la producción local de materiales de la construcción, con la participación empresarial y la no estatal, constituyen fortalezas del territorio. / Foto: Pedro Paredes

Díaz-Canel comentó que Pinar del Río es la que más casos pendientes tiene desde el 2002 en la construcción de viviendas a damnificados por huracanes, a pesar del cumplimiento de los planes. Señaló que para las personas que están esperando es difícil ver cómo tienen solución casos de eventos más recientes en otras provincias, lo cual daña la confianza en el Gobierno.

Dio indicaciones para incrementar el plan estatal del territorio, ya que a ese ritmo no se satisface la necesidad real y las capacidades existentes permiten asumir un crecimiento.

René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, aclaró la relevancia de urbanizar y no declarar una vivienda terminada que no tenga agua, electricidad y vertimiento de residuales. Ordenadamente con Planificación Física, Recursos Hidráulicos y el resto de los organismos, está montado el programa, por lo que se pueden tener buenos resultados al cierre del año, siempre teniendo en cuenta que será insuficiente porque en estos momentos hay pendientes casi 11 000 casas.

Resaltaron las iniciativas que están implementadas para la producción local de materiales de la construcción y el programa de subsidios.

Eduardo Rodríguez Dávila, viceministro primero del Transporte, explicó que este sector es uno de los que mayores insatisfacciones genera en la población vueltabajera, a partir de la salida de circulación de un grupo de ómnibus Diana por falta de neumáticos.

No obstante, precisó, esta situación comenzará a atenuarse tras la entrada al país la semana pasada de una importación pendiente, unido a un grupo de acciones dirigidas, como el recape de gomas.

GENERALES

Al concluir, Díaz-Canel dijo a los presentes: “Cuando uno viene a Pinar del Río, lo primero que se lleva como impresión es que lo mejor de Pinar es su pueblo. Un pueblo muy noble, con mucha vergüenza. Hemos estado debatiendo y nos llevamos un grupo de buenas experiencias, como lo que se hace en el polo productivo Hermanos Barcón y en Troncoso, con guapería, con voluntad, con mucho esfuerzo”.

En lo relacionado con varias experiencias positivas de la provincia expresó: “Invito a tener más producciones alimentarias para la población. En la producción de materiales de la construcción han sido innovadores, con gente proactiva. Se aprecia en la reanimación de los servicios, el comercio y la gastronomía cosas nuevas. El tema de la informatización atraviesa a la sociedad de forma transversal y están entre las provincias que más han avanzado en eso.

El mandatario dijo que Vueltabajo es un territorio que hace honor a su eslogan Pinar con Vida. / Foto: Radio Rebelde

“Ustedes han tomado como convicción su consigna Pinar con vida a seguir haciendo, y creo que tendrán éxito, porque lo están haciendo con las manos y el corazón”.