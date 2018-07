En representación del gremio de Pinar del Río

Representación de la provincia más occidental. / Foto: Vania López

Porque la verdad necesita de nosotros es el eslogan que este año convoca a periodistas de todo el país a debatir en torno a la prensa y su papel en la actualidad.

Contenidos, prácticas, formas de decir y hacer, constituyen algunas pautas que guiarán el debate del sector durante este fin de semana en la capital del país.

Daima Cardoso de Guerrillero. / Foto: Loraine Morales Pino

En representación de la provincia más occidental participa una delegación de seis reporteros, entre ellos Dayma Cardoso, subdirectora del periódico Guerrillero. Llevo 17 años en el sector, precisamente desde el 1 de agosto del año 2001. Ha pasado bastante tiempo desde aquel primer día en que Guerrillero me abrió las puertas, a él llegué a través de una convocatoria de plaza que se ofertó ante la necesidad de periodistas que tenía el medio de prensa.

¿Qué expectativas tienes con este encuentro?

“Como todo Congreso, la cita avizora algunas ansiedades en quienes vamos como delegados y en quienes participan desde los medios, porque hubo un Congreso desde la base donde participamos todos y quedó expreso el deseo de hacer un periodismo mejor, comprometido con los tiempos que corren. La realidad del país demanda una coincidencia entre la agenda mediática y la realidad histórica concreta que nos rodea.

“Quizás la expectativa mayor sea un aumento de salario y este no resulte un acuerdo del Congreso. Habrá que esperar hasta el sábado para eso, pero sí se plantean motivaciones en torno a la política de comunicación, a cómo enfrentar la guerra mediática que se lleva a cabo contra Cuba y otros temas que pueden resultar de interés no solos para los periodistas”.

¿Cuánto pueden aportar los jóvenes al desarrollo de la prensa en Cuba?

“Siempre ha habido jóvenes haciendo periodismo. No creo en lo personal que se trata de un momento único en la Historia del Periodismo en Cuba, quizás numéricamente hablando la cifras de periodistas jóvenes sean mayor que en años anteriores, pero siempre ha habido sangre joven en el gremio. Lo que sí es una realidad es que pueden aportar desde las nuevas formas de hacer periodismo, recrear más los fenómenos, interpretarlos, narrarlos de una manera particular, a veces con cierto lirismo- no tiene que constreñir la literatura y el periodismo-, para acercarse al lector. El hecho de que los jóvenes actuales sean nativos digitales ayuda también al periodismo cubano porque las diferentes plataformas se nutren de su quehacer. En las redes se da la batalla periodística también y ahí los jóvenes tienen su protagonismo”.

Muchos colegas plantean que en el decurso del tiempo los congresos de la UPEC no han traído cambios sustanciales para nuestro sector ¿Qué tiene de especial esta nueva cita?

“Yo no sería tan absoluta en esa afirmación. Cada Congreso ha tenido logros, porque de lo contrario no hubiésemos llegado hasta aquí. Cada cita ha respondido a las condiciones de cada momento. Los periodistas han recibido beneficios en la profesión, tanto en los propios medios como en sus hogares. Hoy, solo en la redacción de Guerrillero, hay 23 líneas de ADSL que permiten y facilitan la conexión a internet desde sus casas de forma gratuita, ha existido apoyo en la entrega de computadoras, pieza de repuesto, tablets, siempre en consonancia con las posibilidades de la organización”.

¿Qué importancia tiene para la prensa cubana abordar temas relacionados con la subversión política ideológica?

“No se puede pensar hacer periodismo, que es parte esencial de la ideología, sin abordar temas relacionados con la subversión política ideológica, ya que el núcleo central del trabajo del enemigo es precisamente la guerra ideológica, en la cual el Periodismo tiene un espacio.

“A través de la comunicación y el periodismo se trata de desmontar toda la obra de la Revolución, la Historia de la nación cubana, se trata de tergiversar los logros y por ende de acercarse a un sector que en el plano salarial tiene limitaciones y carencias.

“Durante este fin de semana sesionarán las diferentes comisiones encargadas de analizar ámbitos de interés institucional y gremial. Al finalizar la cita le haremos llegar algunas impresiones desde lo vivencial de quienes dieron a su voz un matiz colectivo”.