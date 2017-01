Dialoga Camacho Aguilera con trabajadores pinareños

El colectivo de la BAT VI obsequió al Comandante Camacho Aguilera una foto alegórica a su gestión como primer secretario del PCC en Pinar del Río / Foto: Jaliosky Ajete

El Comandante del Ejército Rebelde Julio Camacho Aguilera sostuvo un encuentro con trabajadores de la Base de Almacenes Territoriales (BAT) VI, perteneciente a la corporación CIMEX, instalación que reportó al país un ingreso de más de 24 millones de pesos en el último año, resultando la entidad de su tipo más destacada a lo largo de la Isla.

El diálogo tuvo lugar hoy, 17 de enero, fecha histórica para la provincia por conmemorarse el 58 Aniversario de la entrada triunfal de Fidel Castro y la Caravana de la Libertad a Vueltabajo.



Durante el conversatorio, el también Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba evocó anécdotas de su juventud, momentos de la lucha clandestina en el Oriente cubano e historias de la guerra de liberación. Habló con admiración de su amada esposa Gina, (Georgina Leyva Pagán), compañera de lucha y de vida.



Los trabajadores de la BAT VI obsequiaron al Comandante una fotografía tomada en el año 1976 en el local del Sindicato de Transporte, durante un encuentro de Camacho Aguilera con jóvenes ferroviarios pinareños. Por entonces fungía como primer secretario del PCC en Vueltabajo e iba por todos lados con su chaleco negro procurando el bienestar de la gente.



“En mis once años de gestión como primer secretario en Pinar del Río, conté con un equipo de trabajo maravilloso. El pueblo me respaldó y me aceptó como a un hijo”, aseveró.



Camacho se refirió además al protagonismo de los jóvenes en la edificación constante de un país digno y próspero y alegó la importancia del estudio de la Historia Patria y Universal desde edades tempranas.



“Una de mis pasiones de juventud era conversar con los viejos mambises, escucharles sus anécdotas, aprender del pasado.



Las ideas de estos hombres no se enterraron con ellos. Yo tampoco creo que vaya a morir nunca. Me quedaré entre mis nietos y mis bisnietos, existiré mientras alguien me recuerde. Por eso Fidel nunca va a morir. Las grandes figuras benefactoras de la humanidad no desaparecen”.

Dos trabajadores recibieron el carné del Partido Comunista de Cuba de manos del Comandante del Ejército Rebelde. / Foto: Jaliosky Ajete