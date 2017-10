Sesionó segundo festival de orquídeas de Pinar

Juan Miguel Díaz y su orquídea Vanda Leidy Amore / Foto: Januar Valdés Barrios

Juan Miguel Díaz Díaz, mereció el primer premio y el premio de la popularidad en el Segundo Festival de Orquídeas de Pinar del Río, celebrado este fin de semana en las sedes del proyecto Factoría de Letras y del Museo Provincial.

“La planta ganadora pertenece al género Vanda. Esta especie botánica no es típica de América ni del Caribe, proviene del sudeste asiático -desde las montañas del Himalaya hasta las Filipinas y Norte de Australia- pero en muchos laboratorios del mundo se logran sus híbridos”, explicó el coleccionista, quien es geógrafo de profesión, trabaja en el CITMA como meteorólogo y atesora en su casa de Las Ovas alrededor de 200 especies de orquídeas.



Sobre cómo adquirió el ejemplar galardonado, contó Juan Miguel a Guerrillero:



“Un buen amigo me hizo llegar desde Estados Unidos seis plántulas del género Vanda, cada cual de una variedad diferente. Dichas plántulas cuando son retiradas del laboratorio y llevadas a un medio natural, se exponen a muchos agentes como hongos, bacterias... y no todas sobreviven. De aquel grupito logré tres, y de ellas, han florecido dos. A la primera le puse el nombre de mi esposa: Vanda Doña Mariela Blue, pues las flores eran de un tono azuloso. La que expuse hoy se llama Vanda Leidy Amore, en honor a Leidiana Amor, aquella muchacha linda, mi hija. Estoy por conocer la infloración de la tercera planta, entonces nos animaremos en casa a buscarle un nombre”, concluyó.



Nelson Simón y Miguel Izquierdo obtuvieron el segundo lauro del evento; en tanto María Gertrudis Pérez se alzó con el tercer lugar.

El jurado fue presidido por el experto Alejandro Pazos Daniel, vicepresidente de la Sociedad Cubana de Orquídeas.

El coleccionista Juan Miguel y su familia / Foto: Januar Valdés Barrios

Nelson y Miguel, ganadores del segundo premio / Foto: Januar Valdés Barrios

Gertrudis Pérez, merecedora del tercer lauro / Foto: Januar Valdés Barrios