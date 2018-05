Foto: Tania Perez Mollinedo

Casi llega el día marcado simbólicamente para ti. Los hijos, el esposo, la familia estarán en función de buscar el presente adecuado para distinguir tu labor de vida, el empeño en que pones más fuerza, el papel de mayor delicadeza y comprensión que hayas asumido jamás: ser madre.

Será un domingo normal, es todo lo que te repites. No hace falta reconocimiento para lo que haces desde el corazón, ni hay mejor regalo que ver el crecimiento de tu familia, la armonía del hogar.

Si no hay cenas sorpresa porque la economía no lo permite, cocinarás para todos como cada día, dejarás separado el mejor plato fuerte a tus hijos y sentirás más regocijo por ellos que por ti, al final, son tu mejor obra y no requieres condecoraciones para eso.

Tu esposo probablemente estará cerca todo el día, aparecerá con flores, te enamorará con mimos, esos que necesitas todo el año; no importa si es día de las madres o cualquier otra fecha.

Nada excepcional te hace falta este segundo domingo de mayo. Para ti, importa mucho que la sensación de plenitud inunde el hogar todo el año; es tu meta y no cejas en ser mediadora para todos, consejera a ratos y sobre todo, conciliadora de cuanto pequeño conflicto tropiece en el camino.

Pides estabilidad, amor, lealtad y es también lo que ofreces con tus manos moldeadoras y tu halo protector. Siempre llevas mucho encima, no te cansas, no reparas en sacrificios y es tu mayor aspiración la de recoger frutos dulces en la cosecha familiar. Lo mereces, no es secreto. Tu anhelo es apreciar eso en quienes amas, nada más; escuchar de ellos que está concedido para ti –no importa el día ni las adversidades– ese deseo de madre.