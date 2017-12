Protagonistas de la educación pinareña

Acela Benítez Mena no aparenta tener 62 años. Es una mujer que conserva una dicción perfecta y un cerebro muy claro, en el que no hay espacio para el cansancio, ni el olvido. Sus memorias se remontan a décadas atrás.

Acela Benítez Mena / Foto: Jaliosky AjeteEscucharla hablar como si estuviera constantemente delante de una pizarra y el amor expreso al hablar de sus alumnos y escuela, delatan a la maestraza. De esas que tienen cerca de 45 años de experiencia, y que no conformes con la jubilación regresaron al aula, porque aún tienen para aportar.



Su historia fue la de muchas muchachas que desde la adolescencia decidieron en su vida por el magisterio. Casi una niña se vio frente a un aula, incluso con alumnos que a su vez eran maestros y que tenían más edad que ella. Así cuenta...



“¡Los inicios fueron buenos , pero de mucha responsabilidad, porque yo me gradué en la especialidad de primaria y comencé a trabajar con los maestros que se estaban “reciclando”, los “acelerados” – como los llamaban en aquel momento-. Eran mayores que yo, quienes estaban en las escuelas y vinieron a un perfeccionamiento, entonces tuve que enfrentarme a eso. Pero todo salió muy bien”.



Es un orgullo para ella,- y lo pudimos apreciar-, el ser fundadora de la escuela pedagógica Tania la Guerrillera. El mismo centro al que ha dedicado una buena parte de su vida laboral, y en el que en la actualidad imparte Taller de textos martianos al cuarto año de la carrera. Cuando en el 2010 reabrió el plantel, ella se volvió a incorporar.



Sus memorias van atrás, al día de la inauguración. Corría el año 1975.



“¡Claro que lo recuerdo! ¡Ese hombre! Todos esperábamos que Fidel entrara por la parte delantera, pero lo hizo por detrás. Recuerdo la alegría de todos, queríamos saludarlo. No olvido su discurso, ni su firma en la Sala de Historia. Ese día comenzó a lloviznar, pero nadie se movió”.



Honor a quien lo merece



Marta Álvarez Hernández / Foto: Jaliosky AjeteMarta Álvarez Hernández, comenzó en la escuela pedagógica en el 2010, para ella es un privilegio trabajar donde estudió.

“Una de mis maestras fue Acela, ella y otras como Virginia Cruz fueron las que me formaron la vocación. Yo no entré a la escuela porque me gustara, estudié ballet hasta sexto año, pero tuve fractura de caderas, entonces cuando terminé noveno grado me decidí por la formadora de maestros.



“En la práctica profesional nos enseñaron a amar la profesión, nos explicaba cómo teníamos que trabajar con los niños, el afecto que teníamos que tenerles, nos enamoraron poco a poco de la carrera. Nos visitaban clase y nos decían qué y cómo hacer”.



Marta tiene 32 años de experiencia, al hablar de sus años de estudio en la escuela pedagógica hay añoranza en su rostro.



“A mi mente vienen los días que viví en esta institución, el claustro de profesores que era excelente y muy consagrado, se quedaba todos los días con nosotros ...”



Entonces menciona nombres como Julio, Chelson, Lázaro, Osmunda... “Recuerdo a mis profesores siempre con amor y cariño”.



Con la primera infancia



María Elena Núñez Cardentey / Foto: Jaliosky AjeteMaría Elena Núñez Cardentey estudió para trabajar con la primera infancia, primero en la EFECI Doña Rosario García y el cuarto año de la carrera lo cursó en la Tania la Guerrillera.



Trabajó durante 26 años en los círculos infantiles, pero desde el 2010 también incursionó en la formación de maestros.



“Ser educadora de círculo infantil es vivir una experiencia única, porque te conviertes en mamá, sin serlo; además debes querer y ser apasionada a los niños.



“Pienso que las personas que trabajen en círculos infantiles tienen que poseer cualidades como la paciencia y el amor. Hay que atender pequeños en su primera infancia, una etapa importante para formar valores, por tanto es una experiencia máxima”.



Juventud y responsabilidad



Maday Martínez Maqueira / Foto: Jaliosky AjeteLa joven Maday Martínez Maqueira solo tiene un año de graduada de la universidad Hermanos Saíz Montes de Oca en Educación preescolar, y asumió con toda la seriedad del mundo el cargo de jefa de departamento de la carrera de Educación de la primera infancia en la Tania la Guerrillera.



“Elegí ser educadora por vocación, siempre me gustó trabajar con los niños, poder enseñarlos, educarlos y tener en mis manos la responsabilidad de formar a las futuras generaciones, las cuales van a continuar con el prestigio de nuestra Patria y con la Revolución.



“Tengo un claustro de profesores casi todos jóvenes y muy bien preparados, quienes nos capacitamos y estudiamos para formar a los educadores del mañana. Además tenemos profesores de más experiencia que nos trasmiten sus conocimientos y así aprendemos unos de otros”.



Me dice Maestra



Mailé Posada Cruz / Foto: Jaliosky AjeteMailé Posada Cruz es alumna de la carrera de maestra primaria, además de ser la presidente de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en el centro.



Primero conversa con nosotros y la escuchamos desinhibida y espontánea, pero sobre todo muy segura de la profesión que escogió.

“Me gusta ser maestra, porque me llena de regocijo impartir clases a estudiantes y sobre todo contribuir a que en el día de mañana sean personas más preparadas, capaces de darle un propósito a sus vidas.



“Enseñar los contenidos me gusta, pero mucho más educar, por eso me llena de orgullo cada vez que un niño me dice Maestra”.



La escuela pedagógica Tania la Guerrillera tiene una alta responsabilidad –durante décadas-en el desarrollo de la educación en Pinar del Río, por eso Guerrillero quiso reflejar a algunos de los protagonistas del pasado, presente y futro de esta institución.