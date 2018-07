Pío Rodríguez Sánchez: centenario orgulloso de ser cubano

Pío Rodríguez Sánchez con familiares. / Foto: ACN

El pasado 11 de julio Pío Rodríguez Sánchez celebró su cumpleaños 101 con el orgullo de ser cubano y de haber vivido toda su existencia en su terruño natal de Pinar del Río.

“Nací en Vueltabajo, San Juan y Martínez, la tierra del mejor tabaco del mundo”, dice con jactancia este jocoso longevo, aunque recomienda que para llegar a esa edad con calidad de vida una de las cosas que se debe evitar es el tabaquismo.

En ocasión de su onomástico, la Agencia Cubana de Noticias conversó con Pío, como los amigos y vecinos lo conocen en el reparto Carlos Manuel, en la ciudad pinareña, donde ha residido más de 60 años y es respetado y querido por todos.

De procedencia muy humilde, relató las vicisitudes que pasó para mantener a sus cuatro hijos y esposa, y gracias al triunfo de la Revolución hoy se siente muy feliz, junto a sus descendientes, y recibe una esmerada atención tanto por el geriatra, enfermera, médico de la familia y trabajadores sociales.

Por ello su agradecimiento al Comandante en Jefe Fidel Castro, quien siempre dedicó especial atención al cuidado de los adultos mayores que ya hoy suman el 20,1 de la población cubana con 60 años o más, y de ellos unos 2 500 centenarios, según estadísticas del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Cuando llegó a la centuria, el 11 de julio de 2017, año en que Pinar del Río resultó la sede por el acto nacional del 26 de Julio, Pío Rodríguez Sánchez compuso la siguiente décima que recitó en el XIII Encuentro de Centenarios, con sede en el Palacio de Convenciones de La Habana, como parte del XV Seminario Internacional de Longevidad Satisfactoria, celebrado en abril último.

Ya yo 100 años cumplí,

pero yo pienso seguir

y no me voy a morir

porque aquí vivo feliz.

En Cuba como nací

es la que más amo y quiero,

pero lo que yo prefiero

es que no pare un segundo

de latir mi corazón,

viva la Revolución

que defiende a todo el mundo.

“Al que quiera llegar a esta edad con salud le recomiendo que no fume ni tome, aunque en honor a la verdad de cuando en cuando yo me tomo un vaso de cerveza, un poquito de ron, pero eso no hace daño”, aseveró con la picardía que siempre lo ha caracterizado.

Sin duda, este pinareño, orgulloso de la tierra que lo vio nacer, es ejemplo de supervivencia excepcional y exitosa y tiene la receta de cómo se puede extender la vida humana de forma placentera, pues manifiesta con certeza que seguirá arrancándole hojas a muchos julios más.

En opinión de expertos, entre las condiciones que propician una vida prolongada figuran la motivación de vivir desde las más tempranas edades, una alimentación sana, rica en frutas y vegetales, evitar el tabaquismo y alcoholismo; realizar ejercicios de forma sistemática y la cultura como enriquecimiento espiritual.

El envejecimiento es un fenómeno natural, biológico y fisiológico que repercute en la economía y la sociedad, por lo cual en Cuba se crean las condiciones para que los adultos envejezcan

satisfactoriamente.

Basta señalar que para 2040 la tercera parte de la población cubana tendrá 60 años o más, lo cual significaría mayor consumo de medicamentos, necesidad de servicios médicos y de atención en el hogar, aseveró a la ACN el doctor Alberto Fernández Seco, jefe del grupo nacional de Atención al Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental del Minsap.

En aras de proteger a este sector poblacional, el especialista significó la importancia de mantener las políticas implementadas por la Revolución, las cuales permiten que Cuba exhiba índices demográficos comparables con los de naciones del primer mundo.