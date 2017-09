La casa del helado

El patio fue uno de los sitios totalmente reconstruido durante la remodelación. / Foto: Pedro Paredes

La heladería Coppelia de la capital provincial reabrió sus puertas el domingo 17, aun cuando faltan algunos detalles constructivos por concluir de la costosa inversión a que fuera sometida, pero la demanda de sus ofertas justifica esta decisión.

Desde el 16 de abril el centro cerró para acometer un proceso de remodelación que implicaba reparación de cubierta, sustitución de redes hidráulicas y sanitarias, enchapes, mobiliario, equipamiento, insumos y un poco más.



Aunque la razón era comprensible, la ausencia de esta opción, justamente en los meses de más altas temperaturas y durante la jornada de verano, generó varias opiniones negativas al respecto. La venta de helado se trasladó a otras unidades, pero sin duda es Coppelia el sitio referencial para su consumo.



POR DENTRO



Yamira Acosta Rodríguez, directora de la Empresa Municipal de Gastronomía Pinar del Río, asegura que el monto de la inversión supera los dos millones y medio en CUC y CUP.



El financiamiento tuvo respaldo en el plan de la economía, también recibió del uno por ciento de la contribución local y de los ingresos que se obtienen a partir de los proyectos de iniciativa municipal para el desarrollo local. Este último permitió la importación de los insumos para el servicio, que dada la especialización del centro, tienen sus peculiaridades, así como la adquisición de neveras y algunos elementos de materiales para la construcción.

La nueva imagen de las trabajadoras también forma parte del proceso de revitalización de la unidad / Foto: Pedro Paredes



Informó que el establecimiento funcionará entre las 11 de la mañana y las 11 y 30 de la noche. En cuanto a lo que falta por culminar, dijo que figura el comedor obrero y las oficinas ubicadas en el tercer piso, el patio de servicio y una segunda cámara de refrigeración, detalles que para el 28 de septiembre estarán terminados.



Será ese día la inauguración oficial, no obstante, continuarán prestando servicio porque son conscientes del rol que desempeña Coppelia dentro del entramado de la gastronomía de la ciudad.



Significó que incrementaron la plantilla para contar con una dependiente integral por cada cinco mesas, y poseen los medios para ofrecer 24 especialidades, las cuales dependerán de las entregas de los suministradores, entre los que figuran las empresas de Productos Lácteos y Confitería, Alimentaria, Mayorista y Acopio.



Actualmente tiene capacidad para 264 comensales, distribuidos en tres áreas, todas con similar propuesta.



Entre los elementos a destacar está el rescate de los uniformes a cuadros y de los quepis, que distinguieron antaño la instalación, y contrataron al Fondo de Bienes Culturales (FBC) para su confeccion; en tanto el mobiliario que existía fue restaurado y a su imagen se hizo otra parte nueva por el proyecto Fidias.



MÁS QUE HELADO



Este es más que un sitio al cual ir a tomar helado, es un inmueble de gran belleza y valores arquitectónicos, asociado a las últimas generaciones de pinareños que veían en él un paraíso para el paladar.



Una anciana que estuvo entre los primeros clientes tras la reapertura, señaló que “nunca estuvo tan lindo, y se le hicieron cosas muy buenas como esta”, refiriéndose a la rampa de acceso para discapacitados.

La estabilidad y calidad de los servicios es ahora el gran reto y hay que resaltar que no cae solo en el terreno de los trabajadores, en gran medida depende de las entregas oportunas de los proveedores.



Con altas y bajas ha sido siempre una instalación con gran afluencia de clientes. Acosta Rodríguez destaca que todavía están ajustando algunos detalles como la regulación de la venta, porque algo sí está claro de acuerdo con las cantidades que le asignan: para permanecer abiertos durante 12 horas cada día tienen que hacerlo con restricciones.



Coppelia es la última de cinco unidades enclavadas en la misma área y que fueron remozadas con vistas al aniversario 150 del otorgamiento del título de Ciudad a Pinar del Río. El Fruticuba –con su nuevo formato de parque tecnológico–, la cafetería El huevo estrellado, el restaurante Pino a la carta y la heladería El ligerito complementan una zona con diversidad de propuestas.



Manuel Collera Medina, director del Grupo Empresarial Comercio Pinar del Río, enfatizó que no es fruto de la casualidad, sino de una estrategia intencionada para que así sea y que no todos los servicios se concentren en la arteria principal de la ciudad.



LO IMPORTANTE...



Gladys Martínez Verdecia, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia, y Ernesto Barreto Castillo, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, chequearon la puesta en marcha de la instalación, conversaron con clientes, administrativos y trabajadores.



Martínez Verdecia explicó que todavía no estaba concluida, pero que la demanda de la población por este centro y la existencia de todas las condiciones para asegurar un buen servicio, propiciaron anticipar la apertura.



La intención es realizar la inauguración oficial cuando todo esté listo, lo que ha distinguido a las obras incluidas dentro del programa de reanimación por el aniversario 150.



Sin importar el corte ceremonial de una cinta, para los pinareños cuenta que tienen a su alcance otra opción, en un centro más confortable y mejor equipado para brindarles bienestar.



Una ciudad hermosa, con ciudadanos más felices, ese es el propósito central de todo lo hecho por el siglo y medio de existencia de la urbe.

Pocos minutos después de la apertura ya se aglomeraban los clientes para disfrutar de las ofertas de Coppelia / Foto: Pedro Paredes