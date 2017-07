Los protagonistas de esta gesta

Blanca Isabel Álvarez García, trabajadora de la universidad Hermanos Saíz Montes de Oca (UPR). / Foto: Magda Iris Chirolde

Con los colores de las banderas de la Estrella Solitaria y la del 26 de Julio salieron los pinareños a celebrar el Día de la Rebeldía Nacional. Desde la madrugada de este miércoles miles de pinareños recorrieron el trayecto hasta la Plaza de la Revolución, en el reparto Hermanos Cruz.

Desde hacía 17 años el territorio no tenía la oportunidad de celebrar un acto central por la efeméride; ayer este anhelo se hizo realidad, entonces el Vial Colón y todas las zonas aledañas fueron testigos del paso de las personas vestidas de azul, blanco, rojo y negro, colores que para cualquier cubano tienen su significación histórica.



Días atrás hubo mucho ajetreo en la ciudad, que unió la espera de su Aniversario 150 con la celebración del 26. Por eso nosotros los coterráneos miramos con orgullo cómo cambió de rostro Pinar de Río, sobre todo las construcciones de la calle Martí y sus alrededores que agradecen la obra de múltiples manos que pintaron, reconstruyeron, reformaron y crearon.



El pueblo pinareño con alegría celebró esta efeméride y tras el acto central emitieron sus criterios.



Blanca Isabel Álvarez García, trabajadora de la universidad Hermanos Saíz Montes de Oca (UPR)



“El acto fue maravilloso, todo muy colorido; el que Pinar del Río sea sede es algo trascendental. La presencia de Raúl, los Cinco Héroes y de los combatientes del Moncada, aunque no contamos físicamente con Fidel, nos enalteció. Los pinareños nos sentimos muy alegres, porque este 26 nos lo ganamos.



“Además debemos mantener y cuidar toda la obra que se desarrolló en la provincia, pues nos queda celebrar el Aniversario 150 del otorgamiento del título de ciudad a la urbe. Creo que para una pinareña mujer de estos tiempos es muy importante esta fecha: somos herederas de Mariana Grajales, Vilma Espín, Celia Sánchez Manduley y de otras patriotas.



“El 26 de Julio se lo dedicamos al Comandante en Jefe que tantas veces nos acompañó en los ciclones y en el trayecto de todos estos años de Revolución”.



Yasmany Borrego Rodríguez, especialista principal de economía de Transporte



Foto: Magda Iris Chirolde



“La última vez que Pinar fue sede no pude presenciar el acto, en esta ocasión participé y me emocioné con las palabras que pusieron del Comandante.



“Me llamó la atención que había muchos jóvenes, creo que asegurando el futuro de la Patria, como ha dicho Raúl nosotros somos sinónimos de cambio y de sostén de los ideales de la Revolución. Es un orgullo la condición de sede, por los resultados en todos los sectores. En transporte, donde radico, hemos mejorado, pero debemos seguir perfeccionándonos”.



Meyra López Ramos, especialista en Medicina General



Foto: Magda Iris Chirolde



“Estoy muy orgullosa de que Pinar fuera la sede, pensamos que la provincia lo merecía, porque son muchos los éxitos que cosechamos. Como dijo la Primera Secretaria Vueltabajo tiene una tasa de mortalidad infantil de 1.7 por cada mil nacidos en lo que va de 2017, superior incluso al 2.1 del año pasado.



“Esas no son cifras frías constituyen el resultado del trabajo de varios profesionales, primero con la atención a la embarazada y después a los bebés. Si comparamos estos números con los de los países desarrollados, entonces comprenderemos lo grandioso de la Revolución, del 26 de Julio y de todos los héroes y mártires de estas gestas.



“La provincia ya no es la cenicienta, muestra avances en sectores como el de educación, cultura, deporte; de manera general los resultados económicos y sociales son mejores y eso nos reconforta”.



Tomás Castillo Estrella, profesor de Matemática en la UPR



Foto: Magda Iris Chirolde



“Ha sido impresionante. Desde mucho antes que se conociera la designación se venían haciendo cosas por el aniversario de la ciudad y había un movimiento muy dinámico, alegría y entusiasmo entre la población, porque es algo que hemos esperado.



“Con la novedad el pueblo se unió a los dirigentes de la provincia y se puso a trabajar en función de las obras sociales.



“Tuve la oportunidad de participar en la gala, la cual fue muy impactante, pues se concibió con el talento artístico del patio.



“De igual manera lo fue el acto, en el que primaron la organización y la disciplina. Los discursos de jóvenes pinareños me impresionaron, y es un poco también la seguridad de que el relevo está asegurado.



“La Primera Secretaria de forma muy cordial habló de los adelantos de Vueltabajo en el último año, que la hicieron merecedora del acto por el 26 de Julio y el cierre con José Ramón Machado Ventura quien también hizo hincapié en los logros de la provincia y sobre todo en lo que queda por hacer”.



Ederlys Díaz Díaz, trabajadora del círculo infantil Los Criollitos



Foto: Magda Iris Chirolde



“Este es un día glorioso para todos los cubanos. Es el momento justo para celebrar lo que conquistamos por años, de rendir tributo a los caídos en el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, de patentizar el día de la Rebeldía Nacional, y más ahora cuando estamos en un contexto en el que tenemos que defender la soberanía y evitar la injerencia externa en nuestros asuntos.



“Es el primer 26 de Julio sin Fidel, aparentemente, porque el líder de la Revolución nos acompañó en cada obra que se ha hecho en la provincia para celebrar esta efeméride y el Aniversario 150 de la ciudad, pero también sus ideas están con nosotros en esta Plaza, junto a esta gran multitud de personas que vinieron aquí para expresar su apoyo al socialismo”.



Obdulio Madera Lezcano, presidente de la Asociación de Comunicadores Sociales de Pinar del Río



Foto: Magda Iris Chirolde



“Este acto fue muy combativo, entusiasta, donde ondeaban muchas banderas, los artistas dieron todo de sí, los discursos se caracterizaron por ser convincentes y estar a tono con el contexto pinareño, nacional y hasta internacional.



“Uno de los temas que se trató en la intervención central fue al apoyo a la causa del hermano pueblo de Venezuela y su derecho a la autodeterminación y soberanía, a la cual nos unimos.



“Los pinareños le demostramos al mundo y a otras provincias del país que juntos también logramos éxitos y metas en nuestra cotidianidad, permitiéndonos defender a cabalidad nuestras conquistas sociales”.