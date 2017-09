Diversifican productos alimenticios en Pinar del Río

Foto: Jaliosky Ajete

Inmersos en la celebración de siglo y medio del otorgamiento del título de ciudad a Pinar del Río, se vive el regocijo de tener ahora evidencia física de lo autóctono más allá de los paisajes, el tabaco o la pelota.

Desde hace meses la conmemoración se ha materializado en la renovación y creación de decenas de instituciones y lugares públicos.

Además de la apariencia del centro vueltabajero, las acciones se centraron en la concepción de productos alimenticios desarrollados en fábricas pinareñas, dirigidos exclusivamente a los mercados de este lado del país.



Unos cuantos de ellos salieron a la luz antes de septiembre, gracias al trabajo de las empresas del Ministerio de la Alimentación en la provincia. “En un primer momento se presentó un proyecto para el rescate de productos legendarios y otros nuevos para ser expuestos en el 150 aniversario. Después, se decidió hacer el lanzamiento en la red del comercio y la gastronomía para ver su aceptación e irlos corrigiendo a partir de los criterios que transmitía la población”, explicó Regla Ferrer Domínguez, Vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial.



Así se comenzó un proceso de investigación, para lograr la imagen y el sabor exactos de cada uno. Pasaron meses de investigación, papeles que aprobar, máquinas que reparar, certificaciones de calidad y hasta estrategias de marketing que definir.



Entonces empezaron a aparecer en los Mercados Ideal, Tiendas de Recaudación de Divisa, carnicerías especializadas y otros establecimientos, algunos de los protagonistas de este reportaje, que causaron extensas colas y comentarios, porque Pinar hasta ahora había carecido de variedad de opciones de alimentación directas a la población.



QUIÉNES, CUÁLES, DÓNDE



Las iniciativas nacieron de varias empresas: Pescario, la Pesquera Industrial de La Coloma, Bebidas y refrescos, La Conchita, la Cadena Cubana del Pan, la Alimentaria, la Cárnica y Productos Lácteos y Confitería.



De ahí surgieron productos como la crema Cecilia, apodada así por el nombre de su creadora. Las fuentes refieren que la receta fue preparada por la trabajadora de la rama alimentaria Cecilia García Hernández para el cumpleaños de una compañera y gustó a los presentes. Por idea del director del Lácteo se llevó a escala industrial con los ajustes y las formulaciones necesarios.



Del combinado también se comercializarán ahora tres tipos de siropes: conchoco, concara y confres, helado en diferentes formatos, yogurt natural, panqué, mezcla para batido, dulce de leche, hasta llegar a 13 productos. “Muchos de ellos se rescataron porque no se hacían en grandes cantidades o se habían dejado de hacer. Por ejemplo, el queso crema siempre lo hemos tenido en la producción, pero en pequeñas porciones y no se vendía a la población directamente, eso es lo más novedoso”, comentó Emilia Aguirre López, Directora de producción de la entidad.



Así se comportaron la mayoría de las nuevas producciones. Algunas no tan nuevas, pero que se hacen ver por sus proporciones de ahora y su llegada a los clientes desde los establecimientos del Grupo Empresarial de Comercio.



Sus fórmulas surgieron a partir de las capacidades de técnicos y especialistas de cada industria o entidad. La Empresa Alimentaria es una de las de mayor representación en los mercados Ideal. Para ello, contaron con las creaciones de sus trabajadores.



“La idea de los productos surgió a partir de investigaciones de nuestros técnicos en Internet y otras fuentes. A través de los Forum de Ciencia y Técnica y con el entusiasmo del 150 fuimos incitados a trabajar en base a eso”, manifestó Úrsula Columbié Pérez, subdirectora técnica de producción de la Alimentaria.



Algunos de esos bienes son la base de pizza, el tatianoff de vainilla y chocolate, el choripán, pan de corteza dura, el cake de 400 gramos de chcolate y vainilla, el pan pulman, el de chicharrón y otros. Además de la tienda de divisa y los mercados Ideal de la ciudad, se venden en las panaderías El toro, La caridad, Villamil, La India y la del Hermanos Cruz.



Según Yoandy García Alfonso, jefe de planta de la UEB Venegas, sus productos 150 aniversario están solo en la carnicería La Estocada.

Ellos son la longaniza horneada pinareña, la longaniza escaldada, el chorizo escaldado y la masa de croquetas conformada con 15 por ciento de carne de res, esta última ha salido retractilada también.



Asimismo, La Conchita pondrá en los mercados en los próximos días sus producciones: salsa para estofado, sofrito, mayonesa, aderezo Isla del Caribe, pasta para bocaditos y otros; para los cuales tienen la materia prima necesaria y los envases, según declaraciones de su director Basilio Carballo Niebla.



También con los rones, vinos y opciones de la rama pesquera tales como las hamburguesas, chorizos, y muchos más, ha crecido la producción por el cumpleaños de la ciudad por encima de las 74 ofertas nuevas, que a partir de su aparición tendrán el reto de mantenerse en los mercados de forma estable y disciplinada.



HOY Y MAÑANA



En cuanto a la materia prima y a la tecnología, las empresas tienen similares situaciones. Muchas de ellas trabajan de forma manufacturada o con la innovación de sus especialistas.



“Para elaborar el dulce de leche, por ejemplo, fue necesaria una tecnología que creamos nosotros. Al inicio se introdujo el producto, se ajustó a partir de los resultados y se capacitó al personal. Por ello su calidad de ahora es mejor”, aclaró Emilia Aguirre López, directora de producción del Combinado Lácteo.



En cuanto a La Conchita la mayoría de sus procesos son hechos por las manos de los trabajadores, quienes priorizan en estos días los que llevarán el sello del 150.



No obstante, se aseguran los recursos necesarios que garanticen su permanencia y extensión en próximos años. “Eso no quiere decir que van a tener una superproducción, es un extra que se hizo para el 2017 y que ya se está montando para el 2018, con el fin de que esos productos estén presentes en Pinar del Río ya que se rescataron su elaboración, sus técnicas, sus instalaciones y eso es lo importante”, agregó la Vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial para atender la distribución.



También es importante regular la venta en los establecimientos de Comercio para evitar que los revendedores impidan que el resto tenga la oportunidad de degustar los nuevos tipos de alimentos, como ya sucede en La Estocada y en algunos mercados Ideal.



Para los directivos entrevistados en La Conchita y el Lácteo su producción, aunque es ascendente, en los últimos tiempos no suple la demanda, por ello es necesaria la disciplina en el comercio o “no va a haber fábrica o recursos que resistan”.



Así crece Pinar, con pruebas, estudios de aceptación y estado de los mercados, proyectos y sobre todo con la voluntad de proveer a la provincia de variedades alimenticias de forma inmediata a los clientes o a través de instalaciones.



