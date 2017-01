El 17 un día definitorio para Pinar del Río

Este será el primer 17 de enero sin Fidel, después de 58 años, y los pinareños que peinan canas, recuerdan la memorable noche, cuando se encontró con los vueltabajeros en su capital provincial, en un sui generis acto organizado sobre la plancha de una rastra en las calles Martí y calzada de la Coloma (Avenida Rafael Ferro).

A partir de ese momento comenzaron las asiduas visitas, incluso un año después al valle de Viñales, con Alicia Alonso y otros invitados, y el 24 de enero de ese año la inauguración de la comunidad Hermanos Saíz, en San Juan y Martínez y también El Rosario, en Viñales.



Pero no hay que seguir un orden cronológico, Fidel no se dejaba enmarcar en la estrechez de los programas, y fíjense si conocía la provincia que estuvo en lo más alto, cuando de joven escaló el Pan de Guajaibón y también en lo más profundo cuando descendió a las entrañas de la mina Matahambre, después Capitán Alberto Fernández Montes de Oca.



Hay un detalle imborrable, porque antes del Moncada visitó la zona de Remates, de manera rápida e imprevista, a fin de cuentas solo era un joven abogado, quizás por eso el primero de marzo de 1959 hizo la primera entrega de tierra a campesinos en Las Martinas, incluso cuando no se había firmado la Ley de Reforma Agraria.



El pasado es digno de estudiarse, los jóvenes de hoy desconocen que el 28 de enero de 1967 inauguró obras en San Andrés de Caiguanabo, La Palma, en compañía de Raúl y de Osvaldo Dorticós Torrado, el presidente en aquel entonces.



Y si vamos a las inauguraciones es largo de contar, porque presidió la de la comunidad El Moncada, en Viñales, el 28 de agosto de 1961; la secundaria básica en el campo Comandante Pinares, la primera de la provincia en Sandino (pertenecía a Guane, en esa época), el 20 de septiembre de 1971; la ESBEC Benito Juárez, de Sandino, en compañía del presidente de México Luis Echeverría Álvarez, el 20 de agosto de 1975; la formadora de maestros Tania la Guerrillera, el primero de septiembre de l975, y la vocacional Federico Engels, el 27 de enero de 1978.



Otras inauguraciones memorables fueron la comunidad República de Chile, en Viñales el 31 de mayo de 1977, bajo un torrencial aguacero; la presa Corral Falso, en el mismo municipio el 7 de julio de 1987; el hospital Abel Santamaría el ocho de octubre de 1987 y posteriormente el Hospital Comandante Pinares, en San Cristóbal. Otras reinauguraciones fueron el campismo Dos Hermanas en Viñales, y Palacio de Computación de Pinar del Rio.



El 30 de abril de 1988 participó en la inauguración de la senda norte de la Autopista Nacional, que llegó hasta el hotel Pinar del Río, la presa San Julián, de San Cristóbal y de varios canales para el regadío en la provincia.



Prácticamente caminando con sus mismas zancadas vamos recorriendo el entorno vueltabajero, aunque hay días memorables, como el 20 y 21 de septiembre de 1959, que comienza en la región de San Cristóbal, intercambió con productores sobre las 17 cooperativas impulsadas por el INRA, esbozó planes para la cría de cerdo. Visitó la Hacienda Cortina (hoy Parque Nacional La Güira).



Esa noche la pasó acampado en el bosque y proyectó planes de forestación y de turismo de naturaleza para el pueblo y perfiló herramientas para la aplicación de la Reforma Agraria. No aceptó pasar la noche en las habitaciones de la hacienda, porque no estaban nacionalizadas todavía.



El 21 recorrió San Diego, Los Portales, Viñales, Dos Hermanas. Visitó los trabajos que se realizaban en El Mural de la Prehistoria. En Los Jazmines examinó las excavaciones para la construcción de la piscina y los trabajos constructivos de las cabañas junto al Mirador. Luego visitó Guane, Las Clavellinas (Mantua) y en Sandino, chequeó los planes de desarrollo del INRA.



Sobrevoló Guanahacabibes, para valorar el desarrollo de los proyectos del INRA y tuvo un encuentro con jugadores de béisbol del INRA en Las Clavellinas, Mantua... tal como lo recogió en su libro el Capitán Antonio Núñez Jiménez “En Marcha con Fidel 1959”.



Pero no solo iba a los grandes acontecimientos, el 21 de agosto de 1960 asistió al acto de graduación de las milicias campesinas, en la base San Julián; el 11 de marzo de 1989 recorrió la provincia y en La Coloma chequeó los planes de desarrollo de la comunidad y la ejecución de canales para el cultivo del arroz.



Muchas veces su presencia respondió a intereses militares, como el 31 agosto de 1959, cuando en la Gran Caverna se reúne con los Malagones y organiza la primera milicia campesina, posteriormente hizo visitas al campamento militar de Guanito, donde se encontraba el Comandante Pinares; a San Julián, por el resumen de la Maniobra "XV Aniversario de las FAR", y el 11 de diciembre de 1986 recorrió Pinar del Río durante el ejercicio Bastión.



Hay lugares emblemáticos en que sus trabajadores departieron con Fidel como Facultad de Ciencias Médicas, Componentes Electrónicos, Piezas de Repuesto, Estadio Capitán San Luis, obras en construcción como la sala polivalente 19 de Noviembre, hospitales de Maternidad y Pediátrico Pepe Portilla; CPA Eliseo Caamaño, en Pilotos, Consolación del Sur; puerto de Cortés; IPVCE, acompañando al Secretario General del Partido Comunista de Vietnam; la granja Agrícola Vueltabajo; en varias oportunidades, la zona de República de Chile en Viñales y una vez el CAI azucarero Martí en San Cristóbal.



Actos importantes fueron los del 26 de Julio de 1976, con la presencia de Agostino Neto, presidente de Angola, y del año 2000, aparte de la inauguración de los grupos electrógenos y por la Revolución Energética el 17 de enero del 2006.



También el acto nacional por la culminación de la instalación de los paneles solares en escuelas sin electrificar, como parte del Programa Audiovisual, en Jagua Vieja, La Palma, el de 14 de junio 2001. La celebración del Día de los Niños en el Campamento Provincial de Pioneros Exploradores, Comandante Pinares, en Loma del Taburete, Candelaria, el 18 de julio de 1982. Acto por el III Aniversario del Contingente Blas Roca Caldario, en Candelaria, el primero de octubre de 1990, y la conmemoración nacional por el veinte aniversario de la caída en combate del Che, que se realizó en el Combinado de Componentes Electrónicos.



Aunque quizás por lo más que lo recuerda la población es por su presencia en tiempos aciclonados, como cuando la inundaciones por el huracán Alberto, en 1982; el Gilbert, en 1988, que visitó La Coloma; el Isidore, en el 2002 y el Iván el 2004.



Y queremos concluir con el programa de televisión Aló Presidente, junto a Hugo Chávez, desde Sandino el 21 de agosto de 2005, aunque nos invade la duda por algo que se nos podría haber escapado... son tantos años de historia.



Efectivamente, el 17 de enero de 1959 fue definitorio, unió los destinos de Pinar del Río a Fidel para la eternidad.