Un acercamiento al campismo Dos Hermanas

Foto: Magda Iris Chirolde

Para algunas personas las vacaciones que ya quedaron atrás resultaron un motivo para la visita a Dos Hermanas, uno de los siete campismos de Pinar del Río y de los más cercanos a la capital provincial.

La instalación para la etapa estival mantuvo una capacidad habitacional de 54 cabañas disponibles que incluyó turismo nacional e internacional y solo en el mes de julio 5 030 vacacionistas moraron en el centro de una meta de 4 920 campistas días.



Las cifras evidencian resultados halagüeños con más de 1 000 excursionistas de 700 planificados, un promedio de ocupación del 89 por ciento.



Según Juan Miguel Gutiérrez Sosa, director de la entidad, este verano se dispusieron todos los espacios de servicios y recreativos con la inclusión de una mesa para jugar billar en un local climatizado. Además televisión por cable y un canal interno para la transmisión de películas y musicales.



“Servicios como la monta a caballo, la visita al Mural de la Prehistoria y el disfrute de música grabada constituyeron las actividades recreativas de mayor preferencia por los vacacionistas.



“Las ofertas en moneda nacional fueron variadas en más de 40 opciones, además de un restaurante que mantiene el pollo, lo más común, carne de res, de puerco, salchicha... En la parrillada se ofrece pizzas, pollo y papas fritas, en el snack bar refrescos y helados; también contamos con un restaurante en CUC y un ranchón con un mirador”, explicó Gutiérrez.



ENTONCES...



Recorrieron la instalación personas de La Habana, Villa Clara, Santi Spíritus, de los municipios Pinar del Río, San Juan y Martínez, Minas de Matahambre y Consolación del Sur. Más de 30 mil visitantes tuvo Dos Hermanas entre julio y agosto.



Una novedad aun en plan es la activación de Wifi como otra opción para el vacacionista.



El establecimiento recreativo mantuvo el óptimo estado de las fachadas de las cabañas, las áreas verdes de la instalación, no obstante, reconocen que algunas de las carencias materiales no dependen de la administración de la entidad.



Las responsabilidades no solo recaen en los trabajadores de Dos Hermanas, pero esa no constituye una justificación para no brindar un servicio con calidad en cuanto a la variedad de las ofertas, a la atención y el trato al cliente... aspectos que reconoce Juan Miguel Gutiérrez Sosa como “problemas por perfeccionar”.



Más allá de las cifras, el índice de satisfacción de los clientes también debe tomarse en cuenta: cuántos repiten, en qué etapa y sobre todo, porqué lo prefieren: ¿por la cercanía?, ¿por la presencia de condiciones óptimas? o porque representa una opción con precios más asequibles que en otros lugares, o si como refirieron algunos entrevistados: “es dentro de lo regular, unos de los mejores sitios para disfrutar del verano”.



Una vez analizadas las razones, entonces estarán en mejores condiciones de preparar el próximo verano.



Escrito por Elizabeth Colombé Frías y Magda Iris Chirolde López



