Las diferencias

El 17 de enero de 1959, Fidel Castro Ruz llegó a la provincia más atrasada de Cuba, triste honor que correspondía a Pinar del Río, el país tenía una mortalidad infantil de 40 por cada mil nacidos vivos y la nuestra era de 60 y con 10 años menos de esperanza de vida que la media nacional.

En cuanto a la educación analfabetismo y baja escolarización eran los elementos predominantes, solo el 28 por ciento de la población disfrutaba del servicio eléctrico, y esos, son solo algunos de los lamentables indicadores que recogían en cifras, la pobreza y poca calidad de vida que distinguían la región.



Con la mencionada visita quedaba registrada la entrada de la Caravana de la libertad a la parte más occidental de la isla, en ese propio año, Fidel volvería varias veces e impulsaría diversidad de programas, la proclamación de la Ley de Reforma Agraria, la construcción de comunidades agrícolas (Moncada y el Rosario), el primer hotel edificado por la Revolución (Los Jazmines), la confección del mural de la Prehistoria, el estudio del sistema cavernario de Viñales y más, como la creación de las milicias nacionales revolucionarias.



Sin embargo, lo más significativo es que no solo a Pinar del Río, sino a cada rincón de Cuba, en enero de 1959 llegó un proceso transformador que cambió por siempre al país.



En muchos sitios hay evidencia del paso de Fidel por Pinar del Río, anécdotas que los vueltabajeros atesoran, con cariño infinito; la compañía en tiempos huracanados, la inauguración de obras como la escuela vocacional Federico Engels o la formadora de maestros Tania la Guerrillera, el inicio de la experiencia del Campismo Popular y tantas otras que harían este recuento interminable.



En la provincia no hay mejor modo de probarlo que una mortalidad infantil de 2,1 por cada mil nacidos vivos al cierre del año pasado, un sistema de educación con oportunidades para todos, incluso para aquellos que tienen necesidades especiales y el 99 por ciento de las viviendas electrificadas.



Este 17 de enero del 2017 al rememorar el de hace 58 años, los pinareños no solo evocamos un suceso histórico, ratificamos un compromiso con el futuro.