Otorgan a maestra pinareña premio Consagración al magisterio

Por la trayectoria en la labor educacional, a la maestra Digna Paulina Fernández Álvarez, se le otorgó el premio nacional Consagración al magisterio del 2017 perteneciente a la región occidental, el cual otorga la Asociación de Pedagogos de Cuba.

La consolareña, quien se ha dedicado a la educación por más de 60 años, constituye un ejemplo para las nuevas y viejas generaciones, por su participación en cada una de las obras educacionales, -por ejemplo en la campaña de alfabetización-, así como por sus aportes metodológicos, investigativos y científicos.



“Mientras me quede un aliento de vida, seguiré dándolo todo por la Educación en Consolación del Sur", expresó la octogenaria en su hogar en el momento en que supo la noticia.



En una entrevista publicada en el periódico Guerrillero en el año 2016 Fernández Álvarez expresó sobre sus alumnos: "Son como mis propios hijos y puedo sentirme satisfecha, porque cada orientación o exigencia que les hice la cumplieron. Entre ellos y yo ha existido cariño, un amor recíproco y me lo demuestra cada día la flor que recibo de sus manos, un abrazo fuerte, y el comportamiento que ellos tienen conmigo, eso es lo que me hace sentir bien, porque los niños no engañan, expresan lo que sienten".



Julio Antonio Conill Armenteros, presidente de la Asociación de Pedagogos de Cuba en Pinar del Río, explicó que la entrega oficial del premio se le hará en el acto provincial por el día del educador.



Durante su vida laboral Fernández Álvarez ha recibido premios y distinciones, entre ellos el Escudo pinareño en el año 2016, otorgado por la Asamblea Provincial del Poder Popular, a propósito del Aniversario 55 de la Campaña de Alfabetización.