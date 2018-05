Esteban y el lente del alma humana

Esteban Díaz Montesino. / Foto tomada de su facebook

Si se pudiera saber a ciencia cierta lo que sigue, ¿cuántas cosas haríamos?... ¿cuántas dejaríamos de hacer? Eso es la vida hoy: un regocijo, una certeza; algarabía y triunfo; esperanza y claridad. Mañana… ¿qué será la vida?

Tengo que decir que no lo conocía. Apenas me crucé con él por los pasillos de la Uneac algunas veces. Otras, muy pocas, en medio de una acera, haciendo ni recuerdo qué cosa. Hasta hace escaso tiempo, los dos fuimos intrascendentes para el otro.

Fue en medio de la conga, el día 11 de abril de este año, por el inicio de La Guarapachanga, evento musical que coordino, que vi a Esteban por primera vez.

Iba con su cámara en la mano, y yo arrollaba por el medio de la calle Gerardo Medina, sin imaginar siquiera que aquel encuentro ocurriría. Casi me abordó, como el que está asustado, como el que tiene prisa por decir alguna cosa. Me paró en seco con su mano derecha. Sus palabras se alzaron sobre el sonido estridente de la música y la alegría de los cantos. “¡Tú no sabes lo que has hecho por mí! Sin comprender, quise ser cortés y apenas sin pensarlo, alcancé a decir: ‘¿Qué he hecho por ti?’ No demoró un segundo en levantarse la camisa, bajo la cual había una faja que apretaba su cintura. Me dijo que eran terribles sus dolores, que había estado deprimido por un tiempo largo, sin querer salir de la casa, sin querer ver a nadie, sin hablar… “Pero ahora… ¡Mira! El pueblo está en la calle, sonriendo, bailando… ¡Esto le hacía falta a la gente! ¡Me hacía falta a mí!...” No sé cómo tuve fuerzas para verlo llorar, como un niño. Alrededor de nosotros, todo se detuvo.

Después de unos minutos que parecieron horas, comenzamos a hablar de muchas cosas, como si algo nos estuviera llevando, rápidamente, a ponernos al día sobre lo que éramos antes de vernos de verdad, aquel miércoles lluvioso. Estaba esperando a su esposa, para al fin ponerle término, con una operación, a su problema de salud. Me lo dijo entusiasmado, como si la espera fuera su esperanza y la esperanza su punto de partida hacia un día más feliz. Me deseó suerte en los días sucesivos del evento, me trasmitió su confianza en que todo saldría bien y dijo estar a mi disposición, para lo que hiciera falta.

Poco después, tenía una carpeta llena de fotografías para darme. Fotografías con una mirada profunda hacia aquello que no podemos advertir en la prisa de los días. Imágenes que revelan al hombre que no ves cuando lo miras, al ser humano que se agita en medio de una tormenta y, aun así, tiene un momento para eternizar la belleza.

El Primero de Mayo andábamos de nuevo en la misma dirección. Yo iba a la izquierda de la multitud tremenda y él, de nuevo, con la cámara a la altura de su frente, haciendo lo suyo. Al doblar, desde la avenida José Martí a la Rafael Ferro, extendí mi mano y encontré la suya. Un apretón mínimo, apurado, de colegas en desfile, puso fin al tiempo de encontrarnos, para siempre.

Desde que llamaron para darme la terrible noticia de su muerte, no dejo de pensar en los misterios de la vida. Es un momento en que podría escudriñarse en la existencia, para encontrar el sentido real de todo lo hecho y de cuanto se ha querido ser. Comprender que hay una dicha en nada comparable a la de saber que has sido responsable, al menos un poco, de la felicidad de una persona. Quizás era eso lo que él trató de decirme, a su manera. O, quizás, semejante explosión de sentimientos, vino justamente para demostrarme que todo lo que se encuentra, se ha buscado; que lo que vemos del mundo, tiene la naturaleza íntima de nuestros ojos; que no hay más maravilla, a veces, que la que inventa un corazón agradecido.

No se sabe lo que sigue, pero lleva un lente el alma humana para entenderlo todo.

*Guerrillero rinde homenaje al fotógrafo pinareño Esteban Díaz Montesino, fallecido el pasado viernes en un accidente automovilístico, con esta crónica de la reconocida músico pinareña Miriela Mijares Márquez.