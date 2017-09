Cocina, arte entre las artes

Foto: Vania López Díaz

Cuentan que un grupo de personas se reunieron en una ocasión para hablar sobre cocina y para debatir acerca de las nuevas tendencias que existieron en su época.

El año 1981 propició un cambio en los intereses y en el actuar diario de ellas, que las hicieron replantearse e indagar a profundidad en el arte de la cocina cubana e internacional.



Un equipo similar, pero de vueltabajeros, se concentraron ese año en el antiguo “Pepe Chepe”, y realizaron el primer encuentro donde quedó conformada la Asociación Culinaria de la provincia Pinar del Río.



La finalidad: agrupar a todos aquellos compañeros del arte culinario para intercambiar experiencias y para elevar el nivel técnico y profesional de los asociados.



El consumo del congrí, lechón asado y yuca con mojo resulta la comida criolla más gustada en Vueltabajo y en Cuba. De igual manera el arroz, frijoles negros, bistec, papas fritas o cualquier vianda y el dulce.



Pero no solo el buen sabor de las comidas muestra a quienes deciden incursionar en la cocina, también lograr un plato pintoresco, con una dosis de su alma.



Idael Cardoso recién se graduó del curso de Salsa parrilla. Lo que más desea es trabajar en un centro afín con este mundo. Comentó que con esa materia aprendió mucho, lo llevó a superarse y a sacar el extra de él. Tiene el primer y segundo nivel de Cocina y pretende comenzar el de Lunch.



Acotó que lo que más le golpeó en sus estudios fueron las condiciones para trabajar durante las clases prácticas, no obstante, confirmó que el que viene con intenciones de aprender lo hace a pesar de las dificultades.



Odaisy Miranda, graduada de alimento, confesó que siente pasión por la cocina, porque lo lleva en la sangre y lo heredó de su abuela paterna. Refirió tener interés en superarse hasta llegar bien lejos.



Pasó el curso de Cocina del primer y segundo nivel, el de dulcería y salsa. Con este último alcanzó sus expectativas. Tuvo un profesor excelente sobre todo, con una calidad humana, dice sentirse contenta con los conocimientos adquiridos.



La Asociación Culinaria de Pinar del Río ocupa el segundo lugar a nivel de país por todo el trabajo funcional que realiza y sus resultados. Cuenta con más de 2 000 miembros asociados de forma voluntaria y 19 Chefs de Cocina Internacional, estos últimos concentrados en Viñales, Pinar del Río y Consolación del Sur.



Rosario Corrales Castro, vicepresidenta primera de la asociación, comentó que imparten Cocina, con tres niveles; Higiene y alimentación saludable; Dulcería, Panadería, Salsa, Lunch, Técnicas de salón; Cocina pinareña, cubana, italiana y además desarrollan talleres, entre ellos de carnicería, decoración de frutas y vegetales.



“Con ello contribuimos a la educación alimentaria y nutricional de la sociedad. En lo que va de año graduamos más de 150 alumnos.

Nuestros cursos tienen valor internacional, porque formamos parte de la Asociación Mundial de Sociedades de Chefs (Wacs, por sus siglas en inglés)” expresó Corrales Castro.



Desde hace poco los trabajadores por cuenta propia se sumaron a las actividades de la sociedad, a quienes se les planificaron los encuentros con un mes de duración, pues ellos no tienen tiempo para un período más largo.



“La convocatoria de todos los cursos se lanza en dependencia de la demanda, y la matrícula es de 25 alumnos para cada uno.

Generalmente duran entre tres y cuatro meses. En los municipios solo se da el primer nivel de cocina y el de higiene, el resto se imparte acá en Pinar”, explicó la vicepresidenta.



En su mayoría los profesores llegan a ser alumnos graduados, pero con una vasta experiencia en el arte culinario, los cuales son contratados.



Daniel Pérez Rodríguez, chef internacional, lleva varios años impartiendo clases; se siente bien porque ha logrado enseñar cocina a sus estudiantes y los ha encaminado en esta profesión.



Además de la docencia la asociación oferta otros servicios, tales como restaurante, bar, protocolo y un área de recreación para los asociados, todo ello ubicado en la sede, en calle Recreo número 4A, entre Martí y Máximo Gómez.



Desarrolla varios eventos entre los que figuran Cocinero joven del año, Chef con sabor profesional, Marítimo naval, este auspiciado por la Unión Nacional de Historiadores de Cuba en la provincia, Mujer creadora y Técnicas gastronómicas. También se editan boletines e informan a la población de sus actividades mediante la radio y la televisión territorial.



