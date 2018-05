Escalada deportiva, nuevo producto turístico de Pinar del Río

Escalada deportiva en Viñales. / Foto: ACN

Presentado recientemente en la Feria Internacional de Turismo, la escalada deportiva es una opción turística que se comercializará en el municipio de Viñales, sitio distinguido por la belleza de sus paisajes y de gran afluencia de visitantes foráneos y cubanos cada año.

Esta modalidad, la primera de su tipo en Cuba, contará con un total de 285 rutas distribuidas en 37 sectores, en las dos áreas aprobadas para su desarrollo.

Yurien Echevarría Gómez, subdirector de operaciones de la sucursal Palmares en el occidental territorio, explicó que a inicios de junio se prevé el comienzo de la modalidad, y los lugares determinados fueron los mogotes La Costanera y El Valle.

El primero se ubica en la ladera norte de la Sierra Ancón - San Vicente, se accede desde la carretera a Puerto Esperanza y tiene una altura de 125 metros (m); en tanto, El Valle está a solo un kilómetro del pueblo de Viñales, posee 250 rutas equipadas y distribuidas a su alrededor y los interesados pueden ascender hasta 120 m, precisó.

Resaltó que algunas de las rutas serán escaladas en varios tramos de hasta 30 metros, en dependencia de las capacidades y solicitudes de los clientes, ya sean nacionales o extranjeros.

Puntualizó que la comercialización tendrá lugar a través de las agencias de viajes y la Casa Don Tomás, del poblado viñalero; y aspiran a que la escalada sea del agrado de todos, tanto para el turismo especializado como para el visitante común.

Añadió el subdirector de operaciones de la sucursal Palmares que utilizarán anclajes previamente fijados a la pared del mogote para mayor seguridad.

La iniciativa surgió a partir de las características del entorno, matizado por el endemismo de la flora y fauna y la presencia de mogotes de origen sedimentario, compuestos por rocas carbonatadas de los periodos Jurásico Superior-Cretáceo Inferior y sedimentos no carbonatados del Jurásico Inferior (roca caliza), detalló.

El producto le aporta un valor agregado al destino Viñales, cuyo Valle fue declarado Paisaje Cultural de la Humanidad en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Las personas realizarán ascensos en paredes verticales o desplomadas en las laderas de los mogotes, desprovistas totalmente de vegetación, de ahí que deben reunir determinadas condiciones físicas y mentales para realizar el recorrido.

Enfatizó, en ese sentido, en la necesidad de no estar bajo los efectos del alcohol u otra droga; no tener lesiones, fracturas o intervenciones quirúrgicas recientes; y en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Detalló Echevarría Gómez que el producto está destinado a todo tipo de clientes, los cuales pueden optar por el trabajo guiado o autoguiado.