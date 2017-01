Trazaron primero

Foto: Pedro Paredes Hernández

Incrementar la cantidad y diversidad de servicios en la calle José Martí, es una de las premisas fundamentales del programa por el Aniversario 150 del otorgamiento del título de ciudad a Pinar del Río.

Como parte de ese propósito, estuvo la licitación de siete locales ubicados en esta arteria y pertenecientes a la Empresa Provincial de Servicios Personales, Técnicos y del Hogar, fueron trabajadores no estatales a quienes les asignaron estos espacios.



EL PRIMERO

Ya abrió sus puertas Trazos, bajo ese nombre funcionará el establecimiento, un espacio destinado al diseño de ambientaciones, decorados y la venta de objetos para este fin. Será también una plataforma para la socialización y comercialización de las creaciones de varios artesanos y artistas plásticos locales.



Entre las opciones de servicios sus clientes podrán optar por la concepción solamente o incluir además la ejecución de la misma. Aunque ya manejan algunas ideas como contribuir con el atelier La Ópera, colindante con ellos y carentes de personal calificado para la delineación de nuevas prendas de vestir, de acuerdo a la estética actual.



El diseño de logotipos, carteles y otros soportes publicitarios, también podrán figurar en la cartera de productos en dependencia de las necesidades que muestre el potencial mercado.



José Betancourt Valdés, arquitecto, fue quien estableció el contrato de arrendamiento con la Empresa de Servicios, pero destaca que conforman un colectivo de trabajo, entre el que hay jóvenes de otras especialidades afines, como el diseño.



Considera que la apertura del local es la realización de un sueño, contar con un sitio desde el cual posicionar sus prestaciones y poder encauzar las inquietudes creativas que los unen, en el afán de ofrecer un toque de modernidad, tanto en espacios públicos como interiores.



Ellos han contribuido con la conceptualización de muchas de las ideas que hoy están en ejecución en la ciudad, como parte del programa de reanimación por el Aniversario 150 de la misma.



Foto: Pedro Paredes Hérnandez



SEIS MÁS

Quedan seis locales, cuatro de los cuales ya están en alguna etapa de ejecución de las obras, en febrero es probable la apertura de una nueva cafetería, la floristería también desean tenerla abierta para el segundo mes del año, pero muestra más atrasos en las labores de la construcción; y para el sector privado valen las mismas exigencias que para el resto, lo más importante no es la fecha, sino la calidad.



Todavía hay dos de los sitios licitados ocupados por entidades estatales, con esta circunstancia, los arrendatarios no pueden comenzar las remodelaciones, pero se espera que pronto puedan liberarse y proceder a su entrega.



Roberto Machado Hernández, director de desarrollo en la Empresa de Servicios, asegura que las relaciones con los trabajadores no estatales son las mejores, y entre los aspectos tenidos en cuenta para otorgarles los locales estuvo la condicionante de que ellos financiaran toda la inversión, pero la entidad no se desentiende y en determinados momentos les asisten con facilitar el acceso a materiales u otros recursos necesarios para las obras.



También destaca que dichos establecimientos ofrecerán prestaciones hoy carentes en la ciudad y apoyarán cuando sea necesario a instituciones estatales, por ejemplo, la floristería a la funeraria, en la confección de coronas.



Paralelamente a la remodelación de estos locales, avanzan en otros centros que se mantienen bajo la administración de la empresa e insisten en que todo ello solo tendrá impacto si se respalda con un incremento de la calidad de los servicios.



Foto: Pedro Paredes Hérnandez



UNA SOLA

El programa de reanimación que se ejecuta hoy en Pinar del Río, abre nuevas puertas al sector privado y a los posibles vínculos, que pueden establecerse entre este y el estatal, a fin de cuentas, nuestra economía es una sola, como también es única la ciudad que nos acoge y vemos paulatinamente embellecerse.