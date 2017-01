Impulsan desarrollo agropecuario en Guanahacabibes

Como base para el desarrollo integral de la Península de Guanahacabibes, en Pinar del Río, campesinos agrupados en 25 fincas estatales impulsan la producción agropecuaria para suplir demandas de la población y en el futuro, del turismo en la zona.

Víctor Fidel Hernández Pérez, delegado de la Agricultura en la provincia, aseveró que el enclave de esas estructuras en un sitio declarado Reserva de la Biosfera exige mayor nivel de conservación, además del cuidado de la flora y la fauna endémicas, según las regulaciones de instituciones ambientales del territorio.



Agregó que la principal meta radica en incentivar el cultivo de frutales, cítricos y hortalizas, a partir de las especies autóctonas de la Península para no dañar su ecosistema, así como la cría de cerdos y el mejoramiento con otras razas, en pos del cumplimiento del plan de entrega de carne a la Empresa Agroforestal Guanahacabibes.



Aumento salarial, instalación de sistemas de riego, construcción de viviendas y el montaje de paneles solares en aquellos lugares que no se pueden conectar al Sistema Electroenergético Nacional, descuellan entre las principales acciones acometidas para garantizar las condiciones de trabajo y vida de los 64 finqueros y sus familiares.



Destacó el directivo que paulatinamente se podrán elevar las áreas cultivables en el extremo más occidental de Cuba, ascendentes hoy a 150 hectáreas (ha), mientras se prevé llegar a la cifra de 37 fincas, las cuales den cobertura a mayor parte del patrimonio del territorio.



Rolando Moreno Álvarez es uno de los que decidió sumarse al fomento de la agricultura en ese paraje pinareño, y desde su finca El Palmar muestra orgulloso los frutos de dos años de labor, entre los cuales destacan 14 variedades de frutales, un centro de monta para el cruce de las razas de cerdos, hortalizas y árboles maderables.



Con seis ha en producción, no escatima esfuerzos y anhela incorporar otras tres, a pesar de acometer las siembras con pico o coa debido a las características del suelo, marcado por presencia de rocas.



Otrora montero de ganado de la Empresa Agroforestal Guanahacabibes por cuatro décadas, Moreno Álvarez hoy aprovecha cada espacio de El Palmar, consciente de la importancia del incremento de sus producciones, incluso, de la minindustria atendida por su esposa para la elaboración de dulce de guayaba.



El Comandante de la Revolución Julio Camacho Aguilera, director de la Oficina para el Desarrollo Integral de la Península de Guanahacabibes, explicó que la economía fundamental del lugar es el turismo, por su posición geográfica, playas y bellezas naturales; pero demanda garantizar, sobre todo, alimentación y variedad de productos.



En ese sentido, destacó que se trata de revolucionar al municipio de Sandino, en el cual se encuentra la Península, y a los colindantes Guane y Mantua, en función de tributar al desarrollo integral y obtener de la tierra la satisfacción de una buena parte de las necesidades.