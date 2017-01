Comercialización de alimentos en Viñales

En Viñales, el uso adecuado de las tierras productivas es esencial, dado por las numerosas extensiones que la geografía hace inutilizables. / Foto: Pedro Paredes

Hace aproximadamente un año Guerrillero abordó el tema de la comercialización agropecuaria en Viñales, lamentablemente la situación no ha cambiado mucho.

Viñales recibe mensualmente una cifra de visitantes superior a su población, evidencia del posicionamiento de este municipio como destino turístico internacional. Tal afluencia de foráneos incrementa la demanda de alimentos.



Asegurar las producciones agropecuarias para cubrir las necesidades de residentes y transeúntes es todavía un propósito por cumplir, aunque las estadísticas, pueden apuntar a lo contrario.



LO PRIMERO

El adecuado aprovechamiento de la tierra es el primer aspecto a tener en cuenta al hacer valoraciones sobre el tema. Juan Rodríguez Pinto, subdelegado municipal de la Agricultura, explica que de forma habitual se sigue esta problemática a través de la comisión Agraria, pues es una de las políticas rectoras para el Ministerio.



Según sus palabras, la supervisión sobre el uso y tenencia la hacen desde las empresas y entidades responsables de la superficie, también emplean los métodos de inspección por las estructuras pertinentes. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el decreto Ley 300 ha traído consigo el retiro de más de 200 autorizaciones para la explotación en usufructo.



Además conceden con rigor las nuevas entregas, verificando las posibilidades reales de cada solicitante para aprovechar la tierra y satisfacer las exigencias que implica su tenencia.



Rodríguez Pinto añade que actualmente en el municipio tienen áreas ociosas ubicadas en zonas intrincadas por las cuales no hay muestras de interés, por la inaccesibilidad de las mismas, fundamentalmente localizadas en El Rosario, cercanas a la costa.



NÚMEROS IMAGINARIOS

En matemática se considera un número imaginario “aquel que, de acuerdo con la lógica convencional, no puede existir”. Y así debiera suceder con los indicadores de siembra y producción en este territorio, pues ellos apuntan no solo a cumplimientos, sino a excedentes, que en algún momento se esfuman y no llegan a su destino.



Al menos una parte de ellos, comprometidos con los mercados agropecuarios estatales (MAE), en cuanto al resto de los compromisos efectúan sus entregas, pero los volúmenes concertados para comercializar directamente a la población también están incluidos dentro de las cifras contratadas, entonces ¿dónde quedan?



Diosbel Fernández García, director de Cultivos Varios en el municipio, asegura que al cierre del pasado noviembre la siembra estaba al 103 por ciento y la producción al 109, destaca el crecimiento en los cultivos potenciados y considera los resultados como satisfactorios.



Al preguntarle por la presencia en los MAE, admite que no ha sido favorable, al no satisfacer el requerimiento de mantener de forma estable 15 productos. Según argumenta esto se debe al desarrollo del sector no estatal. Añade que la existencia de numerosas casas de renta y restaurantes privados absorbe grandes volúmenes de alimentos; “y ellos sí tienen de todo”.



Por otra parte, Jorge Félix Gort Delgado, director general de la Empresa Agropecuaria Viñales, refiere que los mejores suelos de la región están dedicados al cultivo de tabaco, quedando el resto muy dependiente del clima, por ser secanos, y eso reduce los rendimientos por área. Considera que no obstante, poseen potencialidades por explotar.



En la zona de Playuela fomentan un polo productivo. Las estrategias incluyen la colocación de ocho sistemas de riego, fundamentalmente para la siembra de hortalizas y viandas, en tanto fortalecen aquellas estructuras especializadas en frutales.



Gort señala como una debilidad, que las entidades del Estado, las propietarias de la tierra, no ponen el rigor necesario al velar por el cumplimiento de lo pactado por parte de los usufructuarios en el momento de entregárselas.



ENTRE EL VIOLÍN Y LA GUITARRA

Desde el Consejo de la Administración tienen otra perspectiva del asunto. Yasmani Moseguí Rodríguez, vicepresidente de este órgano para la esfera alimentaria, considera que los mayores problemas estriban en la falta de control, inadecuado aprovechamiento de los sistemas implementados para el pronto pago a los productores y la poca fiscalización sobre la contratación, la siembra y la realización de estimados.



No solo la adquisición de mercancías de las de casas de renta y paladares compite con la población, pues muchos turistas además adquieren frutas directamente en varios puntos de comercialización y ello también tributa al encarecimiento de los productos. / Foto: Pedro Paredes



Una cifra y una firma en un papel no bastan, hay que dar seguimiento al compromiso establecido, y ello compete a las autoridades de la cooperativa y las empresas, tanto la Agropecuaria como la de Acopios.



Moseguí resalta que las estructuras productivas no trabajan los contratos, ni exigen por las entregas de la manera indicada; por supuesto, al existir en el territorio un sector con alto poder adquisitivo y necesidades a cubrir con estas producciones, entonces crean el margen para el desvío a otros fines.



También señala que si en un tiempo no había forma de agilizar los pagos, hoy el país ha creado los medios para que las propias cooperativas puedan efectuarlo, los problemas fundamentales están allí, en la base.



LA REALIDAD

De poco sirve ubicar la culpa, de cualquier forma, la sabiduría popular sentencia en un refrán, que ella nunca cae al piso, lo que requiere el tema es soluciones y definitivas.



Los MAE siguen desabastecidos, las carretillas de vendedores no estatales muestran al contrario una amplia gama de oferta y aunque la calidad varía, predomina la de alto estándar.



El sector privado en Viñales necesita otras formas de abastecimiento que no compitan con el consumo de la población. La creación de un mercado con precios diferenciados ya está en implementación; mantenerlo abastecido con diversidad, será otro reto al cual dar respuesta.



En un año la situación de los MAE ha tenido altibajos, pero no la deseada estabilidad, si bien es cierto que muchos pobladores tienen economías desahogadas que les permiten el acceso a mercancías caras, con precios superiores a la media de la provincia, no es la totalidad de ellos quienes pueden pagarlo.



Los que no poseen fuentes de ingresos alternativas a sus salarios, padecen el encarecimiento y el desabastecimiento. El municipio tiene el reto de incrementar sus producciones y buscar el autoabastecimiento.



El desarrollo del sector privado no ha de ser un freno, sino un incentivo; las estrategias de comercialización también deben ser analizadas y adecuadas a las tipicidades socioeconómicas de la localidad porque, insistimos, Viñales necesita un tratamiento especial.

Esperemos que, en otros 12 meses, la situación haya cambiado y para bien.



