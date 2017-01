Por una mejor estancia y recuperación

La entrada del policlínico doctor Modesto Gómez Rubio presenta mejoradas su estética y seguridad / Foto de la autora

Los sanjuaneros percibieron el 2016 de forma similar que el resto de los cubanos. El año transcurrió lleno de novedades. Unas, tal vez deportivas, para celebrar; otras políticas o económicas que nos pusieron a pensar y al final, las tristes.

Más allá de las noticias que conmovieron a la mayoría, en ese municipio del oeste pinareño, también se comprendió durante el 2016 que Salud Pública no es solo ir al cuerpo de guardia del policlínico y recibir una inyección gratis por un malestar determinado o tomar la vacuna de turno.



Los servicios médicos incluyen además, confort en las salas de espera, limpieza y empatías. Llegar a un establecimiento y aguardar por su turno en un asiento cómodo, ante un paisaje pulcro influye en la calidad de vida del paciente y en la celeridad de su recuperación.



Así, el sistema de Salud en San Juan y Martínez arriba al 2017 con cifras y particularidades en sus indicadores, demostrativos del trabajo de cabezas pensantes y de manos callosas.



Para llegar a más de dos años con cero mortalidad infantil y tratar a unos 130 pacientes con úlceras del pie diabético que conllevaron a solo una amputación debieron intervenir directivos, médicos, enfermeros, personal de limpieza, constructores, choferes y hasta pantristas.



PREVENCIÓN Y RESPUESTA

La organización y constancia permitieron los resultados que hasta hoy ostenta el Programa Materno Infantil (Pami) del municipio.

Mantenerse sin mortalidad infantil ni materna desde el 2014, además de una grata noticia, constituye la finalidad de los equipos en los 48 consultorios de San Juan.



“Tenemos tres grupos básicos de trabajo. Cada uno de ellos cuenta con el médico de la familia, pediatra, obstetra, clínico, psicólogo y trabajador de la campaña. Desde que se capta a la embarazada hacemos un seguimiento oportuno. Se cumplen todas las indicaciones, en especial cuando son embarazos de riesgo”, comenta el doctor Tito Rolando García Paula, subdirector municipal de Salud.



Algunas madres de jóvenes que viven en el área del consultorio 29 aseguran que el trabajo no es solo con las gestantes. También se extiende a grupos con riesgo preconcepcional como las niñas y adolescentes.



La prevención es uno de los pilares del sistema de Salud cubano. Por ello, el doctor García Paula aclara que enseñan a mujeres diabéticas, hipertensas y con otros problemas de salud a planificar el mejor momento para el embarazo.



Otra de las ventajas para la eficiencia del Pami, es la consulta de genética. Especialistas del programa confirman que la doctora responsable de esa sección hace una labor minuciosa con las pacientes. La alerta en caso de peligro de bajo peso al nacer u otra complicación siempre llega a tiempo.



En ese sentido, las estadísticas en San Juan y Martínez disminuyen en la mortalidad fetal tardía. Solo una en el 2016, dos menos que el año precedente.



No obstante, se avisa sobre el decrecimiento de nacimientos en 22, un tema que es objeto de estudio en todo el país como causa del envejecimiento poblacional.



La participación de la población de la comunidad Hermanos Saíz en los talleres sobre diabetes es muy activa y beneficiosa, según los pacientes. / Foto cortesía de la entrevistada



DE CONSULTA POR LAS COMUNIDADES

En correspondencia con el aumento de la longevidad de la población, otro de los programas priorizados en la localidad es el tratamiento a la úlcera del pie diabético. Los ancianos constituyen una población vulnerable a la diabetes. En ellos enfocan la mayor cantidad de esfuerzos los especialistas de la consulta.



“Lo que más contribuye a evitar la aparición de la úlcera es el trabajo sobre el conocimiento de los cuatro pilares fundamentales: la enfermedad como tal, el tratamiento adecuado, la dieta y la práctica de ejercicios”, afirma la doctora Berkis Martínez Orraca, especialista en primer grado de Medicina General Integral .



El uso de las jeringuillas y los lugares idóneos para la inyección, el cuidado de los pies y la elección del calzado son algunos de los temas impartidos en los talleres. La familia y la comunidad participan en esos conversatorios.



La efectividad del uso del Heberprot-P en el 2016 permitió la evolución hacia la curación de muchas personas. En algunos de los enfermos, el medicamento no fue requerido debido a la detección a tiempo de las lesiones.



Saber el sentir de quienes asisten a la consulta siempre es un momento difícil por la brevedad de sus palabras. Sin embargo, tanto los dolientes, en su mayoría ancianos, como los familiares, sienten un profundo agradecimiento por la galena, la podóloga y la enfermera que realiza las curaciones.



Desde el año 2013 los resultados en esta parte de los servicios del policlínico son estables, siempre en los primeros lugares provinciales y nacional. “Aquí se crearon los primeros clubes de diabéticos del país y se iniciaron los círculos de interés en las escuelas hasta el nivel preuniversitario. Ellos trabajan junto al Inder las jornadas de salud en las comunidades y centros de trabajos”, prosigue la doctora Martínez Orraca.



EL BUEN VESTIR DE LAS PAREDES

Los logros del sector no se ciñen solamente a la salud de los sanjuaneros, aunque esa es la prioridad. También lo externo cuenta, y en esta ocasión, las acciones de gestión, planificación y la voluntad cambian la imagen del policlínico doctor Modesto Gómez Rubio y otras instalaciones.



Desde hace más de un año se comenzó por pequeños espacios. Al término del 2015, el sistema de salud pública en San Juan y Martínez remozó parte de sus instituciones. Con el fin de mejorar la atención primaria, varios consultorios del médico y la enfermera de la familia recibieron mantenimiento, y en algunos se construyeron nuevos locales.



La Unidad de higiene y epidemiología recuperó oficinas antes en mal estado y tiene ahora en óptimas condiciones los baños, paredes y la apariencia. Asimismo, el techo de la clínica dental Hermanos Saíz fue impermeabilizado y reconstruido el salón del centro.



El 2016 significó la continuación de ese tipo de faenas que aún no concluye. “Logramos inaugurar una terapia con todas las condiciones necesarias para atender al paciente grave y una sala de urgencias. Remodelamos todo el frente del policlínico, principalmente la carpintería”, así inició Osvaldo Borges Herrera, director municipal de Salud su conversación.



Al acontecimiento de la sala de terapia y su excelente confort se unen nuevos establecimientos. Entre ellos, un departamento para la estancia de familiares de los fallecidos, el cuarto para los médicos, un salón de reuniones y hasta un parqueo de bicicletas.



Durante un sondeo de opiniones en el lobby, algunos de las personas que esperaban expresaron lo acertado de los nuevos asientos e higiene de la entrada. Ven con muchas expectativas el avance de la construcción en el cuerpo de guardia.



La mayoría, tanto jóvenes como ancianos, confirma que nunca había visto un movimiento de cemento o ladrillos en esta institución. El policlínico sanjuanero no recibía mantenimiento desde hace décadas. Hoy la realidad es otra y a ello se une la entrada de cuatro camillas, dos camas, sillones y otro tipo de mobiliario.



Eficiencia en el servicio, estética, sanidad y comodidad convergerán cuando terminen las obras. Todo ello conspirando en pos de la salud, que como dicen los cubanos “eso es lo que hace falta”.