27 minutos con Hildita

Después de casi un año sin visitar su terruño, Hilda Rosa Carmona García camina despacio por las calles, mira con agrado los cambios en las instalaciones, el ajetreo en los parques y disfruta frecuentar los nuevos centros nocturnos de la ciudad.

Le gusta la fresa, el chocolate, las rosas, salir con amistades, las personas llenas de detalles pero con los pies bien puestos en la tierra.

Nació en Pinar del Río y aquí echó a volar sus sueños, se propuso metas y ha sorteado muchas dificultades. Lo cierto es que ni los problemas de salud ni ser una mujer pequeña la han limitado.

Algunos transeúntes miran con curiosidad sus diminutas manos, sus ojos expresivos, pero eso no le molesta. Ayuda mucho su carácter desinhibido y tratable, ello propicia que sea una persona con la cual la gente se lleva muy bien.

Sentadas en los escalones a la entrada de la tienda El Fuego me contó que nació con el tamaño y peso adecuados, pero casi al inicio de su adolescencia se detuvo su crecimiento. Le hicieron estudios en el Instituto de Endocrinología de La Habana, dio negativo para enanismo, pero tenía una malformación en la tráquea y dejó de comer, de crecer. Después de la traqueotomía comenzó a alimentarse, pero ya era tarde.

Actualmente Hildita tiene 22 años y estuvo ocho con la traqueotomía. Cuenta con desenfado que fue complicado recibir la adolescencia de esa forma, pero siempre fue estudiosa, “puntualita”, con calificaciones súper buenas en la secundaria y en el preuniversitario Rafael Ferro definió su deseo de estudiar la carrera de Licenciatura en Turismo, aunque eso trajo aparejado alejarse de la familia, los amigos y su zona de confort.

Estuvo becada tres años en la Universidad de La Habana y se adaptó muy bien. Ahora vive sola en la capital, o mejor dicho con la perrita Rosilla, una pequinesa de cinco meses, a la que le hace vestidos y moñitos, su fiel compañía en el poco tiempo libre.

Coqueta se mira en el espejo de la tienda y nos dice: “hoy no es el mejor momento para las fotos, después les envío algunas de mi facebook, porque llevo días de estrés con el trabajo diploma para graduarme. Afortunadamente las prácticas en el hotel Inglaterra como dependiente de salón y cantinera son como un bálsamo; esa instalación me encanta, hasta tal punto que cuando llego me late el corazón muy fuerte. Adoro el ajetreo y la magia de ese lugar. Ahora debo esperar a ver dónde me ubican, sueño con llegar a un puesto de trabajo que disfrute tanto como en este. Cuando vayas a La Habana te invito a tomar una piña colada o un mojito”.

Hildita es admiradora de la música de Buena Fe.