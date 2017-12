Intercambian sobre estrategia de plantas medicinales en Pinar del Río

Las autoridades ejecutivas, que rigen la producción, investigación, comercialización y uso de las plantas medicinales, se reunieron en el Hospital General Abel Santamaría Cuadrado, con el propósito de intercambiar sobre la estrategia nacional en los fitofármacos.

El doctor Rodolfo Arencibia Figueroa explicó que las plantas medicinales se remontan al descubrimiento de América, pero que después de 25 años con todo un proceso de institucionalización estatal no se han conseguido todos los objetivos, no se ha avanzado todo lo que se esperaba, por lo se reunió un grupo de trabajo para demostrar ahora, lo que debió hacerse desde el principio: aportar la evidencia científica y que no se pueda refutar a la medicina natural y tradicional como una especialidad más.



Y añadió, Cuba retomó la MNT en el difícil momento del período especial, pero en el mundo desarrollado de hoy se usa la medicina tradicional y no tienen período especial.



También informó de la reciente creación de la Empresa Sierra Maestra, con toda la experiencia de Fidel y sus investigaciones y una de sus direcciones son las plantas medicinales, que las va dirigir la doctora Concepción Campa, prestigiosa investigadora, y entre sus objetivos se destaca buscar la evidencia científica.



El grupo técnico de plantas medicinales se creó por instrucción del General de Ejército Raúl Castro hace 25 años y desde hace dos años se integra a la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas Forestales.



El master en Ciencias Carlos Callava Couret, responsable MNT en Pinar del Río, primeramente expuso el resultado de su estudio sobre el vínculo de Martí, Fidel y Raúl con las medicina tradicional, y seguidamente se refirió a los saltos de la provincia en los últimos cuatro años, cuando en la fábrica local de medicamentos el plan anual hasta 2013 era de hasta 2,8 millones de unidades y ahora hasta la primera semana de diciembre ronda los 3,6 millones y esperan que cumplir este viernes su programa de 2017.



El cuadro básico en los últimos años saltó de 34 renglones a 53, incluidos algunos preparados homeopáticos que se comercializarán próximamente. La entrega de masa verde por la agricultura creció de 30 toneladas a 88 este este año.



En cuanto a pacientes atendidos ascendió de 1,2 millones se subió a 1,5 al cierre de noviembre último.



Cuando se potenció el trabajo había en el territorio tres especialistas y se creció hasta seis, más 10 residentes dedicados al estudio de la MNT y que anteriormente no había ninguno.



Entre las proyecciones se proponen continuar acentuando la calidad de las drogas crudas, los productos terminados y la recogida del dato estadístico.



La ingeniera Lérida Sánchez, responsable de Plantas Medicinales de la Agricultura en Pinar del Río, expuso que la base productiva la forman una finca provincial, once municipales y tres de montaña y para el 2020 se aspira cubrir 100 hectáreas.



El encuentro es patrocinado por el grupo técnico nacional de plantas medicinales, la Asociación cubana de técnicos agrícolas y forestales (ACTAF), el Minagri, la Dirección de Salud y el capítulo pinareño de la Sociedad cubana de medicina natural y tradicional, por lo que se desprende la importancia del mismo por agrupar a tantas instituciones.