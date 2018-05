Reverencia a la grandeza de Sarah

Sarah. / Foto: Loraine Morales Pino

Sus 62 años no le preocupan, pretende seguir hasta que le alcancen las fuerzas, un tanto ser como su madre, a quien imitó desde niña y de quien cuenta que con sus ocho décadas sigue siendo útil.

Sarah fue de esas pequeñas que allá por los `70 pensó más en la supervivencia que en la realización profesional, aspecto común durante la época y solo pudo llegar hasta el cuarto grado, a partir de entonces prendió manos al tabaco hasta nuestros días.

Sacrificio, fue esa la alternativa para mejorar un tanto la vida de sus siete hermanos menores, apenas sobrepasaba los 10 años y las circunstancias la obligaban a tener pensamientos de una persona mayor, no había cabida para las ilusiones, los juegos, las andanzas, solo para trabajar, endurecer las manos y enfrentar con ímpetu los pronósticos del destino.

Mujer de gallarda esbeltez, desbordó modestia desde la primera impresión. Es de tez negra, mirada precisa, gestos cuidadosos, pero con manos rápidas y enamoradas, evidente en las caricias ofrecidas a cada hoja de tabaco, el mayor juguete conocido por la niña, la única aventura de la joven adolescente y la utopía perseguida por la mujer trabajadora.

DEVOTA DE SU ENCARGO

Ella, de apellidos Machín Iglesias, sobresale por los altos quilates en la entrega y el compromiso, habla poco, confiesa que prefiere actuar.

Puede vérsele diariamente en el taller de escogida V-13-23 del poblado El Macío, en el municipio San Luis. Allí conoció las entrañas del cultivo, “empecé con el ensarte, zafaba tabaco y cuanto aparecía; mi mamá me enseñaba mucho. Había que trabajar muy duro.

“Después fui seleccionadora de tabaco de sol, siempre sobrecumplía las tareas al máximo, participaba en los trabajos voluntarios e integré los batallones de alta productividad, por ello recibí muchos estímulos, díganse morales o materiales, ya que me destacaba en todo, me esforcé para que mi trabajo fuera eficiente; nunca le hice rechazo a las labores difíciles, cumplía con las normas y jamás me ausenté injustificadamente”.

Le gusta la puntualidad, ya es rutina para Sarah levantarse a las 5:30 de la mañana para llegar sobre las siete a su centro, pues la distancia que recorre no es corta, ni para ella ni para los habitantes del poblado. Las cinco de la tarde siempre le sorprenden en la escogida, y en ocasiones extiende su horario un poco más para realizar trabajos extras.

“Comencé a trabajar en el tabaco por necesidad y muchas cosas las aprendí sola. En el año 1998 formé parte del batallón de mujeres ensartadoras Lázaro Peña González, en San Antonio de los Baños. Cumplí durante cuatro años con mi deber de trabajadora y militante”.



Machín Iglesias ve con suma importancia el cumplimiento de la norma, pero más aún hacerlo con eficiencia y calidad, por eso conversa todos los días con los más jóvenes, les inculca la responsabilidad y el compromiso e intenta que sus compañeros igualmente lleven la delantera.

OTROS CULTOS QUE LA AGIGANTAN

No solo como tabacalera es buena, sobresale también como activista de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) desde los 11 años; a los 14 inició en la Federación de Mujeres Cubanas (FMC); en 1973 ingresó a las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y posteriormente a las filas del Partido y ha ejercido por más de dos décadas como juez lego, prueba fehaciente de la intransigencia y el débito con lo que hace.

Es innovadora por demás, ha presentado trabajos de interés al foro como Manejo de la materia prima en el casillero y Ahorro de materia prima en la zaranda de picadura, los cuales ahorraron a la unidad 2 356 pesos.

En la actualidad se desempeña como especialista principal de la V-13-18 y activista de su sección sindical. Es muy exigente y enemiga de lo mal hecho, características primordiales del carácter de Sarah.

Las manos con aromas de la planta insignia del territorio, los trabajos hasta deshoras, el cansancio tras cada jornada y la fuerza de voluntad cuando amanece otro día desenlazaron en gotas de sudor expuestas en el rostro de esta sanluiseña, las mismas que merecieron durante los últimos 20 años la condición de Vanguardia Nacional y la orden Lázaro Peña de Primer Grado recibida en el 2014.

Dos hijos gemelos adornan la familia, y junto a ellos Sarah se enaltece en los campos de Buena Vista y en las casas de curar tabaco, desde donde agradece a la Revolución cubana por la posibilidad de trabajar y hacerlo bien, por ofrecerle una oportunidad más para llegar al menos al séptimo grado durante los años `80, por ello, su manera de retribuir radica en el trabajo y la lealtad a su Patria.

Ha laborado 281 horas extras, es reconocida en la recogida de capadura y por su aporte al país este año de 700 pesos; “también hago otros aportes económicos al Programa Materno Infantil y al Programa de Lucha contra el cáncer, para los cuales destino el cinco por ciento de mi salario mensual”.

Este año Sarah fue seleccionada Heroína del Trabajo de la República de Cuba y aún no lo cree, pues para ella es algo grande que va más allá del reconocimiento en el centro, “siento mucho orgullo, ya que en el sector tabacalero soy la tercera en tener este título, nunca imaginé que la Revolución me diera este mérito”.

Pero, parafraseando al Maestro, su corazón nunca se sentirá agriado, porque le fueron reconocidas a tiempo sus virtudes, acumuladas en sus 62 años de vida.

Sarah Machín Iglesias, sanluiseña, cubana, tabacalera, lleva en la sangre la estirpe de Lázaro Peña, dice que a su edad solo queda trabajar, como si no valiera el tiempo vivido hasta ahora, toda la gesta entregada.

Y es que no le teme a las arrugas, pretende continuar, sin retirarse, encaprichada en seguirle los pasos a la madre, cual niña obstinada, con el único afán de crecer y demostrarle al mundo el amor por el más preciado tesoro de Vueltabajo: su tabaco.