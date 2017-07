Rebeldes por siempre

Foto: Osmay Pérez

Las luces del alba estaban retenidas entre la noche, sin embargo, en las calles comenzó un ajetreo inusual, aquí y allá fueron creándose grupos de personas, unos bromeaban, otros trataban de quitarse los jirones de sueño del cuerpo desprendiéndose del calor mientras se abanicaban o enjugaban el sudor, algunos descendieron de guaguas y vehículos, otros se acercaron a pie, pero de a poco se integraron hasta conformar una masa compacta en las áreas de la plaza provisional de la Revolución.

Cuando el sol comenzó a anunciarse en el horizonte ellos ya estaban allí, en los pechos de hombres y mujeres había atípicas hojas de tabaco, por estos días el verde intenso se transformó en rojo y negro y es que el elemento que simboliza esta tierra, fue escogido para anunciarnos como campesinos apegados a sus raíces y empeñados en cosechar triunfos que nos hagan camino hacia el futuro.



La aurora se resistía en el horizonte, incluso algunos vaticinaron que podía ser presagio de lluvia, pero poco a poco desde los cuerpos cubiertos mayoritariamente de rojo fue desprendiéndose algo del tono hasta teñir el cielo y, al menos en Pinar del Río, no fuimos despertados por el sol, le esperamos a él echándole en cara la tardanza.



A las siete de la mañana todavía el albor matinal era tenue, como si quisiera este amanecer llegar al llamado de la palabra presente, que por 61 veces fue repetida a coro por los más de 10 000 pinareños concentrados allí, para desde un vocablo obrar el milagro de la resurrección y traer a la vida igual número de mártires caídos en combate o masacrados en los días posteriores al 26 de julio de 1953.



Desde que se supo que la celebración nacional por el 64 Aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes tendría lugar en la provincia, hubo mención a una ausencia, por primera vez no estaría físicamente, sin embargo, desde el mismo inicio, imágenes históricas le colocaron en la plaza, evocando momentos en que visitó el territorio.



Luego los oradores le invocaron una y otra vez, con palabras de gratitud, respeto, veneración, pero sobre todo afecto, como ese cariño que despierta el abuelo de la familia, en hijos, nietos bisnietos y amigos de esos descendientes, que se sienten identificados con el modo de ser del patriarca erigido como paradigma y que cuando ya no está, sigue siendo referencia obligada, porque su palabra y ejemplo perdura más allá de la existencia física.



Y es que Fidel estuvo hoy en la plaza, especialmente cuando el pueblo lo afirmó a voz en cuello, sin histerias, pero con la convicción de quien se sabe poseedor de una gran riqueza, esa misma que en el 53 fue expuesta al revitalizar el pensamiento martiano y colocarlo como faro en el camino.



Privilegio de los cubanos que tenemos luminarias para deshacer las penumbras, en tiempos donde confunden humanismo con blandenguería, compromiso con obligatoriedad y sueños con utopías.



Los resultados que hicieron a la provincia merecedora de la sede también fueron resaltados, especialmente el contraste entre lo alcanzado en el último medio siglo, que se traduce en un pueblo instruido, sano, con mayores perspectivas de vida y una economía que se abre hacia nuevos senderos.



Pasaron 17 años desde que la provincia acogiera una celebración del 26 de julio, la espera no hizo sino acrecentar el ánimo de los pinareños de ser dignos acreedores de una conmemoración que remarca el espíritu rebelde de una nación, que no ha creído en fatalismos, ni pronósticos, porque más allá de las estadísticas hay principios irrenunciables, que fueron defendidos desde nuestros aborígenes renuentes a la dominación española, hasta los cubanos de hoy, herederos de estirpes guerreras, entendidos en que la dignidad y la libertad cuando no se tienen se conquistan con el filo del machete y si es preciso volveremos a la carga.



