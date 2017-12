Prepararán unidades gastronómicas de Pinar del Río cenas de fin de año

El Marino, especializado en pescados y mariscos

Diferentes unidades de la Empresa Municipal de Gastronomía Pinar del Río tendrán ofertas especiales de fin de año los días 24, 25, 29, 30, 31 de diciembre y primero de enero, en sus respectivos horarios de servicio.

El Parqueo brindará comida italiana a base de pizzas y espaguetis, además de la parrillada, con pollo y cerdo como platos principales.

En las noches de los sábados y domingos se desarrollarán espectáculos artísticos con juegos de participación, principalmente karaokes y el día 31 a partir de las 10:00 a.m. habrá una matinée infantil con oferta especiales para los niños.



La cafetería La Nueva, con servicio las 24 horas, propone para esos días lechón asado, ahumados, ron, cervezas, saladitos y comida criolla para compartir en familia. Como iniciativa de la unidad, el 24 y 31 se efectuarán rifas, las cuales amenizarán las noches.



Entre tanto, el proyecto de desarrollo local Central Soda con horario de 10:30 p.m. a 12:00 p.m. brindará servicio de comida italiana, criolla y la primera pareja en llegar recibirá de obsequio un coctel de bienvenida.



Los restaurantes de la capital también estarán a disposición de los clientes en sus respectivos horarios de servicio. Mi bohío, especializado en comida criolla, ofertará como plato fuerte lechón asado, activará el bar restaurante con diferentes tragos, realizará ofertas de comida a domicilio y en el reservado familiar se brindará un menú dirigido con las ofertas de la casa a gusto del cliente.



La Taberna abrirá a partir de las 10:30 de la mañana y tendrá un servicio de comida genérica, ofertando como plato principal la fabada y el lacón. De igual manera activará el bar restaurante con diversos tragos.



Por su parte, El Marino con horario de 11:30 a.m. a 2:00 p.m. y de 6:00 de la tarde a 1:00 a.m., ofertará la paella valenciana y la langosta natural al ajillo. La unidad especializada en mariscos y pescados cuenta con un reservado familiar y activará el bar restaurante. Las tardes noches serán amenizadas con música en vivo.



El Parqueo, una unidad que tiene excelente trabajo en la ciudad de Pinar del Río