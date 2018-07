La Siguaraya peculiar

La ubicación al pie de una montaña permite una estancia agradable, gracias a la temperatura fresca del lugar. / Foto: Vania López Dias

Durante mucho tiempo los pinareños sintieron la falta de instalaciones de alojamiento de oferta estatal, con las garantías y precios que incluyen sus servicios.

Desde hace unos cuatro años, el avance hacia el rescate y restauración de antiguos establecimientos han entregado para la población sitios que van más allá de una habitación y una cama donde pasar la noche.

Guerrillero ha sido eco de sus inauguraciones en cada rincón de la provincia. Por ello, en abril del pasado año fue publicado un reportaje sobre el complejo La Siguaraya, ubicado en La Palma.

Esta vez reseñamos aquí sobre el funcionamiento de sus servicios, los cuales forman parte de un proyecto de iniciativa municipal para desarrollo local y es que esas formas de inversión devienen, en la actualidad económica cubana, vías alternativas que proporcionan a las comunidades servicios que a la vez tengan los ingresos suficientes para expandir esas prestaciones.

DIVERSIDAD

Hospedaje, restaurante, cabaré, cafetería y piscina son las atracciones del centro, donde algunos de sus espacios se mantienen abiertos las 24 horas del día.

Las cabañas suman ocho hasta la fecha: dos triples, dos matrimoniales y el resto simples. Su avituallamiento y mobiliario aún tienen color y textura de recién usados.

“Uno de los servicios más afectados a nivel nacional es el alojamiento y nuestro municipio no está exento de ello, pues el hotel del territorio está cerrado por reparaciones, por tanto este proyecto nos salva de esa situación momentáneamente.

“Tenemos como misión la recreación sana de los consumidores nacionales y extranjeros, además de brindar los mejores servicios que posee la institución”, manifestó Orlando Remedios Pérez, administrador de la unidad.

En el restaurante hay siete mesas de cuatro capacidades cada una, en un ambiente fresco, pues el aire húmedo de montaña inhibe el calor del verano en el espacio de La Siguaraya.

La comida es cocinada con leña y su menú es el usual de esos establecimientos. La elaboración deja el sabor de los alimentos de casa, con el cuidado del uso de cada condimento.

Para corroborarlo, Yolanda Carrasco Baños, la capitana de salón, dice que tienen clientes de todo tipo, tanto de los hospedados como los de paso, que vienen de La Habana al aserrío y otros.

“Les gusta mucho el pollo y los bistés que hacemos aquí, así como los potajes y las mariquitas de plátano”, agrega.

LOS DIFERENCIA…

La extensión de la cafetería es una de las singularidades de la entidad. En ella se expenden alimentos ligeros y bebidas en sus envases, pues no se sirve en tragos.

“Cuando esto empezó se tomaron algunas medidas porque no era muy tranquilo el lugar y no se respetaban las normas. Ahora logramos un ambiente agradable para la estancia y seguimos ofertando nuestros servicios a la población que no está hospedada”, dijo Remedios Pérez.

A la piscina pueden entrar más de 20 personas. Los que no estén alojados deben pagar 25 pesos por pareja.

Uno de los mejores lugares de La Siguaraya es el cabaré La Cueva, ubicado en una cavidad natural, preparada para el esparcimiento de decenas de personas con mesas, un escenario, equipos de sonido y luces de las que se ajustan a la función del lugar.

Según el dependiente Adrián Pérez Lima, trabajan de 2:00 p.m. a las 11 de la noche entre semana; viernes y sábado hasta las 2:00 a.m. y el domingo hasta la medianoche. El joven de 20 años comenta que vende cerveza, ron Habana Club y saladitos para picar, todo por CUP.

Yosbel Martínez Sosa, subdirector de Comercio y Gastronomía en La Palma, explicó que toda esta reparación es solo la primera parte del proyecto de desarrollo local.

En la segunda se prevé la creación del parqueo, el almacén de víveres, la reanimación de otras ocho habitaciones, la cerca perimetral y demás construcciones que se realizarán con las ganancias de lo logrado hasta ahora.